رغم مغادرة المنتخب السعودي… النصر حاضر في كأس العالمhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5290614-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%E2%80%A6-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
رغم مغادرة المنتخب السعودي… النصر حاضر في كأس العالم
أطفال يرتدون قميص النصر في هيوستن (الشرق الأوسط)
غادر المنتخب السعودي كأس العالم من دور المجموعات، ولكن تأثير كرة القدم السعودية لم يغادر السكان المحليين للمدينة، من خلال قمصان نادي النصر والرقم الأشهر في كرة القدم، الذي يحمل اسم كريستيانو رونالدو. لا تكاد تمر بين تجمعات الأطفال الذين يلعبون كرة القدم في الأماكن العامة دون أن يلفت انتباهك الرقم «7» وقميص النصر واسم رونالدو. مدينة هيوستن استضافت المواجهة الأخيرة للمنتخب السعودي، الذي غادر على أثرها المونديال، بعد تعادل مرير أمام الرأس الأخضر سلبياً.
المدينة ذاتها استضافت مواجهة البرتغال وأوزبكستان المواجهة التي سجل من خلالها كريستيانو رونالدو هدفين افتتح بهما مشواره التهديفي في البطولة، ذلك العرض الكروي «الساحر» على وصف سكان المدينة جعل الأطفال يعودون لارتداء قميص النجم البرتغالي من خلال الأندية التي مثلها والمنتخب البرتغالي بطبيعة الحال.
بطولة السعودية لصعود الهضبة 2026 تعود إلى الطائف بتحديات جديدةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5290610-%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B6%D8%A8%D8%A9-2026-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
بطولة السعودية لصعود الهضبة 2026 تعود إلى الطائف (الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية)
الطائف:«الشرق الأوسط»
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الطائف:«الشرق الأوسط»
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بطولة السعودية لصعود الهضبة 2026 تعود إلى الطائف بتحديات جديدة
بطولة السعودية لصعود الهضبة 2026 تعود إلى الطائف (الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية)
تعود منافسات بطولة السعودية لصعود الهضبة إلى منطقة الشفا بمحافظة الطائف، حيث تستضيف عقبة المحمدية جولات موسم 2026 على أحد أبرز المسارات الجبلية وأكثرها تحدياً في المملكة، في موسم جديد يواصل مسيرة البطولة التي انطلقت للمرة الأولى عام 2017.
وتقام البطولة تحت إشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بصفته الجهة المالكة والمطورة لرياضة المحركات في المملكة.
وتتكون «بطولة السعودية - صعود الهضبة 2026» من 3 جولات؛ تنطلق الجولة الأولى خلال الفترة من 2 إلى 4 يوليو (تموز) 2026، وتقام الجولة الثانية يومي 17 و18 يوليو (تموز)، فيما تختتم المنافسات بالجولة الثالثة خلال الفترة من 31 يوليو (تموز) إلى 1 أغسطس (آب) 2026.
ومن المنتظر أن تشهد الجولات الثلاث مشاركة نخبة من السائقين والفرق في منافسات تجمع بين السرعة والدقة والقدرة على التعامل مع طبيعة المسار الجبلية ومتغيراته الفنية.
ويمتد مسار عقبة المحمدية لمسافة 4.2 كيلومتر، وينطلق من ارتفاع يقارب 1900 متر فوق مستوى سطح البحر، وصولاً إلى خط النهاية على ارتفاع نحو 2150 متراً.
وتفرض طبيعة المسار والمنعطفات المتتالية وفوارق الارتفاع تحدياً استثنائياً يتطلب أعلى درجات التركيز والتحكم، ويجعل من كل محاولة اختباراً حقيقياً لمهارة السائق وجاهزية السيارة.
وانطلقت منافسات صعود الهضبة في المملكة للمرة الأولى عام 2017 بمحافظة بني حسن في منطقة الباحة، وتواصل تنظيمها خلال عامي 2018 و2019، قبل أن تشهد مرحلة تحول رئيسية في عام 2022 بانضمامها إلى روزنامة بطولة السعودية، ودخول جميل لرياضة المحركات شريكاً رسمياً للبطولة.
وفي عام 2023 انتقلت المنافسات إلى مسار عقبة المحمدية في منطقة الشفا، لتواصل البطولة تطورها ونموها.
وقد شهدت البطولة تطوراً لافتاً، حيث ارتفع عدد المشاركين من نحو 18 سائقاً في نسختها الأولى عام 2017 إلى أكثر من 190 سائقاً في نسخة 2025، ما يعكس جهود الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، في تطوير رياضة المحركات وتوسيع قاعدة المشاركة، وتعزيز استدامة البطولات الوطنية.
