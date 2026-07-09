الفيصلي يستهدف أحمد عبده مهاجم نيوم

أحمد عبده يحتفل بأحد أهدافه مع نيوم (موقع نادي نيوم)
علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن نادي الفيصلي يستهدف التعاقد مع أحمد عبده مهاجم نيوم السابق، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك في صفقة انتقال حر.
ويأتي هذا التحرك في إطار استعدادات النادي لخوض منافسات دوري المحترفين، حيث تسعى الإدارة الفنية إلى تدعيم صفوفها بعناصر تملك الخبرة.
وشارك عبده البالغ من العمر 29 عاماً، في 123 مباراة بدوري المحترفين مع أندية الوحدة والشباب وأبها ونيوم، سجل خلالها 17 هدفاً وصنع 5.
وتكتسب صيغة الانتقال الحر أهمية خاصة للفيصلي في هذه المرحلة، كونها تعفي النادي من أي التزامات مالية مرتبطة بقيمة انتقال اللاعب، الأمر الذي يمنح الإدارة هامشاً أوسع لتوجيه مواردها نحو تدعيم مراكز أخرى في التشكيلة، استعداداً لمشوار الفريق في دوري المحترفين.
أربع بطولات سيشهدها الأسبوع الأول لمونديال الرياضات الإلكترونية (الشرق الأوسط)
يشهد مونديال الرياضات الإلكترونية في باريس أسبوعاً افتتاحياً حافلاً تقام خلاله أربع بطولات رئيسية إلى جانب تصفيات الفرصة الأخيرة للعبة «EA SPORTS FC 26»، وسط مشاركة نخبة الفرق واللاعبين من مختلف أنحاء العالم.
ومع ختام الأسبوع، سيتم تتويج أبطال بطولات «VALORANT» و«Apex Legends» و«FATAL FURY: City of the Wolves»، في حين تمتد منافسات «Dota 2» إلى الأسبوع الثاني من البطولة.
وكانت منافسات «VALORANT» قد انطلقت في 2 يوليو (تموز) بمشاركة 16 فريقاً تأهلوا إلى مرحلة المجموعات، حيث تتواصل المواجهات لحسم بطاقات العبور إلى الأدوار الإقصائية، على أن تُختتم البطولة في 12 يوليو بإقامة مباراة تحديد المركز الثالث، ثم النهائي الكبير.
| فيصل بن حمران الرئيس التنفيذي لمؤسسة الرياضات الإلكترونية خلال الجولة الإعلامية لمقر بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026. pic.twitter.com/1O7QvxCBtm
وفي «Apex Legends» تتنافس 40 من أقوى الفرق العالمية ضمن بطولة «ALGS» التي انطلقت في 7 يوليو؛ إذ تبدأ المنافسات بمرحلة المجموعات، تليها مرحلة البقاء، قبل الوصول إلى المواجهات الحاسمة والنهائي الكبير في 12 يوليو، الذي يُقام وفق نظام «نقطة الحسم»، مع رصد جوائز مالية إجمالية تبلغ مليونَي دولار.
أما بطولة «FATAL FURY: City of the Wolves» فتشهد اكتمال قائمة المشاركين بعد ختام تصفيات الفرصة الأخيرة، وصولاً إلى النهائي المقرر في 11 يوليو، والذي سيتوج أول بطل لهذه اللعبة في نسخة هذا العام.
كما تعود «Dota 2» إلى البطولة بمشاركة 16 فريقاً من نخبة الفرق العالمية، للتنافس على جوائز مالية تصل إلى مليونَي دولار.
وتنطلق البطولة خلال الأسبوع الافتتاحي بمرحلة المجموعات، في حين تستمر الأدوار الإقصائية والمباراة النهائية حتى الأسبوع الثاني.
وفي المقابل، تنطلق اليوم تصفيات الفرصة الأخيرة الخاصة بلعبة «EA SPORTS FC 26» ضمن منطقة «stc Contenders»، حيث يتنافس اللاعبون على المقاعد الأخيرة المؤهلة إلى البطولة الرئيسية، في فرصة أخيرة لمواصلة مشوارهم نحو المنافسة على لقب كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026.
الدوسري يقدم كأس العالم للرياضات الإلكترونية في حفل باريسي باهرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5294218-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%B1
الدوسري يقدم كأس العالم للرياضات الإلكترونية في حفل باريسي باهر
مساعد الدوسري يقدم الكأس خلال الحفل (الشرق الأوسط)
انطلقت في العاصمة الفرنسية باريس منافسات بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، بعد حفل افتتاح موسيقي باهر حمل شعار «مرحباً بأفضل اللاعبين في العالم»، إيذاناً بانطلاق النسخة الدولية الأولى من أكبر حدث عالمي للألعاب والرياضات الإلكترونية.
وخلال الحفل تم الكشف عن كأس بطولة الأندية، حيث قدمه السعودي مساعد الدوسري، رئيس نادي فالكونز، الذي يدخل البطولة حاملاً للقب بعد تتويج النادي بالنسختين السابقتين.
