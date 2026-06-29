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الرياضة رياضة سعودية

الرياض تستضيف «مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة 2026»

مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة يعود إلى الرياض هذا العام (الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية)
مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة يعود إلى الرياض هذا العام (الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

الرياض تستضيف «مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة 2026»

مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة يعود إلى الرياض هذا العام (الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية)
مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة يعود إلى الرياض هذا العام (الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية)

أعلنت مؤسّسة الرياضات الإلكترونية، الاثنين، عن عودة مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة إلى الرياض، خلال الفترة من 30 أكتوبر (تشرين الأول) إلى 1 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، وذلك قُبيل انطلاق منافسات بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية 2026، الحدث العالمي الجديد والبارز للرياضات الإلكترونية القائم على تمثيل الدول، والذي تستضيفه الرياض لأول مرة خلال الفترة من 2 إلى 29 نوفمبر المقبل.

ويُقام المؤتمر في فندق ومركز مؤتمرات «سوفياتيل الرياض»؛ حيث يجمع نخبة من القادة والمبتكرين وصنَّاع القرار من قطاعات الألعاب والرياضات الإلكترونية والرياضة والترفيه والتكنولوجيا والاستثمار، ضمن منصَّة عالمية للحوار وتبادل الرؤى وبناء الشراكات، لمناقشة مستقبل هذه القطاعات والأنظمة التي ستحدّد ملامحها، ولتبادل الأفكار وتعزيز التعاون، تحضيراً للمرحلة المقبلة من المنافسة العالمية.

ويهدف المؤتمر الذي انطلق عام 2023 إلى تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات واستشراف مستقبل المنافسة العالمية، في ظل التقاطع المتزايد بين الرياضة والتكنولوجيا والترفيه، بما يسهم في رسم ملامح الجيل القادم من المنافسات العالمية.

وقبيل انطلاق المؤتمر الرئيسي في الرياض في نوفمبر المقبل، ستنظِّم مؤسسة الرياضات الإلكترونية قمَّة حصريَّة تابعة للمؤتمر تُعقد بالتزامن مع بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس.

وتعدُّ هذه القمَّة الفعاليَّة الأولى التابعة للمؤتمر التي تُقام خارج المملكة العربيَّة السعودية وتشكِّل أولى خطوات التوسُّع الدولي للمؤتمر بعد نحو 3 سنوات على انطلاقه.

ويُعقد مؤتمر هذا العام تحت شعار «الانتصار بمعناه الجديد: رسم ملامح مستقبل قطاع الألعاب لمواكبة عصرٍ جديد من المنافسة- الذكاء الاصطناعي ورأس المال وتحقيق العوائد». ويعكس شعار المؤتمر التحوُّل المتسارع في مفهوم النجاح في قطاعات الألعاب والرياضات الإلكترونية والرياضة؛ حيث سيناقش المتحدثون الدور المتنامي لتقنيات الذكاء الاصطناعي، ونماذج التمويل الجديدة، وهياكل الملكية، والابتكار التجاري، وسلوك ومتطلبات جمهور هذه القطاعات، ومدى تأثيرها على القيمة الناتجة عن هذه القطاعات، وتطوير منظومتها، وإعادة تعريف مفهوم النجاح والانتصار فيها.

وفي خطوة جديدة لنسخة هذا العام، سيشهد مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة تخصيص اليوم الافتتاحي الموافق 30 أكتوبر للمدعوين فقط؛ حيث سيتضمن فعاليات تواصل حصرية، وورش عمل، واجتماعات رفيعة المستوى، وجلسات نقاشية، وذلك قُبيل انطلاق جدول الأعمال الرئيسي للمؤتمر.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال هانس جاغنو، مدير مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة في مؤسسة الرياضات الإلكترونية: «أصبح مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة منصَّة سنوية رائدة تجمع أبرز قادة قطاعات الألعاب والرياضات الإلكترونية والرياضة، لمناقشة أهم التطورات في هذه القطاعات ورسم ملامح مستقبلها. وفي عام 2026، سنواصل تعزيز هذا الدور الرائد للمؤتمر من خلال محطتين رئيسيتين، وهما تنظيم مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة في الرياض في نوفمبر، بالتزامن مع بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية، وعقد قمَّة باريس الحصريَّة بالتزامن مع بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية. وتعكس هاتان المحطتان الطموح العالمي لمؤتمر الرياضة العالمية الجديدة، ليعزِّز مكانته كملتقى عالمي لأبرز الخبراء والقادة وصنَّاع القرار العالميين، وكمركزٍ تنطلق منه الأفكار النيِّرة والشراكات المثمرة التي ترسم ملامح مستقبل المنافسة العالمية، وتعطي معنى جديداً لفكرة الانتصار في عالم هذه القطاعات».

