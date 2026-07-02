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الرياضة رياضة سعودية

السعودية ستترك إرثاً مستداماً في استضافتها لكأس العالم 2034

السعودية ستترك إرثاً مستداماً في استضافتها لكأس العالم 2034 (الهيئة العليا لاستضافة كأس العالم 2034)
السعودية ستترك إرثاً مستداماً في استضافتها لكأس العالم 2034 (الهيئة العليا لاستضافة كأس العالم 2034)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

السعودية ستترك إرثاً مستداماً في استضافتها لكأس العالم 2034

السعودية ستترك إرثاً مستداماً في استضافتها لكأس العالم 2034 (الهيئة العليا لاستضافة كأس العالم 2034)
السعودية ستترك إرثاً مستداماً في استضافتها لكأس العالم 2034 (الهيئة العليا لاستضافة كأس العالم 2034)

شددت السعودية اليوم (الخميس)، على أهمية تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الدولي في تأمين الفعاليات الرياضية الكبرى خصوصاً كأس العالم 2034 لكرة القدم التي ستقام في المملكة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، اليوم، أن المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبد العزيز الواصل، ترأس جلسة بعنوان «حماية وتنظيم وإرث الفعاليات الرياضية الكبرى في عصر التهديدات المعقدة». وأكد الواصل أهمية تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الدولي في تأمين الفعاليات الرياضية الكبرى، مشيراً إلى أن استضافة المملكة لكأس العالم 2034 تمثل فرصة لتعزيز الشراكات، وبناء القدرات، وترك إرث مستدام.

واستعرض الواصل استعدادات المملكة الشاملة التي تجمع بين تعزيز الأمن، وتوظيف التقنيات الحديثة، وبناء القدرات، والتعاون الدولي لمواجهة التهديدات الناشئة. وشدد على أهمية التنسيق والتعاون بين الدول والجهات المعنية لضمان أمن وسلامة الفعاليات الرياضية الكبرى.

وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم 2034 رسمياً، لتكون بذلك أول نسخة في تاريخ البطولة تقام في دولة واحدة بمشاركة 48 منتخبا.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد أعلن فوز الملف السعودي في ديسمبر (كانون الأول) 2024، وتتولى الهيئة العليا لاستضافة كأس العالم 2034 الإشراف على التجهيزات.

وتتضمن الخطط السعودية تشييد ملاعب متطورة ذات تصميم مستدام، وتوفير 134 منشأة تدريب مجهزة لدعم الفرق المشاركة والزوار.

وصدر قرار تأسيس هيئة عليا خاصة لتنظيم هذا الحدث تحت مسمى «الهيئة العليا لاستضافة كأس العالم 2034»، لضمان جاهزية المملكة وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية.

ويعتمد الملف شعار «معاً ننمو» الذي يعكس طموح المملكة وتطورها السريع في عالم كرة القدم.

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تقرير غالتييه يحدد احتياجات نيوم بـ6 صفقات صيفية

تقرير غالتييه وصل للمدير الرياضي والرئيس التنفيذي للنادي (نادي نيوم)
تقرير غالتييه وصل للمدير الرياضي والرئيس التنفيذي للنادي (نادي نيوم)
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تقرير غالتييه يحدد احتياجات نيوم بـ6 صفقات صيفية

تقرير غالتييه وصل للمدير الرياضي والرئيس التنفيذي للنادي (نادي نيوم)
تقرير غالتييه وصل للمدير الرياضي والرئيس التنفيذي للنادي (نادي نيوم)

بدأ نادي نيوم خطواته العملية لتجهيز الفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد، بعدما رفع المدير الفني، الفرنسي كريستوف غالتييه، تقريره الفني للإدارة، متضمناً تصوراً متكاملاً لاحتياجات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، استعداداً لخوض تحديات الدوري السعودي للمحترفين، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وبطولة دوري أبطال الخليج.

وبحسب المعلومات، حدَّد غالتييه احتياجات الفريق بالتعاقد مع قلب دفاع أجنبي، ولاعب محور أجنبي، وجناح أجنبي، ولاعب خط وسط، إلى جانب حارس مرمى محلي، ومهاجم محلي، في إطار سعيه لإيجاد التوازن بين الجودة الفنية والعمق في جميع الخطوط، بما يمنحه خيارات أوسع خلال الموسم الذي ينتظر الفريق فيه استحقاقات محلية وخليجية متتالية.

ومن المقرَّر أن يقيم نيوم معسكره الإعدادي في مدينة ماربيا الإسبانية، حيث سيخوض عدداً من المباريات الودية أمام فرق أوروبية، بهدف رفع المعدل البدني والفني، وتعزيز الانسجام بين اللاعبين، والوقوف على جاهزية الصفقات الجديدة قبل ضربة البداية الرسمية.

ووصل التقرير الفني إلى المدير الرياضي، اليوناني كرياكوس دوريكاس، وإلى الرئيس التنفيذي سعد اللذيذ، حيث تعمل إدارة النادي على دراسة التوصيات ووضعها موضع التنفيذ، بما يتوافق مع استراتيجية نيوم الرامية إلى بناء فريق قادر على المنافسة في جميع البطولات التي يشارك فيها خلال الموسم المقبل.

