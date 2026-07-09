بعثة نيوم إلى ماربيا الجمعة لإقامة المعسكر الصيفي

تغادر بعثة فريق نادي نيوم، الجمعة، إلى مدينة ماربيا الإسبانية، لإقامة معسكرها الإعدادي استعداداً للموسم الرياضي الجديد، تحت إشراف المدير الفني الفرنسي كريستوف غالتييه، الذي يقود المرحلة الأولى من تحضيرات الفريق للموسم المقبل.

وسيمتد المعسكر لمدة ثلاثة أسابيع، يتخلله برنامج فني وبدني مكثف يشمل حصتين تدريبيتين يومياً (صباحية ومسائية)، إلى جانب خوض عدد من المباريات الودية التي تهدف إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، وتعزيز الانسجام بين العناصر الحالية والصفقات الجديدة، قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ويُنتظر أن يستغل الجهاز الفني فترة المعسكر للوقوف على مستويات اللاعبين، وتطبيق أفكاره التكتيكية، في إطار التحضيرات التي يسعى من خلالها نيوم للدخول إلى الموسم بأفضل جاهزية ممكنة.

وعلى الصعيد الإداري، كان النادي قد كلّف شريف الزاير بتولي مهام الرئيس التنفيذي، إلى حين تعيين رئيس تنفيذي جديد خلال الأسابيع المقبلة، ضمن الخطوات التنظيمية التي يشهدها النادي استعداداً للمرحلة المقبلة.

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