وتواصل نسخة هذا العام النجاح الكبير والنمو المستمر الذي حققه المؤتمر في عام 2025، حين شهد حضور أكثر من 1500 مشارك من أبرز الخبراء وصنَّاع القرار في مختلف القطاعات، من بينهم أكثر من 500 رئيس تنفيذي، إلى جانب ممثلين من 25 شركة من كبريات الشركات الناشرة للألعاب، وأكثر من 50 مؤسسة وشركة مؤثرة في قطاع الرياضات الإلكترونية. كما جمع المؤتمر قادة عالميين في كثير من المجالات، بما فيها الألعاب والرياضة والاستثمار والإعلام والتكنولوجيا.

وشهدت نسخة عام 2025 مشاركة متحدثين وممثلين من شركات: «أمازون» و«سوني» و«يوبي سوفت»، والاتحاد الدولي لكرة القدم، ومؤسسة الرياضات الإلكترونية، بالإضافة إلى مشاركة أبرز المتحدثين العالميين، ومنهم أستاذ الشطرنج (غراندماستر) العالمي، النرويجي ماغنوس كارلسن، ورائد الأعمال ومقدِّم «البودكاست» الشهير، البريطاني ستيفن بارتليت، ومصمم الألعاب الغني عن التعريف، الياباني هيديو كوجيما، والمخرج الدنماركي نيكولاس ويندينغ ريفن، ولاعبة كرة القدم السابقة، الأميركية أليكس مورغان. واستضاف الحدث أيضاً أكثر من 250 اجتماعاً ثنائياً، إلى جانب توقيع 30 مذكرة تفاهم واتفاقية استراتيجية في قطاعات الألعاب والرياضات الإلكترونية والرياضة.

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الرياضة رياضة سعودية

ياسر المسحل لمنسوبي «اتحاد القدم»: سأستمر في أداء مهامي حتى يترشح مجلس إدارة جديد

ياسر المسحل (الشرق الأوسط)
ياسر المسحل (الشرق الأوسط)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
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  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

ياسر المسحل لمنسوبي «اتحاد القدم»: سأستمر في أداء مهامي حتى يترشح مجلس إدارة جديد

ياسر المسحل (الشرق الأوسط)
ياسر المسحل (الشرق الأوسط)

أبلغ ياسر المسحل، رئيس «الاتحاد السعودي لكرة القدم»، منسوبي «الاتحاد»، عبر البريد الإلكتروني في رسالة وجهها الاثنين، رسمياً بدء إجراءات فتح باب الترشح لانتخاب مجلس إدارة جديد، وفقاً للوائح والإجراءات النظامية، مؤكداً استمراره في أداء مهامه حتى تسليم المجلس الجديد مسؤولياته.

وقال المسحل، في رسالة داخلية وُجهت إلى منسوبي «الاتحاد»، إن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على ضمان استمرارية الأعمال والمشروعات والبرامج والاستحقاقات دون تأثر، مشدداً على أن المجلس الحالي سيواصل أداء مهامه حتى اكتمال عملية الانتقال.

وأضاف أن الهدف هو «ضمان انتقال سلس ومنظم للمسؤوليات، بما يحفظ استقرار (الاتحاد) ويهيئ أفضل الظروف للمجلس المقبل لمواصلة البناء على ما تحقق»، موجهاً شكره إلى «منسوبي (الاتحاد) على جهودهم خلال السنوات الماضية»، ومعرباً عن ثقته في «استمرارهم بروح العمل نفسها خلال المرحلة المقبلة».

وكان ياسر المسحل قد أعلن استقالته رسمياً من منصبه عقب خروج المنتخب السعودي من مرحلة المجموعات لـ«كأس العالم 2026»، محملاً نفسه مسؤولية الخروج.

