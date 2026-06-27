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الرياضة رياضة سعودية

أخضر المونديال... «كان بالإمكان أفضل مما كان»

الخلل بدأ من مباراة الأوروغواي... والشخصية الهجومية غابت في المعركة الحاسمة

كادش وحارس الرأس الأخضر يواسيان لاجامي بعد نهاية المباراة (رويترز)
كادش وحارس الرأس الأخضر يواسيان لاجامي بعد نهاية المباراة (رويترز)
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أخضر المونديال... «كان بالإمكان أفضل مما كان»

كادش وحارس الرأس الأخضر يواسيان لاجامي بعد نهاية المباراة (رويترز)
كادش وحارس الرأس الأخضر يواسيان لاجامي بعد نهاية المباراة (رويترز)

أسدل المنتخب السعودي الستار على مشاركته في كأس العالم 2026 بخروج مبكر من دور المجموعات، بعد تعادله أمام منتخب الرأس الأخضر، في نتيجة لم تكن كافية لمواصلة المشوار.

وجاء الوداع في ليلة امتزجت فيها الحسرة بالندم، بعدما كان التأهل قريباً للغاية، قبل أن تحسم تفاصيل فنية وبدنية، إلى جانب نتائج المجموعة، مصير الأخضر.

ولم يكن خروج المنتخب السعودي مرتبطاً بمباراة الجولة الأخيرة فقط، بل كان نتيجة سلسلة من التفاصيل التي تراكمت على مدار ثلاث مباريات.

فالأخضر ظهر بصورة جيدة في فترات عديدة، وأثبت قدرته على مقارعة منتخبات تمتلك أسماء، وخبرات أكبر، لكنه افتقد القدرة على إدارة اللحظات الحاسمة، وهي السمة التي تميز المنتخبات القادرة على الذهاب بعيداً في البطولات الكبرى.

ودخل المنتخب الجولة الأخيرة وهو يمتلك فرصة كاملة للتأهل، إلا أن التعادل أمام الرأس الأخضر، بالتزامن مع هدف التعادل الذي سجلته أوروغواي في شباك إسبانيا، أنهى آمال الأخضر، ليغادر البطولة وسط شعور بأن الفرصة ضاعت أكثر مما سُلبت.

وعند العودة إلى تفاصيل المشوار، تبدو مواجهة أوروغواي نقطة التحول الأبرز.

ففي الشوط الأول، قدم المنتخب السعودي واحدة من أفضل فتراته في البطولة، بانضباط تكتيكي عالٍ، وشخصية واضحة، وقدرة على الحد من خطورة منافس يُعد من أبرز المرشحين للمنافسة.

لكن الصورة انقلبت تماماً في الشوط الثاني، بعدما تراجع الفريق بصورة مبكرة إلى مناطقه الدفاعية، وتخلى عن المبادرة الهجومية، وافتقد السيطرة على وسط الملعب، الأمر الذي منح أوروغواي أفضلية مطلقة انتهت بهدف التعادل، وهي النتيجة التي كانت بداية تعقيد الحسابات.

وأثارت إدارة المدرب اليوناني جورجيوس دونيس للمباراة الكثير من علامات الاستفهام، إذ اعتبر متابعون أن قراءته الفنية افتقدت المرونة المطلوبة، وأن الفريق تراجع مبكراً دون مبرر، بينما لم تنجح التبديلات في إعادة التوازن، أو تخفيف الضغط، ليظهر المنتخب وكأنه يريد أن يكتفي بالحفاظ على النتيجة بدلاً من البحث عن حسم المباراة بهدف ثانٍ.

وفي المواجهة الأخيرة أمام الرأس الأخضر، كانت الحاجة واضحة إلى شخصية هجومية أكثر جرأة، إلا أن الأخضر لعب بحذر كبير، ولم ينجح في فرض إيقاعه بالشكل المطلوب.

