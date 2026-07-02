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الرياضة رياضة سعودية

منتخب السعودية للفتيات يخسر ودياً من البحرين

المنظمون لم يذكروا النتيجة مكتفين بعبارة «نتعلم ونرجع»

الودية الأولى للمنتخب السعودي أمام نظيره البحريني (الاتحاد السعودي لكرة القدم)
الودية الأولى للمنتخب السعودي أمام نظيره البحريني (الاتحاد السعودي لكرة القدم)
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منتخب السعودية للفتيات يخسر ودياً من البحرين

الودية الأولى للمنتخب السعودي أمام نظيره البحريني (الاتحاد السعودي لكرة القدم)
الودية الأولى للمنتخب السعودي أمام نظيره البحريني (الاتحاد السعودي لكرة القدم)

خسر المنتخب السعودي للفتيات، اليوم الخميس، وديته الأولى أمام نظيره البحريني التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بأبها، وذلك ضمن معسكره الإعدادي الذي يستمر حتى الاثنين المقبل.

ولم يذكر الحساب الرسمي لإدارة الكرة النسائية بالاتحاد السعودي نتيجة اللقاء، مكتفياً بعبارة «نتعلّم ونرجع أقوى بإذن الله».

وسيخوض المنتخب ودية أخرى مع المنتخب ذاته الأحد المقبل، وذلك في إطار منح اللاعبات فرصة اكتساب المزيد من الخبرات الدولية وتطبيق الجوانب الفنية التي يعمل عليها الجهاز الفني خلال فترة الإعداد.

ويضم المعسكر، الذي بدوره يعزز الجاهزية الفنية والبدنية للاعبات، ويرفع مستوى الأداء استعداداً للاستحقاقات المقبلة 22 لاعبة، وهن: الجوري الدوسري، نورة المالكي، مريم اليوسف، الجليلة مدبش، تالا حافظ، لارا بخيت، صبا العليان، ديما إبراهيم، الجوهرة عبدالله، ريحانة جلال، هاجر الجابري، ليندا بن ناصر، آلاء بدر، سما الحربي، رنا الخماش، اريف الكريم، ديلار مختار، ألينا بوقس، رولين عبد الله، هتون آل غائب، هداية عبد العزيز، ورتيل المربعي.

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كرة القدم السعودية

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الرياضة رياضة سعودية

«التعاون» يعدّل موعد معسكر هولندا بطلب من لازيتيتش

«التعاون» يعدّل موعد معسكر هولندا بطلب من لازيتيتش (نادي التعاون)
«التعاون» يعدّل موعد معسكر هولندا بطلب من لازيتيتش (نادي التعاون)
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«التعاون» يعدّل موعد معسكر هولندا بطلب من لازيتيتش

«التعاون» يعدّل موعد معسكر هولندا بطلب من لازيتيتش (نادي التعاون)
«التعاون» يعدّل موعد معسكر هولندا بطلب من لازيتيتش (نادي التعاون)

عدّلت إدارة نادي التعاون البرنامج الزمني للمعسكر الإعدادي للفريق الأول لكرة القدم في هولندا، وذلك بناء على طلب المدير الفني الصربي زاركو لازيتيتش، ضمن التحضيرات لانطلاق منافسات موسم 2026-2027.

ووفقاً للمعلومات، تقرَّر أن تُغادر بعثة الفريق إلى هولندا، يوم 5 يوليو (تموز) الحالي، على أن تعود إلى السعودية يوم 30 يوليو، بدلاً من البرنامج المعلَن سابقاً، بما يتوافق مع رؤية الجهاز الفني لإعداد الفريق بالشكل الأمثل قبل بداية الموسم.

وسيخوض «التعاون»، خلال معسكره الخارجي، برنامجاً تدريبياً مكثفاً يتخلله عدد من المباريات الودية؛ بهدف رفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، والوقوف على أفضل الخيارات قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

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الرياضة كرة القدم الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الهلال يودع البندري الهوساوي ولولو العبيد

البندري هوساوي (نادي الهلال)
البندري هوساوي (نادي الهلال)
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الهلال يودع البندري الهوساوي ولولو العبيد

البندري هوساوي (نادي الهلال)
البندري هوساوي (نادي الهلال)

أعلن نادي الهلال رحيل لاعبتي الفريق الأول للسيدات، البندري هوساوي، ولولو العبيد، بعد نهاية مشوارهما مع الفريق، ضمن استعدادات النادي للموسم الرياضي الجديد، وإعادة ترتيب قائمته قبل انطلاق المنافسات.

