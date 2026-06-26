التعاون و«حمد الله»... تمت الصفقة

أنهت إدارة نادي التعاون رسمياً إجراءات التعاقد مع المهاجم المغربي المخضرم عبد الرزاق حمد الله، لينضم إلى قائمة الفريق ابتداءً من الموسم الجديد.
وتأتي هذه الصفقة الهجومية الكبرى لتدعيم خط مقدمة «سكري القصيم»، حيث سيتولى النجم المغربي قيادة الهجوم بديلاً مباشراً للاعب الكولومبي مارتينيز، في خطوة تسعى من خلالها إدارة النادي للمنافسة بقوة على الألقاب المحلية والقارية.
ويصل حمد الله إلى التعاون وفي جعبته تاريخ مرعب وأرقام قياسية استثنائية في الملاعب السعودية، حيث نجح «الجلاد» خلال مسيرته المحلية في خوض 238 مباراة، سجل خلالها 213 هدفاً وصنع 38 هدفاً، كما تربع على عرش هدافي دوري روشن للمحترفين في ثلاثة مواسم مختلفة (2018/19، 2019/20، 2022/23)، بالإضافة إلى تحقيقه لقب هداف كأس الملك في موسمي 2018/19 و2023/24، ونيله جائزة أفضل لاعب في الدوري لموسم 2018/19.
ولا تقتصر القيمة الفنية لحمد الله على الصعيد المحلي فحسب، بل يمتلك المهاجم المغربي سجلاً قارياً ودولياً حافلاً، حيث حقق لقب هداف دوري أبطال آسيا في موسم 2019/20. وعلى الصعيد الدولي مع أسود الأطلس، خاض حمد الله 30 مباراة نجح خلالها في تسجيل 10 أهداف وصناعة 3 أهداف، وساهم في تتويج منتخب بلاده بكأس العرب الأخيرة.