هل حان الوقت لكي يظهر منتخب المغرب قدراته الحقيقية؟

لا بد من الإشادة بمنتخب المغرب، الذي يلعب بالتزام شديد في كأس العالم لدرجة تجعله يبدو في بعض الأحيان وكأنه يحاول البقاء بعيداً عن الأنظار بصفته أحد المرشحين للوصول بعيداً في كأس العالم.

لقد أظهر بالفعل لمحات من التألق، كما كانت الحال في المباراة التي فاز فيها على هايتي بأربعة أهداف مقابل هدفين يوم الأربعاء. لكن في المقابل شهدت كل مباراة من مباريات دور المجموعات فترات بدا فيها الفريق، بقيادة المدير الفني محمد وهبي، متعباً ولا يلعب بأريحية.

الخلاصة هي أن منتخب المغرب تأهل من المجموعة الثالثة، وسيواجه في دور الـ32 هولندا أو اليابان أو السويد في مونتيري بالمكسيك يوم 29 يونيو (حزيران).

ولقد قدم منتخب المغرب في دور المجموعات ما يكفي ليضمن ألا يستهين به أي منتخب في الأدوار الإقصائية. لكن هناك أيضاً - حسب روب داوسون على موقع «إي إس بي إن» - نقاط ضعف ستشجع أي منافس على العمل على تحقيق الفوز على أسود الأطلس.

قال المدرب وهبي: «أنا سعيد، لقد فزنا للتو بمباراة في كأس العالم. استحوذنا على الكرة لفترات طويلة وأتيحت لنا فرص كثيرة. سجلوا هدفين، بالإضافة إلى فرصتين أخريين، وكان بإمكاننا التحكم في بعض فترات المباراة بشكل أفضل. كنا مسيطرين على مجريات اللعب في معظم فترات المباراة. لم تكن مباراة سهلة، لكننا حققنا كثيراً من النقاط الإيجابية».

وتتجلى هذه النقاط الإيجابية بوضوح، فقد سيطر منتخب المغرب تماماً على مجريات الشوط الأول من مباراته الافتتاحية في نيويورك أمام البرازيل.

وفي مباراته ضد اسكوتلندا، أتيحت له فرص كافية للفوز بثلاثة أو أربعة أهداف. وأمام هايتي، أظهر المغرب بوضوح سبب قدرته على بلوغ نصف النهائي للمرة الثانية على التوالي.

تم تعيين وهبي مديراً فنياً لمنتخب المغرب في شهر مارس (آذار) الماضي، لكنه وعد على الفور باللعب بطريقة هجومية أكبر مما كان يعتمد عليها وليد الركراكي، الذي قاد المغرب إلى نصف النهائي في مونديال قطر. بطريقة ما، كان الهدف الذي سجله أشرف حكيمي أمام هايتي تجسيداً لرؤية وهبي.

استند وصول المغرب إلى نصف النهائي تحت قيادة الركراكي قبل أربع سنوات على الصلابة الدفاعية. صحيح أن بعضاً من هذه الصلابة قد فُقد في سبيل السعي وراء مزيد من الإبداع الهجومي، إلا أن الفريق الحالي أفضل بشكل عام. والآن، يكمن التحدي في إظهار هذه الصلابة بثبات أكبر في الأدوار الإقصائية - حيث هامش الخطأ أقل.

وإذا نجح المنتخب المغربي في المزج بين التنظيم الدفاعي المعهود لدول شمال أفريقيا والقدرة على خلق الفرص واستغلالها، فسيكون من الصعب هزيمته.

من جانبه، لمح وهبي إلى أن الشيء الوحيد المفقود هو الإيمان بقدرة هذا المنتخب على الوصول إلى مراحل متقدمة مرة أخرى. وقال قبل كأس العالم إن منتخب المغرب دخل مرحلة جديدة تماماً (بعد مونديال قطر).

