سيدي يصل إلى جدة... ويرافق الأهلي في معسكره الخارجيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5291068-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A
سيدي يصل إلى جدة... ويرافق الأهلي في معسكره الخارجي
أبو بكر سيدي (النادي الأهلي)
وصل المدافع الغامبي أبو بكر سيدي إلى مدينة جدة؛ استعداداً للالتحاق ببعثة الأهلي السعودي المغادِرة إلى المعسكر الإعدادي الخارجي، ضمن برنامج التحضيرات لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.
ويأتي وصول سيدي بعد إتمام انتقاله إلى صفوف الأهلي، حيث ينتظر أن يبدأ اللاعب برنامجه التحضيري مع الفريق، والتَّعرُّف على زملائه والجهاز الفني، قبل خوض المباريات الودية المقرَّرة خلال فترة الإعداد.
ويمثل أبو بكر سيدي إضافةً جديدةً لخط دفاع الأهلي، إذ يجيد اللعب في مركز قلب الدفاع، ويتميَّز بالقوة البدنية، والقدرة على التعامل مع الكرات الهوائية والالتحامات، كما سبق له تمثيل منتخب غامبيا، وخاض تجارب احترافية في عدد من الدوريات الأوروبية.
ويأمل الأهلي أن يسهم المدافع الغامبي في تعزيز المنظومة الدفاعية للفريق، ضمن تحركات النادي لتدعيم صفوفه بعناصر جديدة قبل بداية الموسم المقبل، الذي يسعى خلاله الفريق للمنافسة على مختلف البطولات المحلية والقارية.
يذكر أنَّ الأهلي أعلن نهاية علاقته باللاعب العاجي، فرانك كيسيه، بعد 3 سنوات قضاها في صفوف النادي.
وصل السنغالي إدوارد ميندي إلى مدينة جدة، قاطعاً إجازته، من أجل بدء برنامجه العلاجي والتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي في النادي الأهلي.
عبد الله الزهراني (جدة)
3 محطات تُجهز النصر للموسم الجديدhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5291074-3-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%8F%D8%AC%D9%87%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
بداية تحضيرات النصر ستكون في مقره بالعاصمة الرياض (نادي النصر)
كشف نادي النصر عن برنامج الإعداد الخاص بالفريق استعداداً للموسم الرياضي الجديد 2026 - 2027، والذي يتضمَّن 3 مراحل تحضيرية تسبق انطلاق الموسم.
وتنطلق المرحلة الأولى من البرنامج في العاصمة الرياض خلال الفترة من 5 إلى 11 من الشهر الحالي، حيث يجري اللاعبون الفحوصات الطبية والاختبارات البدنية، إلى جانب بدء التدريبات تحت إشراف الجهاز الفني، قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تحتضنها مدينة أبها خلال الفترة من 12 إلى 22 يوليو (تموز).
ويختتم النصر برنامجه الإعدادي بإقامة المرحلة الثالثة في العاصمة البرتغالية لشبونة، خلال الفترة من 25 يوليو وحتى 5 أغسطس (آب)، حيث ينتظر أن تتخلل المعسكر الخارجي مباريات ودية تمنح الجهاز الفني فرصة تقييم جاهزية اللاعبين، وتطبيق الجوانب التكتيكية قبل بداية الموسم.
ويأتي البرنامج التحضيري في وقت يسعى فيه «العالمي» إلى تجهيز صفوفه للمنافسة على البطولات المحلية والقارية، بعد موسم شهد عودة الفريق لمنصات التتويج بتحقيق لقب الدوري السعودي للمحترفين، بينما يطمح لمواصلة الحضور القوي في الموسم المقبل.
وتحمل المرحلة المقبلة أهميةً كبيرةً خصوصاً مع تطلعات جماهير النصر لموسم تنافسي جديد، في ظلِّ المشارَكة في بطولات عدة، بينها الدوري السعودي للمحترفين، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي، إضافة إلى العودة لدوري أبطال آسيا للنخبة.
كيسيه يودّع الأهلي بعد رحلة «نخبوية»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5291071-%D9%83%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%87-%D9%8A%D9%88%D8%AF%D9%91%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D9%86%D8%AE%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9
كيسيه في إحدى مشاركاته مع الأهلي أمام الاتحاد (تصوير: عدنان مهدلي)
أعلن النادي الأهلي انتهاء العلاقة التعاقدية مع لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسيه، بعد نهاية عقده مع الفريق وعدم التوصُّل إلى اتفاق لاستمراره خلال الفترة المقبلة.
وودَّع الأهلي لاعبه الإيفواري برسالة شكر وتقدير، مثمناً ما قدَّمه خلال فترة ارتدائه قميص الفريق، والتي امتدت لـ3 مواسم، كان خلالها أحد أبرز العناصر في خط وسط «الراقي» وأسهم في تحقيق عدد من النجاحات التاريخية للنادي.
وانضم كيسيه إلى الأهلي في صيف 2023، قادماً من برشلونة، وفرض نفسه سريعاً لاعباً محورياً في تشكيلة الفريق، بفضل قوته البدنية، وقدرته على افتكاك الكرة، وصناعة الإضافة الهجومية، إلى جانب خبرته الكبيرة التي اكتسبها خلال مسيرته الأوروبية.