ورغم الاستحواذ النسبي، فإنّ الخطورة الحقيقية كانت محدودة، وغابت الحلول الإبداعية في الثلث الأخير، كما افتقد الفريق السرعة في نقل الكرة، والتنوع في بناء الهجمات، لتتحول السيطرة إلى استحواذ سلبي لا يصنع الفارق.

ولم يكن الجانب الفني وحده محل الملاحظات، إذ كشف الربع ساعة الأخير من المباراة عن انخفاض واضح في الجاهزية البدنية، حيث تراجع معدل الركض، والضغط، وقلت سرعة التحولات، وهو ما أفقد المنتخب القدرة على فرض نسقه في أكثر لحظات المباراة أهمية. وفي بطولات بحجم كأس العالم، تصبح اللياقة عنصراً حاسماً لا يقل أهمية عن الجودة الفنية، أو الانضباط التكتيكي.

ورغم أن المنتخب قدم بعض اللمحات الإيجابية، ونجح في الظهور بصورة تنافسية أمام منافسين أقوياء، فإن الحصيلة النهائية تبقى مخيبة للآمال، لأن الهدف الأساسي كان التأهل، لا مجرد تقديم أداء مقبول. فالمنتخبات تُقاس بما تحققه من نتائج، لا بما تقدمه من فترات جيدة داخل المباريات.

ويعيد هذا الخروج فتح باب النقاش حول واقع الكرة السعودية التي لا تزال تبحث عن مشاركة مونديالية تتجاوز حدود المنافسة الشرفية. فبعد الاستثمارات الضخمة، والتطور الكبير الذي تشهده المسابقات المحلية، والاهتمام المتزايد بالمنتخبات، يبقى السؤال المشروع: لماذا لا ينعكس ذلك بصورة أكبر على نتائج المنتخب الوطني في البطولات الكبرى؟

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رغم الآمال العريضة التي سبقت البطولة بتجاوز دور المجموعات، وخطف إحدى بطاقات التأهل، فإن المنتخب السعودي اختار الخروج المبكر متذيلاً مجموعته، وبرصيد نقطتين.

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بوشل: لم نفشل... اجتهدنا ولم نوفق

نواف بوشل لاعب المنتخب السعودي في صراع على الكرة (أ.ف.ب)
نواف بوشل لاعب المنتخب السعودي في صراع على الكرة (أ.ف.ب)
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بوشل: لم نفشل... اجتهدنا ولم نوفق

نواف بوشل لاعب المنتخب السعودي في صراع على الكرة (أ.ف.ب)
نواف بوشل لاعب المنتخب السعودي في صراع على الكرة (أ.ف.ب)

رفض نواف بوشل، ظهير المنتخب السعودي، وصف خروج «الأخضر» من كأس العالم بالفشل، مؤكداً عزم اللاعبين على التحضير، والاستعداد بشكل أفضل للمنافسات الدولية المقبلة.

وقال بوشل في تصريحات لوسائل الإعلام بعد التعادل السلبي مع الرأس الأخضر في ختام دور المجموعات: «الخروج من المونديال أمر سيئ بلا شك، خاصة أنها البطولة الأهم التي كنا نطمح للذهاب بعيداً فيها، ولكن في الأول والأخير هذا قضاء وقدر، وشيء كتبه الله لنا؛ نحن نسعى، ونحاول دائماً أن نفعل كل ما علينا فوق أرضية الميدان، والحمد لله على كل حال، وبإذن الله سنعمل على التعويض في المناسبات القادمة».

وحول الدور الكبير الذي لعبه المدرج السعودي طوال مشوار البطولة، أوضح: «الجمهور السعودي غني عن التعريف، ودعمه يمثل ركيزة أساسية ومهمة جداً بالنسبة لنا كلاعبين؛ نود أن نشكرهم جزيل الشكر على وقفتهم الصادقة، وحضورهم الكثيف، فحقيقة دعمهم لنا كان غير محدود، سواء من ساندنا هنا في الملعب، أو من خلف الشاشات، ونسأل الله أن يقدرنا على الاستعداد الأكمل للبطولات المقبلة لنكون في مستوى تطلعاتهم».

وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط» حول ما إذا كان يرى الخروج من كأس العالم فشلاً، قال: «كرة القدم ليس فيها مصطلح الفشل، بل هي لعبة تخضع دائماً لأحكام الفوز والخسارة. نحن نجتهد ونحاول بكل طاقتنا، وطالما أنك تسعى وتشارك وتصل إلى أعلى المستويات، والمحافل العالمية، فهذا ليس فشلاً، حتى وإن لم تكن النتائج مضمونة دائماً».

واختتم بوشل تصريحاته قائلاً: «القادم سيكون أفضل، وإن شاء الله سنعمل على إسعاد هذا الجمهور الوفي في المشاركات المستقبلية».

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رياضة سعودية كأس العالم السعودية
الرياضة رياضة سعودية

إصابة تمبكتي في باطن القدم… والأشعة تحدد مدة غيابه

تمبكتي يبدو متأثراً بالإصابة التي لحقت به (رويترز)
تمبكتي يبدو متأثراً بالإصابة التي لحقت به (رويترز)
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إصابة تمبكتي في باطن القدم… والأشعة تحدد مدة غيابه

تمبكتي يبدو متأثراً بالإصابة التي لحقت به (رويترز)
تمبكتي يبدو متأثراً بالإصابة التي لحقت به (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن مدافع المنتخب السعودي حسان تمبكتي تعرض لإصابة في باطن القدم خلال مواجهة الأخضر أمام منتخب الرأس الأخضر ضمن منافسات كأس العالم 2026، ما اضطر الجهاز الفني إلى استبداله خلال الشوط الأول.

وبحسب المصادر ذاتها، سيخضع تمبكتي لفحوصات طبية وأشعة خلال الأيام المقبلة، للوقوف على طبيعة الإصابة بشكل دقيق، وتحديد البرنامج العلاجي، والمدة المتوقعة لغيابه عن الملاعب.

ومن المنتظر أن يصدر الجهاز الطبي للمنتخب السعودي تقريراً رسمياً خلال الفترة المقبلة، يتضمن التشخيص النهائي للإصابة، ومدى جاهزية تمبكتي للعودة إلى التدريبات والمباريات مع ناديه الهلال.

وودع المنتخب السعودي بطولة كأس العالم عقب تعادله أمام الرأس الأخضر في ختام مرحلة المجموعات.

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الرياضة رياضة سعودية

الاثنين... الأخضر يغادر أميركا

بعثة الأخضر ستغادر يوم 29 يونيو بعد وداع المونديال (المنتخب السعودي)
بعثة الأخضر ستغادر يوم 29 يونيو بعد وداع المونديال (المنتخب السعودي)
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الاثنين... الأخضر يغادر أميركا

بعثة الأخضر ستغادر يوم 29 يونيو بعد وداع المونديال (المنتخب السعودي)
بعثة الأخضر ستغادر يوم 29 يونيو بعد وداع المونديال (المنتخب السعودي)

تقرر مغادرة بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الأراضي الأميركية متوجهةً إلى أرض الوطن، يوم 29 يونيو (حزيران) الجاري بعد أن ودّع «الأخضر» منافسات كأس العالم 2026 من دور المجموعات، عقب تعادله السلبي أمام منتخب الرأس الأخضر، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب إن آر جي ستاديوم في هيوستن، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة.

وعادت بعثة المنتخب إلى مقر معسكرها الأساسي في مدينة أوستن بولاية تكساس عقب المباراة التي شكلت المحطة الأخيرة في المشاركة المونديالية.

ولم يسعف التعادل الأخير «الصقور» لقطع تأشيرة العبور إلى دور الـ32، بعد مسيرة شهدت تقلبات فنية صعبة تحت قيادة المدير الفني اليوناني جورجيوس دونيس.

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