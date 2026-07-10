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الرياضة رياضة سعودية

رهان ألماني جديد… فيسينغ مدرباً للاتحاد

المدرب الألماني ينس فيسينغ (نادي غامبا أوساكا)
المدرب الألماني ينس فيسينغ (نادي غامبا أوساكا)
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رهان ألماني جديد… فيسينغ مدرباً للاتحاد

المدرب الألماني ينس فيسينغ (نادي غامبا أوساكا)
المدرب الألماني ينس فيسينغ (نادي غامبا أوساكا)

أعلن نادي الاتحاد، المنافِس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم (الجمعة)، تعاقده مع المدرب الألماني ينس فيسينغ لقيادة الفريق الأول، بعد أيام من وصول المفاوضات بين الطرفين إلى مراحلها النهائية، ليطوي النادي صفحة البحث عن مدير فني جديد استعداداً لانطلاق الموسم المقبل.

وجاء الإعلان بعدما أكدت تقارير سابقة أنَّ الجانبين توصَّلا إلى اتفاق حول معظم بنود العقد، مع استكمال اللمسات الأخيرة قبل الإعلان الرسمي.

ويعوِّل الاتحاد على المدرب الألماني الشاب لقيادة مشروع فني جديد يعيد الفريق إلى المنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية، مع الإشراف على فترة الإعداد الصيفية، ووضع تصور شامل لاحتياجات الفريق في سوق الانتقالات.

ويُعدُّ فيسينغ، البالغ من العمر 38 عاماً، أحد أبرز المدربين الصاعدين في أوروبا. بدأ مسيرته مديراً فنياً بنادي غليفينباك الألماني، قبل أن يعمل مساعداً في محطات بارزة مع بروسيا مونشنغلادباخ الثاني، وبنفيكا البرتغالي، وآيندهوفن الهولندي، ثم ريد بول سالزبورغ، قبل أن يتولى تدريب غامبا أوساكا الياباني مطلع عام 2026.

ورغم حداثة تجربته مدرباً أول، فإنَّ فيسينغ حقَّق إنجازاً لافتاً بقيادة غامبا أوساكا للتتويج بلقب «دوري أبطال آسيا 2» في موسمه الأول، بعد الفوز على النصر السعودي في النهائي، وهو اللقب الأبرز في مسيرته حتى الآن.

ويأمل مسؤولو الاتحاد أن ينجح المدرب الألماني في نقل هذا الزخم إلى جدة، وقيادة «العميد» لاستعادة مكانته بين كبار القارة الآسيوية.

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الرياضة رياضة سعودية

هتان السيف قبل نزال المسرح العالمي: لا أعرف الخوف

المقاتلة السعودية هتان السيف خلال المؤتمر الصحافي (موقع رابطة دوري المقاتلين)
المقاتلة السعودية هتان السيف خلال المؤتمر الصحافي (موقع رابطة دوري المقاتلين)
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هتان السيف قبل نزال المسرح العالمي: لا أعرف الخوف

المقاتلة السعودية هتان السيف خلال المؤتمر الصحافي (موقع رابطة دوري المقاتلين)
المقاتلة السعودية هتان السيف خلال المؤتمر الصحافي (موقع رابطة دوري المقاتلين)

أقامت رابطة دوري المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الخميس في الرياض، مؤتمراً صحافياً لمرحلة قياس الأوزان، استعداداً لانطلاق المنافسات الجمعة على المسرح العالمي في بوليفارد سيتي، بمشاركة نخبة من المقاتلين.

وتتجه الأنظار إلى المقاتلة السعودية هتان السيف، التي تستهل مشوارها الاحترافي تحت مظلة «PFL MENA»، عندما تواجه الجزائرية دانية أوحاشي في النزال الرئيسي للأمسية، بعدما أكدت خلال المؤتمر الصحافي أن الشعور بالتوتر قبل أي نزال، يعدّ أمراً طبيعياً يمر به جميع الرياضيين، لكنه لا يعني الخوف أو عدم الجاهزية، مشيرة إلى أنها أكملت استعداداتها وتتطلع إلى تقديم أداء مشرف في هذه المحطة المهمة من مسيرتها.

بينما أكد المقاتل السعودي مالك باسهل، الذي يواجه المغربي عماد العزامي في نزال استعراضي ضمن وزن الذبابة، أنه سيدخل المواجهة بعقلية هجومية، ويسعى إلى حسمها بأفضل صورة ممكنة، معرباً عن ثقته بالتحضيرات التي خاضها خلال الفترة الماضية.

من جانبه، قال المقاتل السعودي سعود الملحم، الذي يلتقي المصري عبد الحليم الحوفي في نزال استعراضي للهواة، إن البطولات المحلية كانت نقطة انطلاقه، وإنه يتطلع إلى إثبات حضوره على الساحة الدولية، مؤكداً أن هدفه الوصول إلى العالمية ورفع اسم المملكة في رياضة الفنون القتالية المختلطة.

وفي منافسات بطولة وزن الويلتر، أبدى الجزائري بدر الدين الدياني احترامه لمنافسه المصري يوسف عادل، مؤكداً أن الاحترام المتبادل لا يتعارض مع الرغبة في تقديم أفضل أداء داخل القفص، وأنه جاهز لخوض مواجهة قوية يتطلع من خلالها إلى مواصلة مشواره في البطولة.

بدوره، أكد يوسف عادل أنه استعد جيداً لهذا النزال، ويدرك قوة منافسه، لكنه يثق في قدراته ويطمح إلى تحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على اللقب.