وأضاف: «نحن جزء من زخم جديد، حيث نحتاج بالفعل إلى الإيمان بقدرتنا على الفوز باللقب (كونهم أبطالاً محتملين للعالم). لدينا كل المقومات التي نحتاج إليها لنصبح أفضل منتخب. ويتعين علينا أن نؤمن بذلك».

وهبي مدرب المغرب أكد أن فريقه يهدف الى اللقب ولديه المقومات لتحقيق ذلك (إ.ب.أ)

وبينما يمتلك المغرب طموحات حقيقية للوصول إلى الأدوار النهائية، فإن كأس العالم بالنسبة لمنتخبات أخرى هو مجرد لحظات من المتعة العابرة.

لم يصل منتخب هايتي إلى البطولة متوقعاً الفوز بها، لكن بعد غيابه عن هذا المستوى منذ عام 1974 فإنه كان يتوق إلى استعادة الذكريات. ونجح في تسجيل هدفين أمام المغرب. قدمت هايتي أداءً جيداً في فترات من مباراتي اسكوتلندا والبرازيل، لكنها لم تتمكن من التسجيل.

وعندما أحرزت هدفها الأول أخيراً يوم الأربعاء، لم يكترث الآلاف من مشجعي هايتي في ملعب أتلانتا - بعضهم يحمل طبولاً وأبواقاً - بأنه هدف عكسي جاء بعد ارتطام الكرة بظهر ياسين بونو، واحتفلت هذه الجماهير السعيدة في المدرجات بهذا الهدف وكأنه أجمل هدف رأوه في حياتهم.

وعندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل بهدف لمثله، تسلّم مهاجم سندرلاند، ويلسون إيسيدور، الكرة خارج منطقة الجزاء، وراوغ بمهارة، ثم سدد كرة صاروخية في الزاوية العليا للمرمى بقوة فائقة أذهلت الجميع. كان هدفاً رائعاً وغير متوقع، لدرجة أن الجماهير لم تستوعب ما حدث إلا بعد لحظات، ثم انفجرت فرحاً.

كان الصخب عالياً لدرجة أنه هزّ المقاعد. وقف أحد مشجعي هايتي مذهولاً دون حراك، وفمه مفتوح وهو يضع يديه على رأسه. كانت تلك اللحظة من اللحظات التي لن ينساها الهايتيون المحظوظون الذين كانوا في أتلانتا.

وبالنسبة لمشجعي هايتي الذين ارتدوا اللون الأزرق ورقصوا وهتفوا طوال الأمسية، لم تكن النتيجة مهمة. وسيتذكر كل مشجع كرة قدم في هايتي أين كان عندما أحرز إيسيدور هذا الهدف الجميل.

وقال المدير الفني لهايتي، سيباستيان ميغني: «لقد أثبتنا أننا جديرون بهذا التأهل للمونديال. نحتاج إلى بعض التحسينات وعدم الانتظار 52 عاماً أخرى للتأهل لكأس العالم، فهذه فترة طويلة جداً. كان يتعين علينا أن نرتقي إلى مستوى التحدي، وكان ذلك صعباً علينا».

وبينما يعود منتخب هايتي إلى دياره، يواصل المغرب مشواره، ولديه الإمكانيات لتكرار ما حققه في مونديال قطر قبل أربع سنوات. حكيمي أحد أفضل الأظهرة في العالم، ودياز صانع ألعاب خطير، وإسماعيل صيباري سجل ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات.

وإذا جمعنا كل النقاط الجيدة التي قدمها منتخب المغرب أمام البرازيل واسكوتلندا وهايتي، فسيتضح على الفور أنه قادر على تشكيل خطورة هائلة على أي منافس له في الأدوار الإقصائية.

لكن إذا تراجع للخلف وترك الاستحواذ للمنافس وأضاع الفرص السهلة وارتكب أخطاء دفاعية، فقد لا يتبقى له سوى مباراة واحدة في هذه البطولة. يتعين على منتخب المغرب أن يظهر قدراته الحقيقية قريباً!