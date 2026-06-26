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الرياضة رياضة سعودية

التعاون و«حمد الله»... تمت الصفقة

منشور بثه نادي التعاون عبر حسابه في منصة «إكس» بعد التوقيع مع حمد الله (موقع نادي التعاون)
منشور بثه نادي التعاون عبر حسابه في منصة «إكس» بعد التوقيع مع حمد الله (موقع نادي التعاون)
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التعاون و«حمد الله»... تمت الصفقة

منشور بثه نادي التعاون عبر حسابه في منصة «إكس» بعد التوقيع مع حمد الله (موقع نادي التعاون)
منشور بثه نادي التعاون عبر حسابه في منصة «إكس» بعد التوقيع مع حمد الله (موقع نادي التعاون)

أنهت إدارة نادي التعاون رسمياً إجراءات التعاقد مع المهاجم المغربي المخضرم عبد الرزاق حمد الله، لينضم إلى قائمة الفريق ابتداءً من الموسم الجديد.

وتأتي هذه الصفقة الهجومية الكبرى لتدعيم خط مقدمة «سكري القصيم»، حيث سيتولى النجم المغربي قيادة الهجوم بديلاً مباشراً للاعب الكولومبي مارتينيز، في خطوة تسعى من خلالها إدارة النادي للمنافسة بقوة على الألقاب المحلية والقارية.

ويصل حمد الله إلى التعاون وفي جعبته تاريخ مرعب وأرقام قياسية استثنائية في الملاعب السعودية، حيث نجح «الجلاد» خلال مسيرته المحلية في خوض 238 مباراة، سجل خلالها 213 هدفاً وصنع 38 هدفاً، كما تربع على عرش هدافي دوري روشن للمحترفين في ثلاثة مواسم مختلفة (2018/19، 2019/20، 2022/23)، بالإضافة إلى تحقيقه لقب هداف كأس الملك في موسمي 2018/19 و2023/24، ونيله جائزة أفضل لاعب في الدوري لموسم 2018/19.

ولا تقتصر القيمة الفنية لحمد الله على الصعيد المحلي فحسب، بل يمتلك المهاجم المغربي سجلاً قارياً ودولياً حافلاً، حيث حقق لقب هداف دوري أبطال آسيا في موسم 2019/20. وعلى الصعيد الدولي مع أسود الأطلس، خاض حمد الله 30 مباراة نجح خلالها في تسجيل 10 أهداف وصناعة 3 أهداف، وساهم في تتويج منتخب بلاده بكأس العرب الأخيرة.

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توقيت مثالي يجنب الأخضر حرارة الأجواء في المواجهة المونديالية

الأخضر أمام معركة مونديالية مصيرية (المنتخب السعودي)
الأخضر أمام معركة مونديالية مصيرية (المنتخب السعودي)
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توقيت مثالي يجنب الأخضر حرارة الأجواء في المواجهة المونديالية

الأخضر أمام معركة مونديالية مصيرية (المنتخب السعودي)
الأخضر أمام معركة مونديالية مصيرية (المنتخب السعودي)

يحتضن ملعب هيوستن، الذي يتسع لقرابة 70 ألف متفرج، مباراة المنتخب السعودي المنتظرة أمام الرأس الأخضر، «صباح السبت بتوقيت المملكة»، التي يأمل من خلالها الصقور تحقيق حلم التأهل إلى الدور الثاني من بطولة كأس العالم 2026.

وتعدّ هيوستن رابع أكبر مدينة في الولايات المتحدة، وهي الأكبر في ولاية تكساس، بمساحة تقدّر بنحو 1.740 كيلومتر، ويسكنها ما يقارب 2.3 مليون نسمة.

هذه المدينة تشتهر باستكشاف الفضاء، حيث تضم «مركز تدريب رواد الفضاء» التابع لـ«ناسا»، كما تشتهر بالطاقة والنفط، وتعرف بأنها عاصمة صناعة الطاقة في الولايات المتحدة، كما تضم المدينة أكبر المجمعات الطبية حول العالم بأفضل الخبراء على الإطلاق، ما يجعلها مرجعاً طبياً مهماً لمختلف الأمراض حول العالم.

