سيدي يصل إلى جدة... ويرافق الأهلي في معسكره الخارجي

وصل المدافع الغامبي أبو بكر سيدي إلى مدينة جدة؛ استعداداً للالتحاق ببعثة الأهلي السعودي المغادِرة إلى المعسكر الإعدادي الخارجي، ضمن برنامج التحضيرات لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

ويأتي وصول سيدي بعد إتمام انتقاله إلى صفوف الأهلي، حيث ينتظر أن يبدأ اللاعب برنامجه التحضيري مع الفريق، والتَّعرُّف على زملائه والجهاز الفني، قبل خوض المباريات الودية المقرَّرة خلال فترة الإعداد.

ويمثل أبو بكر سيدي إضافةً جديدةً لخط دفاع الأهلي، إذ يجيد اللعب في مركز قلب الدفاع، ويتميَّز بالقوة البدنية، والقدرة على التعامل مع الكرات الهوائية والالتحامات، كما سبق له تمثيل منتخب غامبيا، وخاض تجارب احترافية في عدد من الدوريات الأوروبية.

ويأمل الأهلي أن يسهم المدافع الغامبي في تعزيز المنظومة الدفاعية للفريق، ضمن تحركات النادي لتدعيم صفوفه بعناصر جديدة قبل بداية الموسم المقبل، الذي يسعى خلاله الفريق للمنافسة على مختلف البطولات المحلية والقارية.

يذكر أنَّ الأهلي أعلن نهاية علاقته باللاعب العاجي، فرانك كيسيه، بعد 3 سنوات قضاها في صفوف النادي.