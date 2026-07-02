كيسيه يودّع الأهلي بعد رحلة «نخبوية»

أعلن النادي الأهلي انتهاء العلاقة التعاقدية مع لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسيه، بعد نهاية عقده مع الفريق وعدم التوصُّل إلى اتفاق لاستمراره خلال الفترة المقبلة.

وودَّع الأهلي لاعبه الإيفواري برسالة شكر وتقدير، مثمناً ما قدَّمه خلال فترة ارتدائه قميص الفريق، والتي امتدت لـ3 مواسم، كان خلالها أحد أبرز العناصر في خط وسط «الراقي» وأسهم في تحقيق عدد من النجاحات التاريخية للنادي.

وانضم كيسيه إلى الأهلي في صيف 2023، قادماً من برشلونة، وفرض نفسه سريعاً لاعباً محورياً في تشكيلة الفريق، بفضل قوته البدنية، وقدرته على افتكاك الكرة، وصناعة الإضافة الهجومية، إلى جانب خبرته الكبيرة التي اكتسبها خلال مسيرته الأوروبية.

وخلال مشواره مع الأهلي، شارك كيسيه في أكثر من 100 مباراة بمختلف البطولات، وسجَّل 26 هدفاً، وأسهم في صناعة عدد من الأهداف، ليصبح أحد أبرز المحترفين الذين تركوا بصمةً في السنوات الأخيرة.

وكانت أبرز لحظات كيسيه بقميص الأهلي في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025، عندما سجَّل الهدف الثاني في شباك كاواساكي فرونتال، ليسهم في تتويج الفريق بأول لقب قاري في تاريخه.

كما حقَّق اللاعب مع الأهلي لقب دوري أبطال آسيا للنخبة، إضافة إلى ألقاب أخرى خلال فترة وجوده مع الفريق، ليغادر جدة بعدما أصبح أحد الأسماء المرتبطة بأبرز مرحلة نجاح عاشها النادي في السنوات الأخيرة.

ويفتح رحيل كيسيه الباب أمام الأهلي لإعادة ترتيب خياراته في خط الوسط قبل بداية الموسم الجديد، في حين يبدأ اللاعب الإيفواري محطةً جديدةً في مسيرته الاحترافية بعد تجربة ناجحة في الملاعب السعودية.