وتُعدّ البندري هوساوي من أبرز لاعبات الهجوم في كرة القدم النسائية السعودية؛ إذ تمتلك خبرة واسعة على مستوى المنافسات المحلية، كما سبق لها تمثيل المنتخب السعودي للسيدات، وأسهمت بخبرتها في دعم الهلال خلال المواسم الماضية، لتكون إحدى الركائز التي شاركت في مسيرة الفريق.

لولو العبيد (نادي الهلال)

فيما برزت لولو العبيد كواحدة من المواهب الشابة في الكرة السعودية، وسبق لها تمثيل المنتخبات السعودية السنية، قبل انضمامها إلى الهلال، حيث واصلت تطوير مستواها واكتساب الخبرة، من خلال مشاركاتها مع الفريق في الدوري السعودي الممتاز للسيدات.

يأتي رحيل الثنائي في إطار التغييرات التي يشهدها الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية، في خطوة تهدف إلى إعادة بناء الفريق وتعزيز صفوفه استعداداً لخوض منافسات الموسم الجديد.

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ريتشارد هيوز وسيمون فرانسيس سيعملان معاً في الهلال

ريتشارد هيوز (رويترز)
ريتشارد هيوز (رويترز)
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ريتشارد هيوز وسيمون فرانسيس سيعملان معاً في الهلال

ريتشارد هيوز (رويترز)
ريتشارد هيوز (رويترز)

من المتوقع أن ينضم المدير الرياضي لنادي ليفربول، ريتشارد هيوز، إلى سيمون فرانسيس في نادي الهلال، بعدما تولى الأخير قيادة ملف التعاقدات في النادي السعودي.

ورغم أن عقد هيوز مع ليفربول يمتد حتى يونيو (حزيران) 2027، فإنه يركز حالياً بشكل كامل على سوق الانتقالات الصيفية للنادي الإنجليزي، إلى جانب دعم المدرب الجديد أندوني إيراولا خلال فترة الانتقالات الحالية.

وبحكم وضعه التعاقدي، فمن المرجح أن تكون هذه آخر فترة انتقالات يشرف عليها هيوز مع ليفربول، قبل الدخول في مرحلة انتقالية تسمح للنادي بإعداد خليفة له يتولى المنصب في ملعب «أنفيلد».

ويعمل فرانسيس وإدارة الهلال حالياً، حسب شبكة «The Athletic»، على أساس أن هيوز سينضم إلى النادي العاصمي في الوقت المناسب، بعد انتهاء ارتباطاته مع ليفربول.

وكانت شبكة «The Athletic» قد كشفت في 18 مارس (آذار) الماضي عن أن الهلال وضع هيوز ضمن أولوياته تمهيداً لاستقطابه خلال الصيف الحالي، إلا أن المدير الرياضي لم يوقع حتى الآن أي اتفاق رسمي.

وكان سيمون فرانسيس قد خلف هيوز في منصب المدير الفني بنادي بورنموث، عقب انتقال الأخير إلى ليفربول، قبل أن يغادر النادي الإنجليزي أخيراً لتولي منصب مماثل في الهلال.

وحسب مصادر «الشرق الأوسط» فإن هيوز على اتصال مستمر مع الهلال وعلى اطلاع على كل التحركات والمفاوضات التي يجريها النادي الخاصة بالمرحلة المقبلة لكنه سيعلن عن انتقاله رسمياً خلال شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.

ويرتبط فرانسيس وهيوز بعلاقة طويلة، إذ سبق أن لعبا معاً في بورنموث خلال مسيرتهما الكروية، كما عملا لاحقاً معاً ضمن الإدارة الفنية للنادي.

وتولى هيوز منصب المدير الرياضي في ليفربول في مارس 2024 بعقد يمتد حتى صيف 2027، بعد تعيينه من قبل مجموعة فينواي الرياضية المالكة للنادي.

وبالتعاون مع مايكل إدواردز، الرئيس التنفيذي لكرة القدم في المجموعة، قاد هيوز عملية تعيين آرني سلوت مديراً فنياً للفريق في عام 2024، كما أشرف على إنفاق بلغ 449 مليون جنيه إسترليني (599 مليون دولار) خلال سوق الانتقالات الصيفية لعام 2025.

وفي الشهر الماضي، باع صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصة تبلغ 70 في المائة من ملكية نادي الهلال إلى شركة المملكة القابضة المملوكة للأمير الوليد بن طلال، في صفقة قدرت قيمة النادي بنحو 1.4 مليار ريال سعودي (276 مليون جنيه إسترليني، و373 مليون دولار).

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