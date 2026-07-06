الاتحاد يقوي صفوفه براكان كعبي بعقد لـ4 أعوام

أعلن نادي الاتحاد تعاقده رسمياً مع اللاعب راكان كعبي لتدعيم صفوف الفريق قادماً من الفيحاء، بعقد يمتد لأربع سنوات، ضمن تحركات النادي لتعزيز قائمته استعداداً للمنافسات المقبلة.
كشفت مصادر مطلعة، لـ«الشرق الأوسط»، عن دخول نادي الاتحاد في مفاوضات جادة للتعاقد مع راكان الكعبي، لاعب الفيحاء، وذلك بعد دخوله الفترة الحرة.ووفق المصادر نفسها، فإن إدارة الفيحاء قدمت عرضاً للاعب من أجل تجديد عقده والاستمرار مع الفريق خلال الفترة المقبلة.https://t.co/vsC2GAcUCB
— الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) March 13, 2026
ورحّب فرانك كاربو، المدير الرياضي، بانضمام كعبي إلى صفوف العميد، متمنياً له التوفيق في مسيرته مع الفريق، وأن يسهم إلى جانب زملائه في تحقيق النجاحات ومواصلة المنافسة على البطولات، وإسعاد جماهير الاتحاد. يأتي التعاقد مع راكان كعبي في إطار استراتيجية إدارة النادي الهادفة إلى دعم الفريق بعناصر مميزة، بما يعزز من جاهزيته للاستحقاقات المحلية والقارية خلال المواسم المقبلة.