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منتخب «فتيات السعودية» يواجه البحرين ودياً في أبها

ينطلق الخميس معسكر المنتخب السعودي للفتيات لكرة القدم في مدينة أبها (الاتحاد السعودي)
ينطلق الخميس معسكر المنتخب السعودي للفتيات لكرة القدم في مدينة أبها (الاتحاد السعودي)
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منتخب «فتيات السعودية» يواجه البحرين ودياً في أبها

ينطلق الخميس معسكر المنتخب السعودي للفتيات لكرة القدم في مدينة أبها (الاتحاد السعودي)
ينطلق الخميس معسكر المنتخب السعودي للفتيات لكرة القدم في مدينة أبها (الاتحاد السعودي)

ينطلق، الخميس، معسكر المنتخب السعودي للفتيات لكرة القدم في مدينة أبها، والذي سيستمر حتى 6 يوليو (تموز) المقبل، ضمن البرنامج الإعدادي الذي يشرف عليه الجهاز الفني للمنتخب، بهدف تعزيز الجاهزية الفنية والبدنية للاعبات ورفع مستوى الأداء استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وجرى استدعاء 22 لاعبة للانضمام إلى المعسكر، وهن: الجوري الدوسري، نورة المالكي، مريم اليوسف، الجليلة مدبش، تالا حافظ، لارا بخيت، صبا العليان، ديما إبراهيم، الجوهرة عبد الله، ريحانة جلال، هاجر الجابري، ليندا بن ناصر، آلاء بدر، سما الحربي، رنا الخماش، أريف الكريم، ديلار مختار، ألينا بوقس، رولين عبد الله، هتون آل غائب، هداية عبد العزيز، رتيل المربعي.

ويتخلل المعسكر خوض مباراتين وديتين أمام منتخب البحرين للفتيات؛ حيث تُقام المواجهة الأولى يوم 2 يوليو، فيما تُلعب المباراة الثانية يوم 5 يوليو على ملعب «مدينة الأمير سلطان» الرياضية بأبها، وذلك في إطار منح اللاعبات فرصة اكتساب مزيد من الخبرات الدولية وتطبيق الجوانب الفنية التي يعمل عليها الجهاز الفني خلال فترة الإعداد.

من جهتها، أكدت عالية الرشيد، مدير إدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن المعسكر يأتي ضمن جهود تطوير المنتخبات النسائية وتعزيز مسار إعداد اللاعبات، مشيرة إلى أهمية المباريات الودية في رفع الجاهزية الفنية وإتاحة فرص الاحتكاك الدولي، بما يُسهم في دعم تطور اللاعبات واستعدادهن للاستحقاقات المقبلة.

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مصادر: متعب المفرج يطالب التعاون بتحسين المزايا المالية لعقده

متعب المفرج (حسابه على «إكس»)
متعب المفرج (حسابه على «إكس»)
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مصادر: متعب المفرج يطالب التعاون بتحسين المزايا المالية لعقده

متعب المفرج (حسابه على «إكس»)
متعب المفرج (حسابه على «إكس»)

تواصل إدارة نادي التعاون جهودها الحثيثة من أجل تجديد عقد المدافع متعب المفرج، الذي يطالب حسب مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» النادي بتحسين وضعه مالياً وتعديل مميزات على شروط عقده السابق كشرط أساسي للتوقيع.

هذا الاشتراط وضع أصحاب القرار في النادي في موقف متردد، نظراً لغيابات اللاعب المتكررة عن الفريق في الفترات الماضية بداعي الإصابة، ما يجعل خطوة تلبية المطالب المالية بحاجة إلى دراسة دقيقة ومدى الجدوى الفنية قبل التوقيع مع اللاعب.

وتأتي هذه المعضلة لتزيد المشهد تعقيداً في خط دفاع التعاون الذي يواجه أزمة حقيقية ومقلقة قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد، مهددةً استقرار المنظومة الفنية التي طالما تميز بها الفريق، فالغربلة الإجبارية في الخط الخلفي لم تتوقف عند مفاوضات المفرج، بل امتدت لتشمل رحيل الصخرة البرازيلية أندريه جيروتو، الذي كان بمثابة صمام الأمان وقائد العمق الدفاعي، ما يترك فراغاً كبيراً يصعب تعويضه، وتعمقت المشكلة الدفاعية أكثر مع نهاية فترات الإعارة اللاعبين قاسم لاجامي ومحمد الدوسري وعودتهما إلى أنديتهما، ما جعل أصحاب القرار في النادي أمام أزمة حقيقية في هذا المركز الحساس، الذي يتطلب وجود عدد كافٍ من اللاعبين بين أساسيين واحتياطيين.

