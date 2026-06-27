أخضر المونديال... «كان بالإمكان أفضل مما كان»

أسدل المنتخب السعودي الستار على مشاركته في كأس العالم 2026 بخروج مبكر من دور المجموعات، بعد تعادله أمام منتخب الرأس الأخضر، في نتيجة لم تكن كافية لمواصلة المشوار.

وجاء الوداع في ليلة امتزجت فيها الحسرة بالندم، بعدما كان التأهل قريباً للغاية، قبل أن تحسم تفاصيل فنية وبدنية، إلى جانب نتائج المجموعة، مصير الأخضر.

ولم يكن خروج المنتخب السعودي مرتبطاً بمباراة الجولة الأخيرة فقط، بل كان نتيجة سلسلة من التفاصيل التي تراكمت على مدار ثلاث مباريات.

فالأخضر ظهر بصورة جيدة في فترات عديدة، وأثبت قدرته على مقارعة منتخبات تمتلك أسماء، وخبرات أكبر، لكنه افتقد القدرة على إدارة اللحظات الحاسمة، وهي السمة التي تميز المنتخبات القادرة على الذهاب بعيداً في البطولات الكبرى.

ودخل المنتخب الجولة الأخيرة وهو يمتلك فرصة كاملة للتأهل، إلا أن التعادل أمام الرأس الأخضر، بالتزامن مع هدف التعادل الذي سجلته أوروغواي في شباك إسبانيا، أنهى آمال الأخضر، ليغادر البطولة وسط شعور بأن الفرصة ضاعت أكثر مما سُلبت.

وعند العودة إلى تفاصيل المشوار، تبدو مواجهة أوروغواي نقطة التحول الأبرز.

ففي الشوط الأول، قدم المنتخب السعودي واحدة من أفضل فتراته في البطولة، بانضباط تكتيكي عالٍ، وشخصية واضحة، وقدرة على الحد من خطورة منافس يُعد من أبرز المرشحين للمنافسة.

لكن الصورة انقلبت تماماً في الشوط الثاني، بعدما تراجع الفريق بصورة مبكرة إلى مناطقه الدفاعية، وتخلى عن المبادرة الهجومية، وافتقد السيطرة على وسط الملعب، الأمر الذي منح أوروغواي أفضلية مطلقة انتهت بهدف التعادل، وهي النتيجة التي كانت بداية تعقيد الحسابات.

وأثارت إدارة المدرب اليوناني جورجيوس دونيس للمباراة الكثير من علامات الاستفهام، إذ اعتبر متابعون أن قراءته الفنية افتقدت المرونة المطلوبة، وأن الفريق تراجع مبكراً دون مبرر، بينما لم تنجح التبديلات في إعادة التوازن، أو تخفيف الضغط، ليظهر المنتخب وكأنه يريد أن يكتفي بالحفاظ على النتيجة بدلاً من البحث عن حسم المباراة بهدف ثانٍ.

وفي المواجهة الأخيرة أمام الرأس الأخضر، كانت الحاجة واضحة إلى شخصية هجومية أكثر جرأة، إلا أن الأخضر لعب بحذر كبير، ولم ينجح في فرض إيقاعه بالشكل المطلوب.

ورغم الاستحواذ النسبي، فإنّ الخطورة الحقيقية كانت محدودة، وغابت الحلول الإبداعية في الثلث الأخير، كما افتقد الفريق السرعة في نقل الكرة، والتنوع في بناء الهجمات، لتتحول السيطرة إلى استحواذ سلبي لا يصنع الفارق.

ولم يكن الجانب الفني وحده محل الملاحظات، إذ كشف الربع ساعة الأخير من المباراة عن انخفاض واضح في الجاهزية البدنية، حيث تراجع معدل الركض، والضغط، وقلت سرعة التحولات، وهو ما أفقد المنتخب القدرة على فرض نسقه في أكثر لحظات المباراة أهمية. وفي بطولات بحجم كأس العالم، تصبح اللياقة عنصراً حاسماً لا يقل أهمية عن الجودة الفنية، أو الانضباط التكتيكي.

ورغم أن المنتخب قدم بعض اللمحات الإيجابية، ونجح في الظهور بصورة تنافسية أمام منافسين أقوياء، فإن الحصيلة النهائية تبقى مخيبة للآمال، لأن الهدف الأساسي كان التأهل، لا مجرد تقديم أداء مقبول. فالمنتخبات تُقاس بما تحققه من نتائج، لا بما تقدمه من فترات جيدة داخل المباريات.

ويعيد هذا الخروج فتح باب النقاش حول واقع الكرة السعودية التي لا تزال تبحث عن مشاركة مونديالية تتجاوز حدود المنافسة الشرفية. فبعد الاستثمارات الضخمة، والتطور الكبير الذي تشهده المسابقات المحلية، والاهتمام المتزايد بالمنتخبات، يبقى السؤال المشروع: لماذا لا ينعكس ذلك بصورة أكبر على نتائج المنتخب الوطني في البطولات الكبرى؟