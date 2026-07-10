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الرياضة رياضة سعودية

«الرقابة المالية» تمنح الشباب الضوء الأخضر للتعاقد مع ليتش

الشباب في انتظار مدربه الجديد (موقع النادي)
الشباب في انتظار مدربه الجديد (موقع النادي)
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«الرقابة المالية» تمنح الشباب الضوء الأخضر للتعاقد مع ليتش

الشباب في انتظار مدربه الجديد (موقع النادي)
الشباب في انتظار مدربه الجديد (موقع النادي)

حصل نادي الشباب الخميس، على موافقة لجنة الرقابة المالية لاستكمال إجراءات التعاقد مع المدرب الألماني توماس ليتش، ليتولى قيادة الفريق خلال الموسم الرياضي الجديد، وذلك وفقاً لمصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط».

وبحسب المصادر، فإن المدرب الألماني البالغ من العمر 57 عاماً، أصبح خيار إدارة الشباب لقيادة الفريق، عقب استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإتمام التعاقد.

ويملك ليتش خبرة تدريبية واسعة في الملاعب الأوروبية، وكانت آخر محطاته مع ريد بول سالزبورغ النمساوي، حيث تولى قيادة الفريق بين ديسمبر (كانون الأول) 2024 وفبراير (شباط) 2026، كما سبق له تدريب بوخوم الألماني، وفيتيس أرنهيم الهولندي، وإرتسغيبيرغه آوه الألماني، إلى جانب عمله مع فرق الفئات السنية في سالزبورغ.

ووفقاً لموقع «سوفا سكور»، خاض ليتش خلال مسيرته التدريبية 461 مباراة، حقق خلالها 217 انتصاراً، مقابل 92 تعادلاً و152 خسارة، بمتوسط 1.61 نقطة في المباراة الواحدة، مع اعتماد أسلوب لعب يرتكز غالباً على طريقة 4 - 3 - 3.

وبذلك، يكون الشباب قد اقترب من حسم أحد أبرز ملفاته الفنية استعداداً للموسم الجديد، تمهيداً للإعلان الرسمي عن المدرب الألماني توماس ليتش، الذي سيتولى قيادة الفريق في المرحلة المقبلة.

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كوبا دا كوستا... من خيتافي الإسباني إلى الخلود

دا كوستا بعد توقيعه العقد مع إدارة نادي الخلود (موقع نادي الخلود)
دا كوستا بعد توقيعه العقد مع إدارة نادي الخلود (موقع نادي الخلود)
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كوبا دا كوستا... من خيتافي الإسباني إلى الخلود

دا كوستا بعد توقيعه العقد مع إدارة نادي الخلود (موقع نادي الخلود)
دا كوستا بعد توقيعه العقد مع إدارة نادي الخلود (موقع نادي الخلود)

أعلنت إدارة نادي الخلود «رسمياً»، إتمام إجراءات التعاقد مع اللاعب كوبا دا كوستا، قادماً من صفوف نادي خيتافي النشط في الدوري الإسباني، وذلك لتدعيم خط هجوم الفريق خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية إدارة النادي لتعزيز صفوف الفريق بعناصر أجنبية قادرة على تقديم الإضافة الفنية المطلوبة، وضمان ظهور الفريق بمستوى مشرف وتنافسي في «دوري روشن للمحترفين».

وبدأ دا كوستا المهاجم والجناح الأيسر الإسباني، ذو الأصول التي تعود إلى غينيا بيساو، مسيرته الكروية في الفئات السنية لعدة أندية إسبانية؛ أبرزها أكاديمية نادي ألميريا، قبل أن يخوض تجربة احترافية في الدوري السلوفيني الممتاز مع نادي تابور سيزانا، ثم عاد إلى إسبانيا ليتألق في صفوف كونكينسي، وانتقل بعدها إلى محطته الأبرز مع نادي خيتافي، حيث تم تصعيده للفريق الأول، وشارك في «الليغا» مسجلاً في شباك لاس بالماس، قبل أن يقضي فترة إعارة مؤخراً مع نادي أندرلخت البلجيكي.

والتحق دا كوستا مباشرة بمعسكر الفريق المقام في إسبانيا منذ 5 يوليو (تموز) الحالي ويمتد حتى الـ29 من الشهر ذاته، ويشتمل على تمارين صباحية ومسائية، على أن يخوض فيها الفريق 3 مباريات ودية.

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الدرعية يقترب من ضم نجم يونيون برلين ديوغو ليتي

ديوغو ليتي (يونيون برلين)
ديوغو ليتي (يونيون برلين)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
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  • الرياض: «الشرق الأوسط»
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الدرعية يقترب من ضم نجم يونيون برلين ديوغو ليتي

ديوغو ليتي (يونيون برلين)
ديوغو ليتي (يونيون برلين)

بات نادي الدرعية، بقيادة المدرب البرتغالي برونو لاجي، قريباً من التوصل إلى اتفاق مع المدافع البرتغالي ديوغو ليتي لتدعيم خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الصيفية، وفقاً لصحيفة «ريكورد» البرتغالية.

وأضافت الصحيفة أن المفاوضات وصلت إلى مراحلها النهائية، بعد انتهاء عقد المدافع البرتغالي مع يونيون برلين الألماني بنهاية الموسم الماضي، وسط توقعات بحسم الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويبلغ ديوغو ليتي من العمر 27 عاماً، ويعدّ أحد خريجي أكاديمية بورتو، قبل أن يخوض تجارب احترافية مع بورتو وفيتوريا غيماريش، ثم ينتقل إلى يونيون برلين، حيث فرض نفسه بوصفه من الركائز الأساسية في خط الدفاع، وشارك مع الفريق في منافسات الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا، كما سبق له تمثيل جميع المنتخبات البرتغالية السنية، قبل أن ينضم إلى المنتخب الأول.

ويأتي تحرك الدرعية في إطار سعي النادي لتعزيز صفوفه استعداداً للموسم الجديد، بعدما تعاقد مع المدرب برونو لاجي لقيادة المشروع الفني، في ظل طموحات النادي في المنافسة بقوة بعد صعوده إلى دوري المحترفين.

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الدوري السعودي رياضة كرة القدم السعودية
الرياضة رياضة سعودية

ويسلي يقترب من مغادرة «النصر» والعودة إلى البرازيل

البرازيلي ويسلي (نادي النصر)
البرازيلي ويسلي (نادي النصر)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
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  • الرياض: «الشرق الأوسط»
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ويسلي يقترب من مغادرة «النصر» والعودة إلى البرازيل

البرازيلي ويسلي (نادي النصر)
البرازيلي ويسلي (نادي النصر)

بات الجناح البرازيلي ويسلي قريباً من الانتقال إلى كروزيرو، بعدما شهدت المفاوضات مع «النصر» السعودي تقدماً ملحوظاً.

كان اللاعب قد خاض تجربة إعارة مع «ريال سوسيداد»، لكنه لم يحصل على فرص مشاركة كافية، ما دفعه للبحث عن وجهة جديدة تمنحه دقائق لعب أكثر.

ووفق الصحافي المختص بسوق الانتقالات إكرم كونور، فإن مدرب كروزيرو، آرتور جورجي، يعدّ ويسلي أحد أبرز الخيارات لتعزيز سرعة الفريق في الخط الأمامي.

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