الدرعية يقترب من ضم نجم يونيون برلين ديوغو ليتي

بات نادي الدرعية، بقيادة المدرب البرتغالي برونو لاجي، قريباً من التوصل إلى اتفاق مع المدافع البرتغالي ديوغو ليتي لتدعيم خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الصيفية، وفقاً لصحيفة «ريكورد» البرتغالية.

وأضافت الصحيفة أن المفاوضات وصلت إلى مراحلها النهائية، بعد انتهاء عقد المدافع البرتغالي مع يونيون برلين الألماني بنهاية الموسم الماضي، وسط توقعات بحسم الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويبلغ ديوغو ليتي من العمر 27 عاماً، ويعدّ أحد خريجي أكاديمية بورتو، قبل أن يخوض تجارب احترافية مع بورتو وفيتوريا غيماريش، ثم ينتقل إلى يونيون برلين، حيث فرض نفسه بوصفه من الركائز الأساسية في خط الدفاع، وشارك مع الفريق في منافسات الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا، كما سبق له تمثيل جميع المنتخبات البرتغالية السنية، قبل أن ينضم إلى المنتخب الأول.

ويأتي تحرك الدرعية في إطار سعي النادي لتعزيز صفوفه استعداداً للموسم الجديد، بعدما تعاقد مع المدرب برونو لاجي لقيادة المشروع الفني، في ظل طموحات النادي في المنافسة بقوة بعد صعوده إلى دوري المحترفين.