وخلال مشواره مع الأهلي، شارك كيسيه في أكثر من 100 مباراة بمختلف البطولات، وسجَّل 26 هدفاً، وأسهم في صناعة عدد من الأهداف، ليصبح أحد أبرز المحترفين الذين تركوا بصمةً في السنوات الأخيرة.
وكانت أبرز لحظات كيسيه بقميص الأهلي في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025، عندما سجَّل الهدف الثاني في شباك كاواساكي فرونتال، ليسهم في تتويج الفريق بأول لقب قاري في تاريخه.
كما حقَّق اللاعب مع الأهلي لقب دوري أبطال آسيا للنخبة، إضافة إلى ألقاب أخرى خلال فترة وجوده مع الفريق، ليغادر جدة بعدما أصبح أحد الأسماء المرتبطة بأبرز مرحلة نجاح عاشها النادي في السنوات الأخيرة.
ويفتح رحيل كيسيه الباب أمام الأهلي لإعادة ترتيب خياراته في خط الوسط قبل بداية الموسم الجديد، في حين يبدأ اللاعب الإيفواري محطةً جديدةً في مسيرته الاحترافية بعد تجربة ناجحة في الملاعب السعودية.
الاتحادان السعودي والباكستاني للكريكت يوقعان مذكرة استراتيجية لتطوير ملعب في جدةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5291015-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%AA-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1
الاتحاد السعودي ومجلس الكريكت الباكستاني يوقعان مذكرة تفاهم لتطوير ملعب كريكت في جدة (الاتحاد السعودي للكريكت)
الرياض:«الشرق الأوسط»
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الرياض:«الشرق الأوسط»
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الاتحادان السعودي والباكستاني للكريكت يوقعان مذكرة استراتيجية لتطوير ملعب في جدة
الاتحاد السعودي ومجلس الكريكت الباكستاني يوقعان مذكرة تفاهم لتطوير ملعب كريكت في جدة (الاتحاد السعودي للكريكت)
وقّع الاتحاد السعودي للكريكت، ومجلس الكريكت الباكستاني، مذكرة تفاهم استراتيجية لتطوير ملعب كريكت في مدينة جدة.
وجرى توقيع الاتفاقية، بحضور الأمير سعود بن مشعل بن محمد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكريكت، ومحسن نقوي، وزير الداخلية ومكافحة المخدرات في باكستان، ورئيس مجلس الكريكت الباكستاني.
وتعكس هذه الشراكة الاستراتيجية التزام الاتحاد السعودي للكريكت ومجلس الكريكت الباكستاني، بتطوير البنية التحتية لرياضة الكريكت في المملكة، ودعم النمو المستدام للعبة، وتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية بوصفها وجهةً واعدة لاستضافة منافسات الكريكت الدولية.
وبموجب هذا التعاون، سيعمل الطرفان معاً على تطوير البنية التحتية، وتبادل الخبرات الفنية، والتخطيط للمرافق، وتطبيق أفضل المعايير التشغيلية، بما يسهم في إنشاء ملعب كريكت حديث يلبي متطلبات المنافسات الدولية.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع بدورٍ محوري في تمكين المملكة العربية السعودية من استضافة مباريات وبطولات الكريكت الدولية، إلى جانب دعم الاستثمار الرياضي، والسياحة الرياضية، وتعزيز المشاركة المجتمعية، والإسهام في تحقيق مستهدفات جودة الحياة، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030».
كما تشمل الشراكة التعاون في تطوير مرافق متكاملة للملعب، بما في ذلك أرضية اللعب، ومرافق البثّ والإعلام، ومناطق الضيافة، ومرافق التدريب، والخدمات المقدمة للجماهير، بما يضمن توفير بيئة متكاملة للاعبين، والحكام، والجماهير، والشركاء التجاريين.
ولا تقتصر الاتفاقية على تطوير البنية التحتية، بل تضع إطاراً للتعاون في تطوير بطولات الكريكت، والبرامج الفنية والتطويرية، وتبادل الخبرات، بما يسهم في تحقيق نموٍ مستدام للعبة الكريكت في المملكة العربية السعودية، وخلق فرصٍ جديدة للأجيال القادمة.
من ناحيته، قال الأمير سعود بن مشعل بن محمد إن الشراكة مع باكستان اليوم لا تقتصر على تطوير ملعب كريكت دولي في جدة، بل تتمحور حول بناء مستقبل طويل الأمد للعبة الكريكت في المملكة العربية السعودية، من خلال الطموح المشترك، والشراكات الموثوقة، والاستثمار المستدام، بما يسهم في تنمية الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة، وتحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030».
ومن جانبه، عبّر محسن نقوي عن تشرف مجلس الكريكت الباكستاني بإسهامه في رحلة المملكة العربية السعودية الطموحة في رياضة الكريكت. لتعزيز اللعبة، وتوطيد الروابط بين مجتمعَي الكريكت في بلدينا، وتترك إرثاً مستداماً.