في المقابل، ستكون عودة المدافع الدولي عون السلولي بعد انتهاء فترة إعارته لنادي نيوم بمثابة «طوق النجاة» الحقيقي للإدارة، حيث يمتلك اللاعب الخبرة والانسجام المسبق مع بيئة الفريق، ومن المتوقع أن يحمل على عاتقه قيادة خط الدفاع بالكامل في المرحلة المقبلة.

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الرياضة رياضة سعودية

الخميس... «مجلس جمهور الأخضر» يبدأ توزيع التذاكر

يُتوقَّع أن تشهد مواجهة المنتخب السعودي والرأس الأخضر حضوراً جماهيرياً كبيراً (مجلس جمهور المنتخب السعودي)
يُتوقَّع أن تشهد مواجهة المنتخب السعودي والرأس الأخضر حضوراً جماهيرياً كبيراً (مجلس جمهور المنتخب السعودي)
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الخميس... «مجلس جمهور الأخضر» يبدأ توزيع التذاكر

يُتوقَّع أن تشهد مواجهة المنتخب السعودي والرأس الأخضر حضوراً جماهيرياً كبيراً (مجلس جمهور المنتخب السعودي)
يُتوقَّع أن تشهد مواجهة المنتخب السعودي والرأس الأخضر حضوراً جماهيرياً كبيراً (مجلس جمهور المنتخب السعودي)

يبدأ، اليوم (الخميس)، توزيع التذاكر الخاصة لجماهير المنتخب السعودي صباحاً من قبل «مجلس جماهير الأخضر»، وذلك في فندق «هيلتون أميركاز»، مقر إقامة المجلس في مدينة هيوستن الأميركية.

ومن المتوقع أن يشهد مقر توزيع التذاكر كثافة من الجماهير السعودية الراغبة بحضور المواجهة المصيرية للأخضر، والذي يستعد لمواجهة الرأس الأخضر في مواجهة الانتصار فيها يعني بلوغ دور الـ32 من كأس العالم.

وكان مجلس الجمهور السعودي قد بدأ توزيع تذاكر للمشجعين في مباراتَي أوروغواي وإسبانيا، على أن يواصل التوزيع بالسياسية ذاتها في مواجهة الرأس الأخضر، الجمعة، على ملعب مدينة هيوستن.

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«الأخضر» يستعيد حسان قبل موقعة الرأس الأخضر

حسان يعود للمشارَكة في التدريبات الجماعية (المنتخب السعودي)
حسان يعود للمشارَكة في التدريبات الجماعية (المنتخب السعودي)
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«الأخضر» يستعيد حسان قبل موقعة الرأس الأخضر

حسان يعود للمشارَكة في التدريبات الجماعية (المنتخب السعودي)
حسان يعود للمشارَكة في التدريبات الجماعية (المنتخب السعودي)

واصل المنتخب السعودي، الأربعاء، تدريباته في مدينة أوستن بولاية تكساس؛ استعداداً لمواجهة منتخب الرأس الأخضر بعد غدٍ (الجمعة) بتوقيت الولايات المتحدة الأميركية (السبت بتوقيت المملكة)، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم 2026.

وأجرى لاعبو «الأخضر» حصتهم التدريبية على ملعب «Q2» بمدينة أوستن، تحت إشراف المدير الفني جورجيوس دونيس، وطبقَّوا خلالها مران الإحماء، ثم تمارين الاستحواذ على الكرة، أعقب ذلك مران تكتيكي متنوع تخللته مناورة فنية، قبل أن تُختتم الحصة التدريبية بمران على الكرات الثابتة.

على صعيد متصل، شهدت الحصة التدريبية مشاركة اللاعب حسان التمبكتي، في حين واصل اللاعب عبد الرحمن الصانبي برنامجه العلاجي المُعد له تحت إشراف الجهاز الطبي.

ويختتم «الأخضر» مساء غدٍ (الخميس) استعداداته لمواجهة منتخب الرأس الأخضر بحصة تدريبية على ملعب نادي هيوستن دينامو بمدينة هيوستن، وستكون الحصة متاحة لوسائل الإعلام خلال الرُّبع الساعة الأول.

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