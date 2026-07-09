الفيصلي يستهدف أحمد عبده مهاجم نيوم

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن نادي الفيصلي يستهدف التعاقد مع أحمد عبده مهاجم نيوم السابق، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك في صفقة انتقال حر.

ويأتي هذا التحرك في إطار استعدادات النادي لخوض منافسات دوري المحترفين، حيث تسعى الإدارة الفنية إلى تدعيم صفوفها بعناصر تملك الخبرة.

وشارك عبده البالغ من العمر 29 عاماً، في 123 مباراة بدوري المحترفين مع أندية الوحدة والشباب وأبها ونيوم، سجل خلالها 17 هدفاً وصنع 5.

وتكتسب صيغة الانتقال الحر أهمية خاصة للفيصلي في هذه المرحلة، كونها تعفي النادي من أي التزامات مالية مرتبطة بقيمة انتقال اللاعب، الأمر الذي يمنح الإدارة هامشاً أوسع لتوجيه مواردها نحو تدعيم مراكز أخرى في التشكيلة، استعداداً لمشوار الفريق في دوري المحترفين.