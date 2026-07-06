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الرياضة رياضة سعودية

الاتحاد يقوي صفوفه براكان كعبي بعقد لـ4 أعوام

الاتحاد يتعاقد رسمياً مع اللاعب راكان كعبي (نادي الاتحاد)
الاتحاد يتعاقد رسمياً مع اللاعب راكان كعبي (نادي الاتحاد)
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الاتحاد يقوي صفوفه براكان كعبي بعقد لـ4 أعوام

الاتحاد يتعاقد رسمياً مع اللاعب راكان كعبي (نادي الاتحاد)
الاتحاد يتعاقد رسمياً مع اللاعب راكان كعبي (نادي الاتحاد)

أعلن نادي الاتحاد تعاقده رسمياً مع اللاعب راكان كعبي لتدعيم صفوف الفريق قادماً من الفيحاء، بعقد يمتد لأربع سنوات، ضمن تحركات النادي لتعزيز قائمته استعداداً للمنافسات المقبلة.

ورحّب فرانك كاربو، المدير الرياضي، بانضمام كعبي إلى صفوف العميد، متمنياً له التوفيق في مسيرته مع الفريق، وأن يسهم إلى جانب زملائه في تحقيق النجاحات ومواصلة المنافسة على البطولات، وإسعاد جماهير الاتحاد. يأتي التعاقد مع راكان كعبي في إطار استراتيجية إدارة النادي الهادفة إلى دعم الفريق بعناصر مميزة، بما يعزز من جاهزيته للاستحقاقات المحلية والقارية خلال المواسم المقبلة.

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الرياضة رياضة سعودية

كريسبو البرتغالي يعزز صفوف الخليج

البرتغالي ميغيل كريسبو (نادي فنربخشة)
البرتغالي ميغيل كريسبو (نادي فنربخشة)
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كريسبو البرتغالي يعزز صفوف الخليج

البرتغالي ميغيل كريسبو (نادي فنربخشة)
البرتغالي ميغيل كريسبو (نادي فنربخشة)

أعلن نادي الخليج تعاقده رسمياً مع اللاعب البرتغالي ميغيل كريسبو لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بعقد يمتد عامين حتى عام 2028.

ويلعب كريسبو في خط الوسط، حيث حقق نجاحات جيدة في مشواره الاحترافي سواء في بلاده أو تركيا أو غيرها من التجارب الاحترافية.

وتسعى إدارة الخليج إلى حسم العديد من الصفقات قبل انطلاقة المعسكر الخارجي في ظل رحيل عدد من الأسماء والأجنبية والتغييرات على الصعيد الفني أيضاً بعد التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه غوميز.

وكان الخليج قد أتم، الأحد، صفقة محلية جديدة بالتعاقد مع اللاعب نواف الصعدي الذي انضم لعدد من الأسماء التي تم التوقيع معها سواء من اللاعبين المحلين أو الأجانب الذين تم التوقيع معهم، حيث يعد نادي الخليج من أكثر الأندية السعودية في صفقات هذا الصيف.

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الرياضة رياضة سعودية

الشباب يعين البلجيكي رينارد مديراً رياضياً... ومصادر «الشرق الأوسط»: بدأ مهامه بتسويق الثلاثي الأجنبي

البلجيكي أوليفييه رينارد المدير الرياضي الجديد لنادي الشباب (الدوري الأميركي)
البلجيكي أوليفييه رينارد المدير الرياضي الجديد لنادي الشباب (الدوري الأميركي)
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الشباب يعين البلجيكي رينارد مديراً رياضياً... ومصادر «الشرق الأوسط»: بدأ مهامه بتسويق الثلاثي الأجنبي

البلجيكي أوليفييه رينارد المدير الرياضي الجديد لنادي الشباب (الدوري الأميركي)
البلجيكي أوليفييه رينارد المدير الرياضي الجديد لنادي الشباب (الدوري الأميركي)

أعلن نادي الشباب، الاثنين، تعيين البلجيكي أوليفييه رينارد مديراً رياضياً للنادي، ليتولى الإشراف على قطاع كرة القدم، في خطوة تأتي ضمن توجه الإدارة لتعزيز العمل المؤسسي، ودعم المشروع الرياضي استعداداً للموسم الجديد.

ويصل رينارد إلى الشباب قادماً من أندرلخت البلجيكي، حيث شغل منصب المدير الرياضي، بعدما سبق له العمل في المنصب نفسه مع سي إف مونتريال الكندي، وستاندارد لييغ، وكي في ميخلين البلجيكيين، إلى جانب توليه مناصب إدارية أخرى خلال مسيرته.