«ميركاتو الدوري السعودي»: هل تبدأ الأندية تحضيراتها بقوائم غير مكتملة؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5290572-%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%AA%D9%85%D9%84%D8%A9%D8%9F
«ميركاتو الدوري السعودي»: هل تبدأ الأندية تحضيراتها بقوائم غير مكتملة؟
رياض محرز أنهى عقده مع النادي الأهلي (النادي الأهلي)
مع اقتراب انطلاق المعسكرات الإعدادية للموسم الجديد، لا تزال قوائم عدد من أندية دوري روشن السعودي للمحترفين غير مكتملة، بعد انتهاء عقود عدد من اللاعبين المحليين والأجانب، في وقت لم تُعلن فيه سوى صفقات محدودة مقارنة بما اعتاده الشارع الرياضي خلال المواسم الأخيرة.
ويثير هذا المشهد تساؤلات حول مدى جاهزية بعض الفرق قبل بدء فترة الإعداد، خصوصاً أن عدداً من الأندية عانى في الموسم الماضي من تأخر اكتمال قوائمه، الأمر الذي انعكس على التحضيرات الفنية وبداية المنافسات. وبينما يترقب المشجعون الإعلان عن صفقات جديدة، تشير المعطيات إلى أن هدوء السوق لا يعكس بالضرورة تراجعاً في النشاط، بقدر ما يعكس مرحلة جديدة في إدارة التعاقدات، تقودها متطلبات الاستدامة المالية، إلى جانب اختلاف آليات اتخاذ القرار بعد الخصخصة.
هل حدّت الاستدامة المالية من سرعة إبرام الصفقات؟
بحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، أصبح تطبيق معايير الاستدامة المالية أكثر دقة من السابق؛ إذ لم يعد بإمكان أي نادٍ الإعلان عن صفقة أو تسجيل لاعب قبل استكمال جميع المتطلبات المالية والإدارية، بما يضمن توافر الميزانية اللازمة لتغطية قيمة العقد ورواتب اللاعب طوال مدة التعاقد.
وتبدأ هذه الإجراءات داخل النادي، مروراً باللجان المالية والجهات المختصة، قبل استكمال الموافقات النظامية، وهو ما يفسر تأخر الإعلان عن بعض الصفقات، رغم التوصل إلى اتفاقات مبدئية مع اللاعبين أو وكلائهم.
المحسن: الاستدامة لتعزيز الاستقرار المالي
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لنادي الخليج علي المحسن إن ناديه بدأ العمل على ملف التعاقدات منذ وقت مبكر، مؤكداً أن الإجراءات تسير وفق الخطة الموضوعة، بالتنسيق مع رابطة الدوري واللجان المختصة لاستيفاء جميع الاشتراطات اللازمة.
وأضاف: «لا علم لي بظروف الأندية الأخرى، لكن العمل لدينا يسير بصورة طبيعية، ونحترم الإجراءات المشددة ما دامت تطبق على الجميع، وتهدف في النهاية إلى حماية الأندية وتعزيز استقرارها المالي».
كيف غيّرت الخصخصة آلية اتخاذ القرار؟
ويكشف المشهد الحالي عن اختلاف واضح بين الأندية المملوكة للشركات والأندية الأخرى في سرعة اعتماد القرارات المالية وإتمام التعاقدات.
فالأندية المخصخصة تمتلك مرونة أكبر في اعتماد ميزانياتها عبر مجالس إدارات الشركات المالكة، بينما ترتبط أندية أخرى باستكمال متطلبات الاستدامة المالية والالتزامات النظامية قبل اعتماد أي تعاقد جديد، الأمر الذي قد ينعكس على توقيت الإعلان عن الصفقات، رغم استمرار العمل عليها داخل الأندية.
الأندية الصاعدة... التحدي الأكبر
وفي المقابل، تواجه الأندية الصاعدة تحديات إضافية في بناء قوائمها، في ظل اختلاف آليات الدعم المالي، واعتماد معايير ترتبط بالحوكمة والإيرادات التجارية، وهو ما يقلص قدرتها على منافسة الأندية ذات الموارد الأكبر في سوق الانتقالات.
ويرى رئيس نادي العروبة السابق، مؤنس الضوي، أن تطبيق الاستدامة المالية أسهم في حماية الأندية من تراكم الديون، وجعلها تعمل وفق إمكاناتها المالية، لكنه في المقابل أوجد فجوة في القدرات المالية بين الأندية المملوكة للشركات وغيرها.
