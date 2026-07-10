رهان ألماني جديد… فيسينغ مدرباً للاتحاد

أعلن نادي الاتحاد، المنافِس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم (الجمعة)، تعاقده مع المدرب الألماني ينس فيسينغ لقيادة الفريق الأول، بعد أيام من وصول المفاوضات بين الطرفين إلى مراحلها النهائية، ليطوي النادي صفحة البحث عن مدير فني جديد استعداداً لانطلاق الموسم المقبل.

وجاء الإعلان بعدما أكدت تقارير سابقة أنَّ الجانبين توصَّلا إلى اتفاق حول معظم بنود العقد، مع استكمال اللمسات الأخيرة قبل الإعلان الرسمي.

ويعوِّل الاتحاد على المدرب الألماني الشاب لقيادة مشروع فني جديد يعيد الفريق إلى المنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية، مع الإشراف على فترة الإعداد الصيفية، ووضع تصور شامل لاحتياجات الفريق في سوق الانتقالات.

ويُعدُّ فيسينغ، البالغ من العمر 38 عاماً، أحد أبرز المدربين الصاعدين في أوروبا. بدأ مسيرته مديراً فنياً بنادي غليفينباك الألماني، قبل أن يعمل مساعداً في محطات بارزة مع بروسيا مونشنغلادباخ الثاني، وبنفيكا البرتغالي، وآيندهوفن الهولندي، ثم ريد بول سالزبورغ، قبل أن يتولى تدريب غامبا أوساكا الياباني مطلع عام 2026.

ورغم حداثة تجربته مدرباً أول، فإنَّ فيسينغ حقَّق إنجازاً لافتاً بقيادة غامبا أوساكا للتتويج بلقب «دوري أبطال آسيا 2» في موسمه الأول، بعد الفوز على النصر السعودي في النهائي، وهو اللقب الأبرز في مسيرته حتى الآن.

ويأمل مسؤولو الاتحاد أن ينجح المدرب الألماني في نقل هذا الزخم إلى جدة، وقيادة «العميد» لاستعادة مكانته بين كبار القارة الآسيوية.