على الجانب الرياضي، فإن هيوستن روكيتس هو الفريق الأشهر على مستوى كرة السلة، وهيوستن تكسانز على مستوى كرة القدم الأميركية.

هذه المساحات الشاسعة في المدينة الكبرى لم يغفل عنها المنتخب السعودي حيث قرر إقامة البعثة في أحد أرقى الفنادق، وهو جيه دبليو ماريوت هيوستن داون تاون، ويبعد عن الملعب قرابة 8 أميال، ويقدّر الوقت بالحافلة 16 دقيقة.

الأجواء في مدينة هيوستن لا تختلف كثيراً عما هي عليه في أوستن حيث تقع المدينتان في ولاية تكساس، المعروفة هذه الأيام بدرجات الحرارة المرتفعة، وما هو جيد أن مواجهة السعودية والرأس الأخضر ستقام قبل غروب الشمس بساعة و25 دقيقة، ما يجعل الأجواء أكثر توازناً، مع درجة حرارة تلامس 30 درجة مئوية.

ومن المقرر أن يعود المنتخب السعودي إلى أوستن بعد نهاية المواجهة، سواء في حال الانتصار وبلوغ الدور التالي، وفي حال الخسارة ومغادرة البطولة.

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الرياضة رياضة سعودية

بحضور الفيصل... الأخضر يختتم تحضيراته لـ«الرأس الأخضر»

وزير الرياضة والمسحل والمفرج في حديث مع سالم الدوسري قائد الأخضر (وزارة الرياضة)
وزير الرياضة والمسحل والمفرج في حديث مع سالم الدوسري قائد الأخضر (وزارة الرياضة)
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بحضور الفيصل... الأخضر يختتم تحضيراته لـ«الرأس الأخضر»

وزير الرياضة والمسحل والمفرج في حديث مع سالم الدوسري قائد الأخضر (وزارة الرياضة)
وزير الرياضة والمسحل والمفرج في حديث مع سالم الدوسري قائد الأخضر (وزارة الرياضة)

اختتم المنتخب السعودي الخميس، تحضيراته في مدينة هيوستن بولاية تكساس، استعداداً لمواجهة منتخب الرأس الأخضر في تمام السابعة من مساء يوم الجمعة بتوقيت الولايات المتحدة (تمام الثالثة من صباح يوم السبت بتوقيت المملكة)، على ملعب هيوستن، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم 2026.

وشهدت الحصة التدريبية التي كانت ربع الساعة الأولى منها متاحة لممثلي وسائل الإعلام، حضور الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة الذي التقى اللاعبين، وشهد المران الأخير للمنتخب.

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب نادي هيوستن دينامو، تحت إشراف المدير الفني جورجيوس دونيس، التي بدأت بتمارين الإحماء، وأعقبها مران الاستحواذ على الكرة، ثم أجرى اللاعبون مناورة على نصف مساحة الملعب، قبل أن تختتم الحصة التدريبية بمران على الكرات الثابتة.

جانب من تدريبات المنتخب السعودي الختامية لمواجهة الرأس الأخضر (المنتخب السعودي)

وعلى صعيد متصل، واصل اللاعب عبد الرحمن الصانبي برنامجه العلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي.

يُذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الثامنة ضمن بطولة كأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات إسبانيا، وأوروغواي، والرأس الأخضر.

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الرياضة رياضة سعودية

بن هاربورغ: لن ننقل الخلود من الرس… سنتوسع جغرافياً بإنشاء مقرات تدريبية

مالك نادي الخلود، بن هاربورغ (نادي الخلود)
مالك نادي الخلود، بن هاربورغ (نادي الخلود)
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بن هاربورغ: لن ننقل الخلود من الرس… سنتوسع جغرافياً بإنشاء مقرات تدريبية

مالك نادي الخلود، بن هاربورغ (نادي الخلود)
مالك نادي الخلود، بن هاربورغ (نادي الخلود)

نفى مالك نادي الخلود، بن هاربورغ، ما تردد أخيراً بشأن نقل مقر النادي من محافظة الرس إلى مدينة الرياض، مؤكداً أن تلك الأنباء عارية عن الصحة، وأن الرس ستظل المقر الدائم للنادي.

