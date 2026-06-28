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الرياضة رياضة سعودية

صفقة حمد الله تحفز السومة للاستمرار وحماية «عرشه التهديفي»

التعاون يرى في النجم المغربي عنصر حسم للبطولات

منشور بثه نادي التعاون بعد التوقيع مع حمد الله (موقع النادي)
منشور بثه نادي التعاون بعد التوقيع مع حمد الله (موقع النادي)
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صفقة حمد الله تحفز السومة للاستمرار وحماية «عرشه التهديفي»

منشور بثه نادي التعاون بعد التوقيع مع حمد الله (موقع النادي)
منشور بثه نادي التعاون بعد التوقيع مع حمد الله (موقع النادي)

أحدثت صفقة ضم المغربي المخضرم عبد الرزاق حمد الله لنادي التعاون، ردود فعل واسعة في الوسط الرياضي، حيث تكمن أهمية هذه الصفقة في القيمة الفنية الهائلة التي سيمنحها «الساطي» لخط هجوم «سكري القصيم»، إذ يمثل التعاقد معه نقلة نوعية وتأثيراً مباشراً في تشكيلة الفريق التي تحتاج إلى قناص خبير يترجم الفرص إلى أهداف، خصوصاً مع الطموحات الكبيرة للنادي بتحقيق أحد الألقاب المحلية أو الآسيوية.

وجاء اختيار حمدالله لنادي التعاون كخطوة مدروسة بعناية، إذ يرى في بيئة النادي المستقرة ومنظومته الهجومية فرصة مثالية لتحقيق هدفه الأكبر بالبقاء في دوري روشن للمحترفين، وتحطيم الرقم القياسي المسجل باسم المهاجم السوري عمر السومة، واعتلاء عرش الهداف التاريخي للمسابقة.

وبدأت المسيرة التاريخية للنجم المغربي في الملاعب السعودية عبر بوابة نادي النصر (2018 - 2021)، حيث سطر أرقاماً إعجازية على مستوى بطولة الدوري، رغم أنها لم تخلُ من الأزمات الإدارية، حيث خاض حمد الله مع النصر 74 مباراة (69 منها كلاعب أساسي)، سجل خلالها 77 هدفاً، من بينها 26 ركلة جزاء، فيما صنع 14 هدفاً.

وعلى الرغم من النجاح التهديفي الخارق وتحقيقه لقب هداف الدوري التاريخي في موسم واحد، فإن علاقته بنادي النصر انتهت بصدام قانوني شهير، حيث أعلن النادي فسخ عقده لـ«أسباب قانونية مشروعة»، بينما تمسك اللاعب بـ«إلغاء عقده لسبب مشروع» من جانبه على حد وصفه، في قضية شغلت الرأي العام الرياضي طويلاً.

وعقب رحيله عن العاصمة انتقل حمدالله إلى نادي الاتحاد (2022 - 2024)، مواصلاً ممارسة هوايته المفضلة في هز الشباك ومثبتاً كفاءته الرقمية في بطولة الدوري، رغم ظهور بعض المنغصات الفنية لاحقاً، ورفقة «العميد»، شارك المهاجم المغربي في 63 مباراة (59 منها كأساسي) ضمن منافسات الدوري، ونجح في إحراز 52 هدفاً، من بينها 16 ركلة جزاء، وقدم 7 تمريرات حاسمة، وكانت أهدافه الحاسمة الركيزة الأساسية التي أعادت لقب بطولة الدوري إلى خزائن الاتحاد في موسم 2022 - 2023، إلا أن قدوم النجم الفرنسي كريم بنزيمه خلق نوعاً من تداخل الأدوار والأزمات المكتومة حول صدارة الهجوم وتنفيذ ركلات الجزاء، مما عجل برحيله في نهاية المطاف.

وفي محطته الثالثة مع نادي الشباب (2024 - 2026)، حافظ «الساطي» على فاعليته الهجومية بالدوري برغم المطبات التي واجهها في أواخر تجربته، إذ لعب بالقميص الشبابي 40 مباراة (39 منها كأساسي)، استطاع خلالها التبصيم على الشباك 27 مرة، من بينها 9 ركلات جزاء، وصناعة 4 أهداف، وعلى الرغم من هذه الحصيلة الجيدة، فإن توتر العلاقة مع الجهاز الفني والإداري وقائد الفريق كاراسكو جعل النادي يقرر قبل نهاية الموسم المنصرم إبعاد اللاعب عن الفريق كإجراء انضباطي وفني، ومن ثم فك الارتباط معه بالتراضي، لتنتهي رحلته مع «الليث»، ويبدأ فصلاً جديداً بطموح أكبر، لكنه فصل محفوف بالتحديات كون مسيرة اللاعب شابها الكثير من المشاكل الانضباطية، التي اضطرت أندية إلى الاستغناء عنه بالرغم من موهبته التي لا يختلف عليها اثنان.

