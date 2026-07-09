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الرياضة رياضة سعودية

الدرعية يقترب من ضم نجم يونيون برلين ديوغو ليتي

ديوغو ليتي (يونيون برلين)
ديوغو ليتي (يونيون برلين)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
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  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

الدرعية يقترب من ضم نجم يونيون برلين ديوغو ليتي

ديوغو ليتي (يونيون برلين)
ديوغو ليتي (يونيون برلين)

بات نادي الدرعية، بقيادة المدرب البرتغالي برونو لاجي، قريباً من التوصل إلى اتفاق مع المدافع البرتغالي ديوغو ليتي لتدعيم خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الصيفية، وفقاً لصحيفة «ريكورد» البرتغالية.

وأضافت الصحيفة أن المفاوضات وصلت إلى مراحلها النهائية، بعد انتهاء عقد المدافع البرتغالي مع يونيون برلين الألماني بنهاية الموسم الماضي، وسط توقعات بحسم الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويبلغ ديوغو ليتي من العمر 27 عاماً، ويعدّ أحد خريجي أكاديمية بورتو، قبل أن يخوض تجارب احترافية مع بورتو وفيتوريا غيماريش، ثم ينتقل إلى يونيون برلين، حيث فرض نفسه بوصفه من الركائز الأساسية في خط الدفاع، وشارك مع الفريق في منافسات الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا، كما سبق له تمثيل جميع المنتخبات البرتغالية السنية، قبل أن ينضم إلى المنتخب الأول.

ويأتي تحرك الدرعية في إطار سعي النادي لتعزيز صفوفه استعداداً للموسم الجديد، بعدما تعاقد مع المدرب برونو لاجي لقيادة المشروع الفني، في ظل طموحات النادي في المنافسة بقوة بعد صعوده إلى دوري المحترفين.

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الدوري السعودي رياضة كرة القدم السعودية

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ويسلي يقترب من مغادرة «النصر» والعودة إلى البرازيل

البرازيلي ويسلي (نادي النصر)
البرازيلي ويسلي (نادي النصر)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
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  • الرياض: «الشرق الأوسط»
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ويسلي يقترب من مغادرة «النصر» والعودة إلى البرازيل

البرازيلي ويسلي (نادي النصر)
البرازيلي ويسلي (نادي النصر)

بات الجناح البرازيلي ويسلي قريباً من الانتقال إلى كروزيرو، بعدما شهدت المفاوضات مع «النصر» السعودي تقدماً ملحوظاً.

كان اللاعب قد خاض تجربة إعارة مع «ريال سوسيداد»، لكنه لم يحصل على فرص مشاركة كافية، ما دفعه للبحث عن وجهة جديدة تمنحه دقائق لعب أكثر.

ووفق الصحافي المختص بسوق الانتقالات إكرم كونور، فإن مدرب كروزيرو، آرتور جورجي، يعدّ ويسلي أحد أبرز الخيارات لتعزيز سرعة الفريق في الخط الأمامي.

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نادي النصر السعودية
الرياضة رياضة سعودية

«7 وديات» تكشف عن تطلعات الأهلي البطولية في الموسم الجديد

لاعبو الأهلي في لقطة جماعية بعد أحد التدريبات (موقع النادي)
لاعبو الأهلي في لقطة جماعية بعد أحد التدريبات (موقع النادي)
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«7 وديات» تكشف عن تطلعات الأهلي البطولية في الموسم الجديد

لاعبو الأهلي في لقطة جماعية بعد أحد التدريبات (موقع النادي)
لاعبو الأهلي في لقطة جماعية بعد أحد التدريبات (موقع النادي)

رسم النادي الأهلي ملامح موسمه الجديد مبكراً، وذلك بعدما أعلن عن برنامج مبارياته الودية ضمن معسكره الإعدادي الخارجي، في خطوة تهدف إلى توفير الأجواء المناسبة لتدشين موسم بطولي جديد محلياً وقارياً.

ويخوض الأهلي 7 مباريات ودية خلال فترة الإعداد، تبدأ بمواجهة فيكتوريا بلزن التشيكي في 11 يوليو (تموز)، ثم هولشتاين كيل الألماني في 15 يوليو، ورايد النمساوي في 19 يوليو، قبل الانتقال إلى البرتغال لمواجهة فيتوريا غيماريش في 24 يوليو، ثم بورتيمونينسي وفولهام الإنجليزي في 28 يوليو، على أن يختتم برنامجه الإعدادي بمواجهة أبها السعودي في 6 أغسطس (آب).

