منتخب «فتيات السعودية» يواجه البحرين ودياً في أبها

ينطلق، الخميس، معسكر المنتخب السعودي للفتيات لكرة القدم في مدينة أبها، والذي سيستمر حتى 6 يوليو (تموز) المقبل، ضمن البرنامج الإعدادي الذي يشرف عليه الجهاز الفني للمنتخب، بهدف تعزيز الجاهزية الفنية والبدنية للاعبات ورفع مستوى الأداء استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وجرى استدعاء 22 لاعبة للانضمام إلى المعسكر، وهن: الجوري الدوسري، نورة المالكي، مريم اليوسف، الجليلة مدبش، تالا حافظ، لارا بخيت، صبا العليان، ديما إبراهيم، الجوهرة عبد الله، ريحانة جلال، هاجر الجابري، ليندا بن ناصر، آلاء بدر، سما الحربي، رنا الخماش، أريف الكريم، ديلار مختار، ألينا بوقس، رولين عبد الله، هتون آل غائب، هداية عبد العزيز، رتيل المربعي.

ويتخلل المعسكر خوض مباراتين وديتين أمام منتخب البحرين للفتيات؛ حيث تُقام المواجهة الأولى يوم 2 يوليو، فيما تُلعب المباراة الثانية يوم 5 يوليو على ملعب «مدينة الأمير سلطان» الرياضية بأبها، وذلك في إطار منح اللاعبات فرصة اكتساب مزيد من الخبرات الدولية وتطبيق الجوانب الفنية التي يعمل عليها الجهاز الفني خلال فترة الإعداد.

من جهتها، أكدت عالية الرشيد، مدير إدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن المعسكر يأتي ضمن جهود تطوير المنتخبات النسائية وتعزيز مسار إعداد اللاعبات، مشيرة إلى أهمية المباريات الودية في رفع الجاهزية الفنية وإتاحة فرص الاحتكاك الدولي، بما يُسهم في دعم تطور اللاعبات واستعدادهن للاستحقاقات المقبلة.