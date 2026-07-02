منتخب السعودية للفتيات يخسر ودياً من البحرين

خسر المنتخب السعودي للفتيات، اليوم الخميس، وديته الأولى أمام نظيره البحريني التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بأبها، وذلك ضمن معسكره الإعدادي الذي يستمر حتى الاثنين المقبل.

ولم يذكر الحساب الرسمي لإدارة الكرة النسائية بالاتحاد السعودي نتيجة اللقاء، مكتفياً بعبارة «نتعلّم ونرجع أقوى بإذن الله».

وسيخوض المنتخب ودية أخرى مع المنتخب ذاته الأحد المقبل، وذلك في إطار منح اللاعبات فرصة اكتساب المزيد من الخبرات الدولية وتطبيق الجوانب الفنية التي يعمل عليها الجهاز الفني خلال فترة الإعداد.

ويضم المعسكر، الذي بدوره يعزز الجاهزية الفنية والبدنية للاعبات، ويرفع مستوى الأداء استعداداً للاستحقاقات المقبلة 22 لاعبة، وهن: الجوري الدوسري، نورة المالكي، مريم اليوسف، الجليلة مدبش، تالا حافظ، لارا بخيت، صبا العليان، ديما إبراهيم، الجوهرة عبدالله، ريحانة جلال، هاجر الجابري، ليندا بن ناصر، آلاء بدر، سما الحربي، رنا الخماش، اريف الكريم، ديلار مختار، ألينا بوقس، رولين عبد الله، هتون آل غائب، هداية عبد العزيز، ورتيل المربعي.