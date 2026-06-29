المسحل يستقيل من رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد «الخروج المونديالي»

أعلن ياسر المسحل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم فجر اليوم الأثنين عدم استمراره في منصبه، وبدء الإجراءات النظامية لفتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة جديد، وذلك بعد سبع سنوات قضاها على رأس الاتحاد.

وقال في بيان نشره اليوم إنه يتحمل كامل مسؤولية عدم تأهل المنتخب السعودي إلى الدور المقبل من كأس العالم، مؤكداً أن النتيجة لا ترقى إلى طموحات الجميع، ومقدماً اعتذاره للجماهير السعودية.

وأضاف أن قناعته بأن المسؤولية تقتضي إتاحة الفرصة لمرحلة جديدة دفعته لاتخاذ قرار عدم الاستمرار حتى نهاية الدورة الحالية، مشيراً إلى أنه سيتم، وفق الإجراءات واللوائح النظامية، البدء في إجراءات فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة جديد.

ووجّه رئيس الاتحاد الشكر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد على الدعم الكبير الذي حظيت به كرة القدم السعودية، كما ثمّن دعم وزير الرياضة وحرصه المستمر على تطوير القطاع الرياضي.

وأكد أن مجلس الإدارة بذل كل ما في وسعه لخدمة كرة القدم السعودية وتحقيق تطلعات الوطن والجماهير، إلا أن الإخفاق في بلوغ الدور المقبل من كأس العالم يستوجب تحمل المسؤولية.

واختتم بيانه بالتأكيد على أنه سيبقى جندياً مخلصاً في خدمة الوطن وقيادته، وداعماً لكل ما يسهم في رفعة الرياضة السعودية، متمنياً التوفيق لمجلس الإدارة المقبل ولمستقبل أكثر إشراقاً لكرة القدم السعودي.

وبحسب مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» فإن المسحل ودع بعض المسوؤلين في المنتخب السعودي أمس الأحد فور خروج الأخضر.

وبحسب مصادر «الشرق الأوسط»، فإن الاستقالة لن تعني حدوث فراغ إداري أو تشريعي في الاتحاد السعودي لكرة القدم، إذ سيواصل مجلس الإدارة الحالي تسيير الأعمال خلال المرحلة الانتقالية، نظراً لوجود إجراءات نظامية ومالية وإدارية تتطلب استكمالها، تشمل التوقيعات البنكية وأعمال الاستلام والتسليم وغيرها من الالتزامات التنظيمية. ومن المنتظر أن تُوجَّه الدعوة إلى انتخابات مبكرة خلال الأسابيع القليلة المقبلة لاختيار مجلس إدارة جديد، على أن يستمر المجلس الحالي في ممارسة مهامه حتى اكتمال عملية الانتخاب وتسليم المسؤولية للمجلس المنتخب، بما يضمن انتقالاً سلساً ويحافظ على استقرار عمل الاتحاد.