وأوضح النادي أن رينارد سيقود الاستراتيجية الفنية لقطاع كرة القدم، وسيتولى الإشراف على تطوير المنظومة الفنية، بما يشمل بناء استراتيجية متكاملة، والارتقاء بآليات العمل، ودعم مختلف الفئات، بما يتوافق مع رؤية النادي وأهدافه المستقبلية.

ويأتي تعيين رينارد ضمن سلسلة من التغييرات الإدارية التي يجريها نادي الشباب استعداداً للموسم الرياضي الجديد، في إطار سعي الإدارة إلى تعزيز الهيكل الفني والإداري، وتهيئة الفريق لمنافسات الموسم المقبل.

وعلمت مصادر «الشرق الأوسط» أن أولى المهام التي استهل بها رينارد مشواره مع الفريق هي تسويق عقود الثلاثي الأجنبي: السويسري فينسينت سيرو، والإنجليزي جوش براونهل، والفرنسي ياسين عدلي، والعمل على بيعهم أو إعارتهم خلال فترة الانتقالات الحالية.

وجاءت هذه الخطوة ضمن خطة الإدارة الفنية لتطوير صفوف «الشباب»، وإحداث غربلة شاملة في قائمة اللاعبين غير المحليين، تمهيداً للتعاقد مع أسماء جديدة قادرة على صناعة الفارق، وتلبية طموحات الجماهير الشبابية في الموسم الجديد.

وكان الفريق الشبابي قد عانى الأمرَّين في الموسم الماضي؛ بسبب ضعف الخيارات الفنية المتاحة، وتواضع مستويات بعض العناصر الأجنبية؛ ما أثر سلباً في نتائج الفريق في منافسات الدوري.

وتسعى إدارة الشباب بالتنسيق مع رينارد إلى تدارك أخطاء الماضي، وتحسين وضع الفريق الفني بشكل جذري، عبر إبرام صفقات نوعية قوية تعيد الهيبة لـ«شيخ الأندية».

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الرياضة كرة القدم الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

النصر يودع نجمه الكرواتي بروزوفيتش

الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش يرحل عن النصر (نادي النصر)
الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش يرحل عن النصر (نادي النصر)
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النصر يودع نجمه الكرواتي بروزوفيتش

الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش يرحل عن النصر (نادي النصر)
الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش يرحل عن النصر (نادي النصر)

أعلن نادي النصر المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم رسمياً رحيل نجم خط وسطه الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، مسدلاً الستار على حقبةٍ فنيةٍ حافلةٍ بالعطاء داخل المستطيل الأخضر. وعبر رسالةٍ وداعيةٍ مؤثرة بثها الحساب الرسمي للنادي على منصة «إكس»، مؤكداً بذلك تقديره العميق للدور المحوري الذي اضطلع به النجم الكرواتي منذ انضمامه لصفوف الفريق.

لم تكن التغريدة الوداعية مجرد إعلانٍ روتيني؛ بل تضمنت مقطع فيديو استعراضياً احترافياً، رصد من خلاله النادي أبرز المحطات الفنية لبروزوفيتش، مسلطاً الضوء على تمريراته الدقيقة، وأهدافه الحاسمة، وجهده البدني الذي جعله «المحرك» الفعلي لخط وسط النصر. هذا الفيديو كان توثيقاً لرحلة لاعبٍ نجح في أن يكون ركيزةً أساسيةً ومساهماً بارزاً في العديد من الإنجازات والانتصارات التي حققها الفريق خلال فترة وجوده.

وانضم مارسيلو بروزوفيتش إلى النصر في صيف عام 2023 قادماً من إنتر ميلان الإيطالي، في صفقةٍ كبرى وُصفت حينها بأنها إحدى أهم صفقات تدعيم خط الوسط في الدوري السعودي للمحترفين. وخلال مسيرته بقميص «الأصفر»، أبان بروزوفيتش عن احترافيةٍ عالية وقدرةٍ فائقة على قراءة اللعب والتحكم في إيقاع المباريات، مما جعله عنصراً لا غنى عنه في حسابات الأجهزة الفنية المتعاقبة، ومحط إعجاب الجماهير على حد سواء.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن رحيل بروزوفيتش يأتي مع نهاية عقده الرسمي، الذي امتد لـ3 سنوات، واختتم في صيف 2026، مما يمنحه الحرية الكاملة في تحديد وجهته الكروية المقبلة بوصفه لاعباً حراً. وفي المقابل، تستعد إدارة النصر للدخول بقوة في سوق الانتقالات الصيفية للبحث عن بديلٍ بمواصفاتٍ عالمية لتعويض الفراغ الذي سيتركه «النجم» الكرواتي، وذلك تماشياً مع طموحات النادي المتجددة في المنافسة على جميع الأصعدة المحلية والقارية.

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