وأضاف أن تقليص هذه الفجوة يتطلب تطبيقاً أكثر شمولاً لمبادئ اللعب المالي النظيف، إلى جانب تقديم دعم أكبر للأندية الصاعدة، على غرار ما هو معمول به في الدوري الإنجليزي، بما يمنحها فرصة أكبر للمنافسة ويحد من الفوارق المالية.
تفاوت الإمكانات يرفع سقف المطالب
ويرى متابعون أن العقود الكبيرة التي أبرمتها بعض الأندية خلال المواسم الأخيرة رفعت سقف مطالب عدد من اللاعبين ووكلائهم، ما زاد من صعوبة المفاوضات بالنسبة للأندية ذات الميزانيات الأقل، ودفع بعضها إلى إعادة تقييم خياراته الفنية والمالية قبل إتمام أي صفقة.
هل تتأثر برامج الإعداد؟ بعض الأندية بدأت ب15 لاعباً فقط!!
وقد يفرض تأخر حسم الصفقات تحدياً إضافياً على الأجهزة الفنية، حيث بدأت معسكراتها الإعدادية الصيفية الماضية بنقص عددي حاد وصل في بعض الأندية إلى السفر بـ15 لاعباً فقط، وغياب شبه كامل للعناصر الأجنبية المستهدفة. سواء بسبب انتهاء عقود عدد من اللاعبين أو استمرار المفاوضات مع بدلاء لهم. ويمنح اكتمال القائمة قبل فترة الإعداد المدربين فرصة أكبر لبناء الانسجام الفني وتطبيق برامجهم منذ اليوم الأول، في حين يؤدي التأخر في التعاقدات إلى تقليص هذه المدة.
هل تؤجل كأس العالم بعض القرارات الفنية؟
إلى جانب الجوانب المالية والتنظيمية، تشير المعلومات إلى أن عدداً من الأندية يفضل التريث في حسم بعض الصفقات لحين متابعة بطولة كأس العالم، التي تمثل فرصة لتقييم عدد من اللاعبين وإعادة ترتيب أولويات التعاقد، سواء بالتوجه نحو أسماء جديدة أو إعادة تقييم خيارات كانت مطروحة مسبقاً.
لا يبدو هدوء سوق الانتقالات السعودي مؤشراً على تراجع النشاط، بقدر ما يعكس مرحلة جديدة في إدارة التعاقدات، تقوم على تعزيز الحوكمة والانضباط المالي، مع استمرار تأثير الخصخصة في اختلاف آليات اتخاذ القرار بين الأندية.
ويبقى التحدي الأبرز أمام إدارات الأندية هو حسم احتياجاتها الفنية في الوقت المناسب، لضمان دخول المعسكرات الإعدادية بقوائم أكثر اكتمالاً، وتوفير أفضل ظروف الإعداد قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.
مجلس الشورى يطالب بمتابعة خريجي «مهد» (مجلس الشورى)
الرياض:«الشرق الأوسط»
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الرياض:«الشرق الأوسط»
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مجلس الشورى يطالب بمتابعة خريجي «مهد» واستكمال ابتعاث الموهوبين لخدمة المنتخب السعودي
مجلس الشورى يطالب بمتابعة خريجي «مهد» (مجلس الشورى)
ناقش مجلس الشورى، خلال جلسته العادية التاسعة والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، التقرير السنوي لأكاديمية «مهد» الرياضية للعام المالي للعام 2025 - 2026، بحضور الرئيس التنفيذي للشؤون التنفيذية في الأكاديمية أسعد حجازي، وذلك برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السلمي.
وخلال المناقشات، طالب عضو المجلس الدكتور صالح الشمراني، أكاديمية «مهد» بالتنسيق مع وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم، لمتابعة خريجي الأكاديمية من اللاعبين السعوديين الموهوبين، والعمل على استكمال برامج ابتعاثهم، بما يضمن استمرار تطويرهم وصقل مواهبهم، تمهيداً لتمثيل المنتخب السعودي في المستقبل.
من جانبه، أكد عضو المجلس الدكتور أسامة عارف، أهمية تعزيز جهود استكشاف المواهب الرياضية، لا سيما في كرة القدم، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة الاهتمام بالجانب الأكاديمي والتأهيل العلمي للموهوبين في مختلف المجالات الرياضية، بما يسهم في إعدادهم بصورة متكاملة.
واستعرض المجلس خلال الجلسة جدول أعماله وما تضمنه من موضوعات، واتخذ القرارات اللازمة بشأن البنود المدرجة، فيما جاءت مناقشة التقرير السنوي لأكاديمية «مهد» ضمن جهود المجلس لمتابعة أداء الجهات الحكومية، والاطلاع على برامجها وخططها الرامية إلى تطوير القطاع الرياضي، وتنمية المواهب الوطنية.