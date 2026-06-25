رابطة الدوري السعودي: الهلال يكسب النصر في «نسب المشاهدة»

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، الخميس، ترتيب الأندية ضمن معايير آلية برنامج الاستقطاب الجديدة لتوزيع مخصصات الأندية لموسم 2026 - 2027 من دوري روشن السعودي، حيث تقوم آلية توزيع مخصصات المرحلة الثانية من برنامج الاستقطاب على أربعة معايير رئيسية تشمل: الأداء التجاري، والمشاهدات التلفزيونية، والأداء الرياضي، والنسبة المتساوية بين الأندية.

وتعتمد الآلية في احتساب المعايير القابلة للقياس على بيانات ثلاثة مواسم، بما يعكس استمرارية الأداء ولا يحصر التقييم في نتائج موسم واحد فقط.

معايير آلية برنامج الاستقطاب الجديدة لتوزيع مخصصات الأندية لموسم 2026 - 2027 (رابطة الدوري السعودي)

ويمثل معيار الأداء التجاري 28 في المائة من آلية التوزيع، ويقيس قدرة النادي على تنمية موارده التجارية، بما يشمل مبيعات التذاكر، والرعايات، والإعلانات، والمنتجات التجارية، وحقوق الصور من اللاعبين، وحقوق التراخيص، مما يمنح الأندية مساحة أكبر للتأثير على مخصصاتها عبر تطوير أدائها التجاري والجماهيري.

ويتم احتساب هذا المعيار بناءً على المستندات الرسمية والبيانات المصادق عليها، كما هو موضح في اللائحة المالية لأندية رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

كما يمثل معيار المشاهدات التلفزيونية 28 في المائة من آلية التوزيع، ويشير إلى إجمالي عدد المشاهدين لمباريات أندية الدوري السعودي للمحترفين عبر البث المباشر ومنصات البث الرقمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك لضمان مقارنة عادلة بين جميع الأندية ضمن نطاق بث تتوفر فيه مباريات الدوري، على أن يُحسب إجمالي المشاهدات للناديين في كل مباراة، وذلك وفقاً للتقرير الرسمي الصادر من شركة «نيلسن»، المدقق المعتمد لرابطة الدوري السعودي للمحترفين.

ويمثل معيار الأداء الرياضي 22 في المائة من آلية التوزيع، ويقيس نتائج النادي الرياضية من خلال قياس متوسط ترتيب النادي في جدول الدوري خلال ثلاثة مواسم، ليحصل كل نادٍ على نسبته من المخصص للمعيار الرياضي حسب ترتيبه النهائي، مما يحفز الأندية على الارتقاء بمستواها التنافسي.

وفي تفاصيل المعايير المعتمدة، حققت الأندية في معيار الأداء التجاري الترتيب التالي: الهلال، النصر، الاتحاد، الأهلي، الشباب، الاتفاق، القادسية، الفتح، الرياض، التعاون، الخليج، الفيحاء، الحزم، الخلود، نيوم، تليها الأندية الصاعدة بناءً على ترتيبها، وهي: أبها، والفيصلي، والدرعية.

أما على صعيد معيار عدد المشاهدات، فقد جاء الترتيب كالتالي: الهلال أولاً وبشكل كبير بحسب مصادر «الشرق الأوسط»، ثم النصر، الاتحاد، الأهلي، الشباب، التعاون، الاتفاق، القادسية، الفتح، الخليج، الفيحاء، الحزم، الرياض، نيوم، الخلود، وصولاً إلى الأندية الصاعدة: أبها، والفيصلي، والدرعية.

وفيما يخص معيار الأداء الرياضي، جاء ترتيب الأندية على النحو التالي: الهلال، النصر، الأهلي، الاتحاد، التعاون، الاتفاق، القادسية، الشباب، الفتح، الفيحاء، الخليج، الرياض، الخلود، نيوم، الحزم، ثم الأندية الصاعدة: أبها، والفيصلي، والدرعية.

وتكتمل هذه المنظومة بمعيار النسبة المتساوية، والذي سيتم من خلاله توزيع 22 في المائة من إجمالي الميزانية المخصصة لبرنامج الاستقطاب على جميع الأندية بالتساوي، سعياً من الرابطة لدعم وتمكين كافة أندية دوري روشن السعودي، وضمان استقرارها المالي والتنافسي.

وبيّنت الرابطة أن الأندية واصلت خلال السنوات الماضية تطوير مستوياتها الرياضية بصورة واضحة، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع أثر هذا التطور ليشمل الجوانب التجارية والجماهيرية، باعتبارها عناصر أساسية في رفع قيمة الدوري وتعزيز تنافسيته واستدامته.

ويأتي ربط جزء من المخصصات بهذه الجوانب لمعالجة الفجوة في تطويرها، ودفع الأندية إلى الاستثمار بشكل أكبر في مصادر دخلها، وقاعدتها الجماهيرية، وأدائها التجاري.

وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على التزام رابطة الدوري السعودي للمحترفين بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية في توزيع الدعم، والعمل المشترك مع كافة الأندية لتمكينها من قيادة دفة التطوير الإداري والتجاري، بما يضمن بناء بيئة رياضية مستدامة تسهم في رفع كفاءة الدوري وتعزيز مكانته الدولية كأحد أبرز الدوريات الرائدة عالمياً.