وقال المغربي عماد العزامي إن مواجهة مالك باسهل أمام جماهيره تمنحه دافعاً إضافياً لتقديم أفضل ما لديه، مشيراً إلى أن مثل هذه النزالات تمثل فرصة لإظهار إمكاناته وتحقيق نتيجة إيجابية.

من جهته، أوضح المصري عبد الحليم الحوفي أن مواجهة مقاتل سعودي على أرضه وأمام جماهيره تمثل تحدياً كبيراً، مؤكداً أنه حضر إلى الرياض من أجل المنافسة وتحقيق الفوز.

وشهدت مراسم قياس الأوزان نجاح جميع المقاتلين، لتُعتمد جميع النزالات رسمياً، يتقدمها النزال الرئيسي بين السعودية هتان السيف والجزائرية دانية أوحاشي، إلى جانب المواجهة المشتركة الرئيسية التي تجمع اللبناني حسن شعبان والأردني حازم كيالي ضمن منافسات وزن الويلتر.

وتشهد البطولة إقامة نزالات ضمن منافسات وزني الريشة والويلتر، إلى جانب عدد من النزالات الاستعراضية، في إطار مواصلة المنافسة نحو لقب الموسم، بمشاركة نخبة من مقاتلي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق المنافسات عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت السعودية، وسط توقعات بحضور جماهيري لافت وتغطية إعلامية واسعة للحدث.

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رياضة السعودية
الرياضة رياضة سعودية

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: توجه هلالي لإلغاء أحد مراكز «لاعبي المواليد»

إنزاغي خلال إشرافه على تدريبات الهلال الأخيرة (موقع النادي)
إنزاغي خلال إشرافه على تدريبات الهلال الأخيرة (موقع النادي)
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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: توجه هلالي لإلغاء أحد مراكز «لاعبي المواليد»

إنزاغي خلال إشرافه على تدريبات الهلال الأخيرة (موقع النادي)
إنزاغي خلال إشرافه على تدريبات الهلال الأخيرة (موقع النادي)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن الإدارة الرياضية بنادي الهلال، وبالتنسيق مع المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاغي، تتجه لإجراء تعديل على تركيبة قائمة الفريق، يتمثل في إلغاء أحد مراكز «لاعبي المواليد»، ضمن خطة فنية تهدف إلى منح الفريق مرونة أكبر في تسجيل العناصر الأجنبية خلال الموسم الجديد.

وبحسب المصادر، فإن التوجه الحالي يقضي بفسخ التعاقد مع الحارس الفرنسي ماتيو باتوييه الذي يتبقى من عقده موسم رياضي واحد، والذي يشغل خانة المواليد من الخانات الأربع المتاحة للفريق، على أن يتم تعويضه بالحارس الدولي محمد العويس، في خطوة تعيد الأخير إلى صفوف الهلال بعد انتهاء ارتباطه السابق مع النادي.

كما تتضمن الخطة تدعيم مركز الظهير الأيمن بلاعب سعودي، حيث يتصدر محمد محزري قائمة الخيارات المطروحة أمام الإدارة، في ظل قناعة الجهاز الفني بأهمية تعزيز هذا المركز بعنصر محلي.

ويأتي هذا التوجه بهدف الاستفادة من خانتي التسجيل المتوفرتين، عبر توجيههما لتدعيم الجانب الهجومي بعناصر قادرة على رفع الجودة الفنية ومنح الفريق حلولاً أكبر في الثلث الأخير، بما يتماشى مع رؤية إنزاغي للموسم المقبل، الذي يشهد مشاركة الهلال في عدة استحقاقات محلية وقارية.

وينتظر الجهاز الفني التقرير الطبي الخاص باللاعب السنغالي خاليدو كوليبالي، ومدى جاهزيته لخوض منافسات الموسم، وعلى أثره سيتم استمراره في قائمة اللاعبين الأجانب العشرة، أو تحويله للقائمة الآسيوية بالتوافق مع قائد خط الدفاع الأزرق.

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نادي الهلال الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

«وتر الركبة» يُغيّب سالم 8 أسابيع عن الهلال

سالم الدوسري (الشرق الأوسط)
سالم الدوسري (الشرق الأوسط)
  • الرياض : «الشرق الأوسط»
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  • الرياض : «الشرق الأوسط»
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«وتر الركبة» يُغيّب سالم 8 أسابيع عن الهلال

سالم الدوسري (الشرق الأوسط)
سالم الدوسري (الشرق الأوسط)

تقرر خضوع سالم الدوسري قائد فريق الهلال، لفحص طبي في 20 يوليو (تموز) الحالي، على يد الدكتور الفنلندي لاسي ليمباينن، لمتابعة إصابته في وتر الركبة، على أن يتحدد قرار حاجته إلى إجراء تدخل جراحي بعد نتائج الفحص، وسيتراوح البرنامج العلاجي والتأهيلي للاعب بين 6 و8 أسابيع، حسبما أعلن حساب النادي العاصمي على منصة «إكس».

وفي السياق نفسه، أوضحت الفحوصات حاجة اللاعب حسان تمبكتي لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد من 6 إلى 7 أسابيع؛ بعد إصابته مع المنتخب السعودي خلال بطولة كأس العالم 2026، بتمزق في وتر القدم اليمنى.

كما تقرر أن يجري اللاعب متعب الحربي عملية جراحية في العين خلال الأيام المقبلة، على أن يكون جاهزاً للمشاركة في البرنامج الإعدادي للموسم الرياضي المقبل.

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