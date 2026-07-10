«الرقابة المالية» تمنح الشباب الضوء الأخضر للتعاقد مع ليتش

حصل نادي الشباب الخميس، على موافقة لجنة الرقابة المالية لاستكمال إجراءات التعاقد مع المدرب الألماني توماس ليتش، ليتولى قيادة الفريق خلال الموسم الرياضي الجديد، وذلك وفقاً لمصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط».

وبحسب المصادر، فإن المدرب الألماني البالغ من العمر 57 عاماً، أصبح خيار إدارة الشباب لقيادة الفريق، عقب استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإتمام التعاقد.

ويملك ليتش خبرة تدريبية واسعة في الملاعب الأوروبية، وكانت آخر محطاته مع ريد بول سالزبورغ النمساوي، حيث تولى قيادة الفريق بين ديسمبر (كانون الأول) 2024 وفبراير (شباط) 2026، كما سبق له تدريب بوخوم الألماني، وفيتيس أرنهيم الهولندي، وإرتسغيبيرغه آوه الألماني، إلى جانب عمله مع فرق الفئات السنية في سالزبورغ.

ووفقاً لموقع «سوفا سكور»، خاض ليتش خلال مسيرته التدريبية 461 مباراة، حقق خلالها 217 انتصاراً، مقابل 92 تعادلاً و152 خسارة، بمتوسط 1.61 نقطة في المباراة الواحدة، مع اعتماد أسلوب لعب يرتكز غالباً على طريقة 4 - 3 - 3.

وبذلك، يكون الشباب قد اقترب من حسم أحد أبرز ملفاته الفنية استعداداً للموسم الجديد، تمهيداً للإعلان الرسمي عن المدرب الألماني توماس ليتش، الذي سيتولى قيادة الفريق في المرحلة المقبلة.