وفي الإجمالي خاض حمد الله 177 مباراة في مسيرته بالدوري السعودي منها 167 بصفة لاعب أساسي وسجل 156 هدفاً (51 من نقطة الجزاء)، ولديه 25 تمريرة حاسمة.

على الجانب الآخر لم تقف أصداء هذه الأرقام اللافتة لحمدالله واقترابه من عرش الصدارة دون تحرك من جانب الهداف التاريخي عمر السومة، إذ تشير الأخبار المتناقلة إلى وجود احتمالية كبرى لتوقيع «العقيد» مع نادٍ جديد في دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الحالية، وذلك بهدف الدفاع عن رقمه القياسي والمحافظة على مكانته كأفضل هداف في تاريخ دوري المحترفين.

ويحظى السومة باهتمام جاد من أندية في محيط مدينة الرياض والمنطقة الوسطى، حيث يتطلع النجم السوري للعودة لهز الشباك السعودية لزيادة غلته التهديفية وتوسيع الفارق مجدداً، ليبقى الرقم القياسي صامداً أمام طوفان أرقام عبدالرزاق حمدالله المرعبة.

وخاض السومة 221 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين منها 203 لاعباً أساسياً، وسجل 161 هدفاً منها 38 عن طريق ضربات الجزاء، ولديه 23 تمريرة حاسمة خلال مسيرته.

ومع احتساب بطولة الدوري المشترك ما زال أسطورة النصر ماجد عبد الله في صدارة اللاعبين الهدافين «المحليين والأجانب» برصيد 187 هدفاً، يليه ناصر الشمراني بـ167 هدفاً، ثم نجم مدرسة الوسطى الراحل فهد الحمدان، الذي تألق بـ121 هدفاً خلال مسيرته ليشكل أحد أبرز الهدافين في تاريخ البطولات السعودية الكروية.

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قائمة عوير تتلقى الضوء الأخضر لخوض انتخابات ضمك

نادي ضمك يتطلع لبدء مرحلة جديدة من مسيرته (موقع النادي)
نادي ضمك يتطلع لبدء مرحلة جديدة من مسيرته (موقع النادي)
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قائمة عوير تتلقى الضوء الأخضر لخوض انتخابات ضمك

نادي ضمك يتطلع لبدء مرحلة جديدة من مسيرته (موقع النادي)
نادي ضمك يتطلع لبدء مرحلة جديدة من مسيرته (موقع النادي)

أعلنت لجنة الانتخابات للأندية الرياضية قبول القائمة الأولية المترشحة برئاسة شاكر عوير، رئيس الغرفة التجارية بأبها، لخوض انتخابات رئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي ضمك، وذلك خلال الجمعية العمومية المقرر انعقادها في 6 يوليو (تموز) المقبل.

وضمت قائمة شاكر عوير عدداً من الأسماء الشابة والخبيرة في الوسط الرياضي، إلى جانب شخصيات سبق لها العمل في القطاع الإداري، في خطوة يرى من خلالها أنصار النادي بأنها تمثل توجهاً نحو إعادة بناء العمل الإداري والرياضي خلال المرحلة المقبلة.

وفي المقابل، لم تتمكن قائمة علي مخاتم من دخول السباق الانتخابي، بعد استبعادها وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة من اللجنة المشرفة على الانتخابات.

وأوضح النادي أن باب الطعون على القائمة الأولية للمرشحين والناخبين سيفتح يوم 29 يونيو (حزيران) 2026م ولمدة يوم واحد، عبر رابط منصة الجمعية العمومية الانتخابية.

ويترقب محبو ضمك المرحلة المقبلة بآمال كبيرة، مطالبين بتهيئة الفريق للعودة بشكل أقوى بعد الهبوط، والعمل على تصحيح الأخطاء التي صاحبت المرحلة السابقة، التي شهدت تراجع النتائج واخفاق الإدارة الماضية في تحقيق تطلعات الجماهير.