وتنظر إدارة نيوم إلى فترة الإعداد الحالية بوصفها محطةً مفصليةً في مشروع النادي، إذ تسعى إلى استكمال عناصر الفريق وفق رؤية فنية واضحة يقودها غالتييه، مع استثمار المعسكر الخارجي للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق موسم يُنتَظر أن يكون من أكثر المواسم تحدياً في تاريخ النادي.

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رياضة سعودية الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

3 محطات تُجهز النصر للموسم الجديد

بداية تحضيرات النصر ستكون في مقره بالعاصمة الرياض (نادي النصر)
بداية تحضيرات النصر ستكون في مقره بالعاصمة الرياض (نادي النصر)
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3 محطات تُجهز النصر للموسم الجديد

بداية تحضيرات النصر ستكون في مقره بالعاصمة الرياض (نادي النصر)
بداية تحضيرات النصر ستكون في مقره بالعاصمة الرياض (نادي النصر)

كشف نادي النصر عن برنامج الإعداد الخاص بالفريق استعداداً للموسم الرياضي الجديد 2026 - 2027، والذي يتضمَّن 3 مراحل تحضيرية تسبق انطلاق الموسم.

وتنطلق المرحلة الأولى من البرنامج في العاصمة الرياض خلال الفترة من 5 إلى 11 من الشهر الحالي، حيث يجري اللاعبون الفحوصات الطبية والاختبارات البدنية، إلى جانب بدء التدريبات تحت إشراف الجهاز الفني، قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تحتضنها مدينة أبها خلال الفترة من 12 إلى 22 يوليو (تموز).

ويختتم النصر برنامجه الإعدادي بإقامة المرحلة الثالثة في العاصمة البرتغالية لشبونة، خلال الفترة من 25 يوليو وحتى 5 أغسطس (آب)، حيث ينتظر أن تتخلل المعسكر الخارجي مباريات ودية تمنح الجهاز الفني فرصة تقييم جاهزية اللاعبين، وتطبيق الجوانب التكتيكية قبل بداية الموسم.

ويأتي البرنامج التحضيري في وقت يسعى فيه «العالمي» إلى تجهيز صفوفه للمنافسة على البطولات المحلية والقارية، بعد موسم شهد عودة الفريق لمنصات التتويج بتحقيق لقب الدوري السعودي للمحترفين، بينما يطمح لمواصلة الحضور القوي في الموسم المقبل.

وتحمل المرحلة المقبلة أهميةً كبيرةً خصوصاً مع تطلعات جماهير النصر لموسم تنافسي جديد، في ظلِّ المشارَكة في بطولات عدة، بينها الدوري السعودي للمحترفين، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي، إضافة إلى العودة لدوري أبطال آسيا للنخبة.

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نادي النصر رياضة سعودية الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

كيسيه يودّع الأهلي بعد رحلة «نخبوية»

كيسيه في إحدى مشاركاته مع الأهلي أمام الاتحاد (تصوير: عدنان مهدلي)
كيسيه في إحدى مشاركاته مع الأهلي أمام الاتحاد (تصوير: عدنان مهدلي)
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كيسيه يودّع الأهلي بعد رحلة «نخبوية»

كيسيه في إحدى مشاركاته مع الأهلي أمام الاتحاد (تصوير: عدنان مهدلي)
كيسيه في إحدى مشاركاته مع الأهلي أمام الاتحاد (تصوير: عدنان مهدلي)

أعلن النادي الأهلي انتهاء العلاقة التعاقدية مع لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسيه، بعد نهاية عقده مع الفريق وعدم التوصُّل إلى اتفاق لاستمراره خلال الفترة المقبلة.

وودَّع الأهلي لاعبه الإيفواري برسالة شكر وتقدير، مثمناً ما قدَّمه خلال فترة ارتدائه قميص الفريق، والتي امتدت لـ3 مواسم، كان خلالها أحد أبرز العناصر في خط وسط «الراقي» وأسهم في تحقيق عدد من النجاحات التاريخية للنادي.

وانضم كيسيه إلى الأهلي في صيف 2023، قادماً من برشلونة، وفرض نفسه سريعاً لاعباً محورياً في تشكيلة الفريق، بفضل قوته البدنية، وقدرته على افتكاك الكرة، وصناعة الإضافة الهجومية، إلى جانب خبرته الكبيرة التي اكتسبها خلال مسيرته الأوروبية.

وخلال مشواره مع الأهلي، شارك كيسيه في أكثر من 100 مباراة بمختلف البطولات، وسجَّل 26 هدفاً، وأسهم في صناعة عدد من الأهداف، ليصبح أحد أبرز المحترفين الذين تركوا بصمةً في السنوات الأخيرة.

وكانت أبرز لحظات كيسيه بقميص الأهلي في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025، عندما سجَّل الهدف الثاني في شباك كاواساكي فرونتال، ليسهم في تتويج الفريق بأول لقب قاري في تاريخه.

كما حقَّق اللاعب مع الأهلي لقب دوري أبطال آسيا للنخبة، إضافة إلى ألقاب أخرى خلال فترة وجوده مع الفريق، ليغادر جدة بعدما أصبح أحد الأسماء المرتبطة بأبرز مرحلة نجاح عاشها النادي في السنوات الأخيرة.

ويفتح رحيل كيسيه الباب أمام الأهلي لإعادة ترتيب خياراته في خط الوسط قبل بداية الموسم الجديد، في حين يبدأ اللاعب الإيفواري محطةً جديدةً في مسيرته الاحترافية بعد تجربة ناجحة في الملاعب السعودية.

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