ولم تقتصر استعدادات الأهلي على المعسكر المبكر، بل دعّم صفوفه أيضاً بعدد من العناصر الأجنبية خلال فترة الانتقالات الصيفية، في إطار خطة فنية تهدف إلى تعزيز جودة الفريق ومنح المدرب الألماني ماتياس يايسله خيارات أكبر، بما يتناسب مع حجم المنافسات التي تنتظر الفريق في الموسم المقبل.

وتتطلع إدارة الأهلي إلى ترجمة هذه التحضيرات إلى نتائج داخل المستطيل الأخضر، في ظل تطلعات جماهيره، التي تضع بطولة القارات ودوري روشن السعودي على رأس الأولويات، بعد أن أصبح الفريق أحد أبرز الأندية السعودية والقارية خلال الأعوام الأخيرة.

وسيكون الأهلي على موعد مع مشاركة تاريخية في بطولة القارات للموسم الثاني توالياً، ليصبح الفريق الوحيد الذي يشارك في البطولة بنسختين متتاليتين، وهو ما يعكس المكانة التي وصل إليها النادي على المستوى القاري.

وكان الأهلي سجل حضوره في النسخة الماضية من البطولة، إلا أن مشواره توقف عقب خسارته أمام بيراميدز المصري، ليغادر المنافسة رغم تقديمه مستويات لافتة.

أما في النسخة المقبلة، فيدخل الفريق بطموحات أكبر، واضعاً نصب عينيه الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة، وتحقيق اللقب الذي تنتظره جماهيره، إلى جانب المنافسة بقوة على لقب دوري روشن، كهدفين رئيسيين للنادي خلال الموسم الجديد.

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النادي الأهلي السعودي الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

جيروم مازيت: السعودية باتت محطة مهمة في «دوري المقاتلين»

جيروم مازيت (الشرق الأوسط)
جيروم مازيت (الشرق الأوسط)
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جيروم مازيت: السعودية باتت محطة مهمة في «دوري المقاتلين»

جيروم مازيت (الشرق الأوسط)
جيروم مازيت (الشرق الأوسط)

أكد جيروم مازيت، المدير العام لمنظمة دوري المقاتلين المحترفين للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (PFL MENA)، أن المنظمة تواصل تنفيذ خطتها الرامية إلى توسيع قاعدة المواهب في المنطقة، من خلال اكتشاف المقاتلين الواعدين ومساعدتهم على الانتقال من منافسات الهواة إلى الاحتراف، مشيراً إلى أن السعودية تمثل إحدى أهم محطات هذه الاستراتيجية.

وأوضح مازيت، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الهدف يتركز على مواصلة النمو واكتشاف أفضل المواهب في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط، وصناعة أبطال قادرين على المنافسة على أعلى المستويات، لافتاً إلى أن المقاتلة السعودية هتان السيف تُعد نموذجاً لهذا النهج، بعد انتقالها إلى الاحتراف عقب عامين ونصف عام من التألق في منافسات الهواة.

وأشار إلى أن الجماهير تبقى المعيار الأهم عند اختيار المدن المستضيفة لفعاليات PFL، موضحاً أن قرار إقامة النهائيات في الرياض كان سهلاً بفضل القاعدة الجماهيرية الكبيرة التي تحظى بها البطولة، بعدما اضطر المنظمون إلى إعادة جدولة إقامة الحدث في جدة.

وأضاف أن المنظمة تتطلع إلى العودة إلى الخبر قبل نهاية العام، بعد النجاح الذي حققته الفعالية التي استضافتها المدينة العام الماضي، كما أشاد بالتجربة الأخيرة في دبي، مؤكداً أن المدن التي تتميز بشغف كبيراً برياضة الفنون القتالية المختلطة تحظى بأولوية في خطط الاستضافة.

وتحدث مازيت عن تطور المواهب السعودية، مشيراً إلى أن البطولة تشهد مشاركة المقاتل سعود في أول ظهور له، معرباً عن حماسه لمتابعة مستواه، لما يمتلكه من إمكانات واعدة. كما وصف النزال الاحترافي الأول لهتان السيف بأنه الأهم في مسيرتها حتى الآن، بعد هيمنتها على منافسات الهواة، متوقعاً أن يشهد الجمهور مواجهة قوية بين اثنتين من أبرز المقاتلات في العالم العربي.

وختم مازيت حديثه بدعوة الجماهير السعودية إلى الحضور ومساندة المقاتلين، مؤكداً أن تصدر مقاتلتين عربيتين للبطاقة الرئيسية للمرة الأولى يمثل محطة تاريخية ورسالة تعكس التطور المتسارع لرياضة الفنون القتالية المختلطة في المملكة والمنطقة، داعياً الجماهير إلى دعم هتان السيف ومالك وسعود في نزالاتهما.

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