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الدوري السعودي السعودية
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لماذا يستهوي معسكر ماربيا أندية الدوري السعودي «صيفاً»؟

المركز يضم ملاعب «عشب طبيعي» بمواصفات عالمية (الشرق الأوسط)
المركز يضم ملاعب «عشب طبيعي» بمواصفات عالمية (الشرق الأوسط)
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لماذا يستهوي معسكر ماربيا أندية الدوري السعودي «صيفاً»؟

المركز يضم ملاعب «عشب طبيعي» بمواصفات عالمية (الشرق الأوسط)
المركز يضم ملاعب «عشب طبيعي» بمواصفات عالمية (الشرق الأوسط)

تتجه أنظار عدد كبير من الأندية العربية والأوروبية والأفريقية خلال صيف 2026 إلى مركز ماربيا لكرة القدم في جنوب إسبانيا، الذي أصبح من أبرز الوجهات العالمية لإقامة المعسكرات الإعدادية، بفضل ما يوفره من بنية تحتية متكاملة وخدمات احترافية تلبي احتياجات الأندية والمنتخبات.

ويستضيف المركز هذا الصيف معسكرات أندية سيلتيك الاسكوتلندي ولاس بالماس الإسباني والعربي القطري وكوفنتري سيتي الإنجليزي وإف سي ويمبلدون الإنجليزي وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، إلى جانب عدد من الأندية السعودية، هي الأهلي، الاتحاد، الاتفاق، نيوم، القادسية، والفتح، في مشهد يعكس المكانة التي بات يحظى بها المركز على خريطة الإعداد الفني عالمياً.

ويقع المركز في مدينة ماربيا التابعة لمنطقة الأندلس على ساحل كوستا ديل سول، وهي مدينة تشتهر باستقبال أعداد كبيرة من السياح الخليجيين خلال فصل الصيف، إلى جانب امتلاكها أجواءً مناسبة وبرامج رياضية متخصصة جعلتها وجهة مفضلة للأندية المحترفة.

ويضم المركز ملاعب «عشب طبيعي» بمواصفات عالمية، وصالات حديثة للياقة البدنية، ومرافق طبية واستشفائية متطورة، إضافة إلى خدمات لوجستية متكاملة تشمل تنظيم المباريات الودية، وتأمين أماكن الإقامة والتنقل، بما يضمن للأندية بيئة مثالية للتحضير للموسم الجديد.

عدد من الأندية التي قررت إقامة معسكرها في ماربيا (الشرق الأوسط)

وخلال السنوات الأخيرة، رسخ مركز ماربيا مكانته إحدى أبرز محطات الإعداد الصيفي للأندية السعودية، التي باتت تعتمد عليه بصورة متكررة للاستفادة من جودة منشآته وتنوع المنافسين الموجودين في الفترة نفسها، وهو ما يمنح الأجهزة الفنية فرصة خوض مباريات ودية قوية ورفع جاهزية اللاعبين قبل انطلاق الموسم.

ويؤكد الحضور المتزامن لهذا العدد من الأندية من ثلاث قارات مختلفة أن ماربيا لم تعد مجرد مدينة سياحية، بل أصبحت مركزاً رياضياً عالمياً يجمع نخبة الأندية في كل صيف، ويواصل تعزيز سمعته كأحد أفضل مواقع المعسكرات الخارجية على مستوى كرة القدم.

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الدرعية يقترب من جناح الحزم «نواف الحبشي»

نواف الحبشي (موقع نادي الحزم)
نواف الحبشي (موقع نادي الحزم)
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الدرعية يقترب من جناح الحزم «نواف الحبشي»

نواف الحبشي (موقع نادي الحزم)
نواف الحبشي (موقع نادي الحزم)

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، أن نادي الدرعية بات قريباً من حسم التعاقد مع نواف الحبشي، الجناح الأيسر في نادي الحزم، في خطوة تستهدف تعزيز الخيارات الهجومية للفريق قبل انطلاق موسمه الأول في الدوري السعودي للمحترفين.

وتسعى إدارة الدرعية، إلى شراء المدة المتبقية من عقد الحبشي مع الحزم، والتي لا يتبقى منها سوى عام واحد.

ويعد اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً، من الأسماء التي تملك خبرة جيدة في المنافسات المحلية، وهو ما يتوافق مع رؤية النادي في تدعيم تشكيلته بعناصر جاهزة لخوض تحديات الموسم المقبل.

وانضم الحبشي إلى الحزم في صيف عام 2023 قادماً من نادي الرياض، وشارك في 92 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 12 هدفاً، إلى جانب صناعته 5 أهداف.

وتأتي تحركات الدرعية في إطار الاستعداد المبكر لخوض أول مشاركة في تاريخه بدوري المحترفين، بعدما حقق إنجازاً تاريخياً بالصعود إلى المسابقة عقب انتصاره على العلا بنتيجة 2 - 1 في المباراة النهائية لملحق الصعود.

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