وأوضح بن هاربورغ، في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للنادي عبر منصة «إكس»، عدداً من النقاط المتعلقة بمستقبل الخلود، مفنداً الشائعات المتداولة، ومستعرضاً خطط النادي التوسعية في مجالي البنية التحتية والاستثمار الرياضي.

وقال: «أرحب بجمهور الخلود في الرس وفي جميع أنحاء المملكة، وأود أن أكون صريحاً معكم بشأن التطورات الجديدة في النادي. أولاً، أود تصحيح بعض الشائعات المنتشرة، وأبرزها أننا سنغادر الرس، وأؤكد لكم أن النادي لن يترك الرس نهائياً، ولن ينتقل إلى أي مدينة أخرى».

وأضاف: «ما نعلن عنه اليوم هو التوسع الجغرافي للنادي من خلال إنشاء منشأة تدريبية في الرياض، إلى جانب افتتاح مكتب في جدة، والتوسع في إنشاء أكاديميات بمختلف مناطق المملكة لاكتشاف المواهب واستقطابها. هذه الخطوات تمثل نمواً وتوسعاً للنادي، وليست نقلاً لمقره أو تغييراً لهويته».

وتابع: «التوسع في الرياض مع الإبقاء على مقر النادي في الرس سيمنحنا ميزة تنافسية مهمة، تتمثل في تسهيل استقطاب المواهب وجذب شركاء أكبر، إضافة إلى معالجة التحديات اللوجستية التي واجهتنا الموسم الماضي. ونحن على ثقة بأن المنشأة الجديدة ستكون من بين أفضل 3 منشآت تدريبية في المملكة، وستضم أحدث مرافق التغذية واللياقة البدنية والاستشفاء والتدريب. كما تم اعتمادها لتكون أحد المواقع المستخدمة في كأس آسيا 2027 وكأس العالم 2034».

وأشار إلى أن أكاديمية النادي ستبقى في الرس، موضحاً أن المشروع الجديد سيعود بالفائدة على لاعبي الفئات السنية، وقال: «لدينا حالياً ملعب واحد فقط للأكاديمية، لكن المشروع الجديد سيوفر ملاعب إضافية، إلى جانب توسعة مقر النادي في الرس بمساحة 15 ألف متر مربع، بما يتيح للاعبين الاستفادة من جميع الملاعب، مع انتقالهم إلى غرف الملابس التي كان يستخدمها الفريق الأول، وهو ما سيسهم في إنشاء واحدة من أفضل الأكاديميات والمنشآت الرياضية بالمملكة».

وأكد بن هاربورغ تمسك النادي بهويته وانتمائه للرس، قائلاً: «نحن من الرس، وسنبقى فيها إلى الأبد. وقد جسدنا هذا الارتباط في شعار النادي الجديد الذي يتضمن برج الشنانة، كما سنطلق هذا الموسم أطقم الفريق الجديدة التي تعكس تراث المدينة وإرث النادي. وسنواصل إقامة أكبر عدد ممكن من مبارياتنا في الرس، رغم التحديات المتعلقة بالبنية التحتية والجانب اللوجستي».

وأضاف: «خلال الموسم الماضي خضنا جميع مبارياتنا خارج ملعبنا، واضطررنا إلى الانتقال أكثر من 8 مرات للعب على ملعب الحزم، سواء بسبب حاجة أصحاب الملعب إليه أو لاستضافة مباريات أندية أخرى، وهو ما شكل تحدياً كبيراً وأجبرنا على الابتعاد عن جماهيرنا وفريقنا لفترات طويلة».

واختتم حديثه قائلاً: «لن نغادر الرس أبداً، لكن من أجل تحقيق الاستدامة والتطور، كان لا بد من التوسع جغرافياً. وخلال الأيام المقبلة سنكشف مزيداً من التفاصيل حول المنشأة الجديدة، وأثق بأنها ستنال إعجاب الجميع».

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