وأعقب ذلك صعود ممثلي أبرز أندية الرياضات الإلكترونية في العالم إلى المسرح، في مشهد جسّد بداية المنافسة على لقب أفضل نادٍ للرياضات الإلكترونية في العالم.
وجمع حفل الافتتاح بين الموسيقى، والسرد السينمائي، وروح المنافسة، والثقافة الفرنسية، معلناً انطلاق سبعة أسابيع من المنافسات التي تجمع أكثر من 2000 لاعب ولاعبة، و200 نادٍ من أكثر من 100 دولة، يتنافسون في 25 بطولة عبر 24 لعبة، على مجموع جوائز قياسي يبلغ 75 مليون دولار.
ومنذ اللحظات الأولى، سلّط العرض الضوء على رحلة اللاعبين نحو البطولة، وقدّم باريس بوصفها المدينة التي تستضيف فصلاً جديداً في تاريخ كأس العالم للرياضات الإلكترونية. كما مزجت العروض الفنية بين الموسيقى الأوركسترالية والاستعراضات الراقصة وتقنيات الواقع المعزز والمؤثرات البصرية، في إنتاج يعكس ارتباط الرياضات الإلكترونية بالثقافة المحلية للمدينة المستضيفة.
واستُهلت الأمسية بفقرة خاصة بالرياضات الإلكترونية قدمها دويجبي، قبل أن تنطلق عروض الافتتاح التي شارك فيها كل من آيا ناكامورا وثيودورا ودي جي سنيك وموزيمان، في عرض صُمم ليمنح الحضور وملايين المتابعين حول العالم تجربة افتتاحية استثنائية.
وقال مايك ماكيب، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة الرياضات الإلكترونية: «يمثل حفل الافتتاح رسالة ترحيب بالعالم، ومع استضافة باريس للبطولة للمرة الأولى، أردنا الاحتفاء بالمدينة من خلال فنانين أسهموا في تشكيل المشهد الموسيقي والثقافي في فرنسا».
وقدمت آيا ناكامورا عرضاً لأغنيتها العالمية كوبينيس، فيما اختتم دي جي سنيك البث العالمي بعرض موسيقي، قبل أن يواصل تقديم فقرة مباشرة للحضور، واختُتمت الأمسية بعرض ختامي قدمه موزيمان، أحد أبرز الأسماء الصاعدة في الموسيقى الإلكترونية.
ومع إسدال الستار على حفل الافتتاح، تتجه الأنظار إلى انطلاق المنافسات اليومية في مختلف صالات باريس، حيث يتنافس أفضل لاعبي العالم على ألقاب الألعاب المختلفة، بينما تسعى الأندية إلى الفوز بأغلى ألقاب البطولة، وهو لقب بطولة الأندية، الذي يدخل فالكونز منافساته سعياً من أجل الحفاظ عليه للموسم الثالث على التوالي.
مصادر: سعد اللذيذ استقال رسمياً من منصب الرئيس التنفيذي لنادي نيومhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5294150-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B0%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A-%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85
مصادر: سعد اللذيذ استقال رسمياً من منصب الرئيس التنفيذي لنادي نيوم
سعد اللذيذ (الشرق الأوسط)
علمت «الشرق الأوسط»، من مصادر مطلعة اليوم الخميس، أن سعد اللذيذ تقدم باستقالته الرسمية من منصبه رئيساً تنفيذياً لنادي نيوم، لتنتهي بذلك فترة قيادته الإدارية للنادي، في انتظار استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بالاستقالة.
وكانت «الشرق الأوسط» قد انفردت في 27 يونيو (حزيران) الماضي بالكشف عن توجه اللذيذ لدراسة تقديم استقالته من منصبه، قبل أن تؤكد المصادر اليوم تقدمه رسمياً بها.
ولم تتضح حتى الآن الأسباب التي دفعت اللذيذ إلى اتخاذ هذا القرار، كما لم يصدر عن نادي نيوم أي إعلان رسمي بشأن قبول الاستقالة أو تحديد هوية من سيتولى مهام الرئيس التنفيذي خلال المرحلة المقبلة.
وانضم اللذيذ إلى نادي نيوم مستشاراً في أبريل (نيسان) 2025، قبل أن تتم ترقيته إلى منصب الرئيس التنفيذي في يونيو (حزيران) من العام ذاته، حيث أشرف على بناء المنظومة الإدارية للنادي خلال موسمه الأول في الدوري السعودي للمحترفين.
وأنهى نيوم الموسم الماضي في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، في أول مشاركة له بتاريخ المسابقة، عقب صعوده من دوري الدرجة الأولى.
ويستعد النادي لخوض أول مشاركة خارجية في تاريخه عبر بطولة أندية الخليج، بالتزامن مع مواصلة العمل على تعزيز مشروعه الرياضي، بعد انتقال ملكيته إلى شركة نيوم وتحوله من نادي الصقور سابقاً إلى هويته الجديدة.
وتترقب الأوساط الرياضية الخطوات التي ستتخذها إدارة نادي نيوم خلال الأيام المقبلة لشغل منصب الرئيس التنفيذي، في وقت يواصل فيه النادي استعداداته للموسم الجديد على الصعيدين الإداري والفني.