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الدوري السعودي الرياضة كرة القدم كأس العالم السعودية
الرياضة رياضة سعودية

وزارة الرياضة تعاقب رئيس نادي الشباب المنجم بالإبعاد 4 سنوات

محمد المنجم (نادي الشباب)
محمد المنجم (نادي الشباب)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
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  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

وزارة الرياضة تعاقب رئيس نادي الشباب المنجم بالإبعاد 4 سنوات

محمد المنجم (نادي الشباب)
محمد المنجم (نادي الشباب)

أعلن نادي الشباب اليوم الاثنين صدور قرارات من وزارة الرياضة تضمنت منع رئيس مجلس الإدارة السابق محمد بن إبراهيم المنجم من الترشح لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة نادي الشباب أو أي نادٍ آخر لمدة أربع سنوات، مع إسقاط عضويته، ومنعه من الانتساب إلى أي نادٍ خلال الفترة نفسها، وذلك على خلفية مخالفات نصت عليها اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.

خليف الهويشان (نادي الشباب)

كما شملت القرارات منع الرئيس التنفيذي للنادي، خليفة بن عبد الله الهويشان، من مزاولة أي نشاط إداري في نادي الشباب أو أي نادٍ آخر لمدة أربع سنوات، إضافة إلى منعه من الترشح لرئاسة أو عضوية مجالس الإدارات للفترة ذاتها.

وأوضح نادي الشباب أن هذه القرارات جاءت بعد تشكيل وزارة الرياضة فريق عمل مختصاً لحصر ودراسة المخالفات المالية والإدارية التي رُصدت خلال فترة عمل مجلسي الإدارة السابقين، مؤكداً أن مجلس الإدارة الحالي سيستكمل جميع الإجراءات النظامية لحفظ حقوق النادي، تنفيذاً لتوجيهات وزارة الرياضة، ووفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

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الدوري السعودي الرياضة رياضة سعودية كرة القدم السعودية
الرياضة رياضة سعودية

ياسر المسحل... ثالث ضحايا مونديال 2026

ياسر المسحل (الشرق الأوسط)
ياسر المسحل (الشرق الأوسط)
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ياسر المسحل... ثالث ضحايا مونديال 2026

ياسر المسحل (الشرق الأوسط)
ياسر المسحل (الشرق الأوسط)

بعد استقالة مدرب منتخب اسكوتلندا ستيف كلارك، ورحيل مدرب منتخب كوريا الجنوبية هونغ ميونغ-بو، أصبح ياسر المسحل ثالث أبرز ضحايا نهائيات كأس العالم 2026، بعدما أعلن تنحيه عن رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، متحملاً المسؤولية الكاملة عن إخفاق المنتخب الوطني في تجاوز دور المجموعات.

وأعلن المسحل عدم استمراره في رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم عقب خروج «الأخضر» من الدور الأول للمونديال، وسط جدل صاحب هذه الإخفاقات بعد توسيع دائرة المشاركة في كأس العالم واعتبار الخروج من الدور الأول بمثابة فشل لكثير من المنتخبات التي ارتفع معها سقف الطموح.

وكان ستيف كلارك أول الأسماء التي غادرت المشهد في مونديال 2026، بعدما أخفق المنتخب الاسكوتلندي في تجاوز دور المجموعات، وسط انتقادات فنية واسعة طالت أداء الفريق، خاصة على المستوى الهجومي، ليعلن رحيله بعد ساعات من تأكد خروج اسكوتلندا وفشلها في التأهل حتى ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث. ولحق به هونغ ميونغ-بو، مدرب منتخب كوريا الجنوبية، الذي وجد نفسه في مواجهة ضغوط جماهيرية وإعلامية وسياسية متصاعدة، عقب فشل المنتخب الكوري في بلوغ دور الـ32، وهي الضغوط التي تضاعفت بعد انتقادات علنية وجهتها القيادة السياسية في البلاد للمنظومة الرياضية، لتصبح استقالته أمراً شبه حتمي.

أما في السعودية، فقد اختار ياسر المسحل تحمل المسؤولية الإدارية بصورة مباشرة، معلناً عدم استمراره في منصبه بعد خروج المنتخب السعودي من دور المجموعات برصيد نقطتين فقط، وفتح الباب أمام انتخاب مجلس إدارة جديد يقود المرحلة المقبلة للكرة السعودية.

ويعكس رحيل المسحل، إلى جانب كلارك وهونغ، الوجه الآخر لكأس العالم، حيث الضغوط المتزايدة التي قد تطول دائرة ضحاياها مديرين فنيين أو رؤساء اتحادات أو تقود إلى إعلان اعتزالات لاعبين عن اللعب الدولي.

ومع استمرار منافسات مونديال 2026، تبقى قائمة ضحايا البطولة مرشحة للاتساع، في ظل الضغوط المتزايدة التي ترافق المنتخبات الكبرى والطامحة على حد سواء.

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