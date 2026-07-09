الاتحاد والدرعية يتنافسان على جناح الخلود «العليوة»

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، أن ناديي الاتحاد والدرعية دخلا في منافسة على الفوز بخدمات عبد العزيز العليوة، جناح الخلود.

ويأتي هذا الاهتمام تتويجاً لموسم لافت خاضه العليوة «22 عاماً» مع الخلود، سجل من خلاله حضوراً مؤثراً في خط الهجوم، خاصة بعدما ساهم في قيادة فريقه لنهائي كأس الملك قبل الخسارة أمام الهلال.

وقدّم اللاعب أرقاماً لافتة في الموسم الماضي، إذ شارك في 38 مباراة موزعة بين منافستي الدوري والكأس، وهو رقم يعكس مدى اعتماد الجهاز الفني للخلود عليه بوصفه عنصراً أساسياً في التشكيلة على مدار الموسم.

وكان العليوة تمكن من تسجيل 5 أهداف، إضافة إلى صناعة 4 أهداف أخرى. ليتوج بجائزة أفضل لاعب واعد في الموسم.