مركز التحكيم الرياضي السعودي يجري تعديلات على نظامه الأساسيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5288138-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A
مركز التحكيم الرياضي السعودي يجري تعديلات على نظامه الأساسي
التعديلات تأتي امتداداً لجهود تطوير الإطار النظامي والإجرائي للفصل في المنازعات الرياضية (واس)
الرياض:«الشرق الأوسط»
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الرياض:«الشرق الأوسط»
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مركز التحكيم الرياضي السعودي يجري تعديلات على نظامه الأساسي
التعديلات تأتي امتداداً لجهود تطوير الإطار النظامي والإجرائي للفصل في المنازعات الرياضية (واس)
كشف مركز التحكيم الرياضي السعودي، الأربعاء، عن تعديلات لنظامه الأساسي، بعد اعتماده من الجمعية العمومية للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية في اجتماعها التاسع والعشرين، المنعقد موخراً، وذلك بناءً على اقتراح مجلس إدارة المركز.
وتضمنت التعديلات تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من النظام الأساسي، المتعلقة باختصاص المركز، وذلك بتعديل البند (أ) وإضافة بند جديد (ب) يتعلق باختصاصه بالنظر في المنازعات المالية الناشئة عن عقود الرعاية أو الاستثمار الرياضي أو البث التلفزيوني أو الإذاعي أو تنظيم الأحداث الرياضية وغير ذلك، بشرط أن يكون أحد أطراف المنازعة عضواً في المنظومة الرياضية، وأن ينص في العقد المبرم بين أطراف المنازعة، أو في اتفاق لاحق مكتوب، على اللجوء إلى التحكيم من خلال المركز.
كما شملت التعديلات المادة التاسعة عشرة من النظام الأساسي، المتعلقة بغرفة التحكيم العادي، وذلك بإضافة اشتراط أن ينص في العقد المبرم بين أطراف المنازعة، أو في اتفاق لاحق مكتوب، على اللجوء إلى التحكيم من خلال المركز.
وأكد رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي، الدكتور محمد باصّم، أن هذه التعديلات تأتي امتداداً لجهود المركز في تطوير الإطار النظامي والإجرائي للفصل في المنازعات الرياضية والمنازعات ذات الصلة بالرياضة، بما يواكب النمو المتسارع في عقود الرعاية والاستثمار الرياضي وما قد ينشأ عنها من منازعات مالية.
وأوضح أن التعديلات تعزز وضوح اختصاص المركز في هذه المنازعات من خلال التأكيد على وجود اتفاق تحكيم مكتوب، سواء ضمن العقد أو باتفاق لاحق، بما يدعم سلامة الأساس النظامي لاختصاص المركز وقابلية أحكامه للتنفيذ، ويسهم في دعم استقرار البيئة الاستثمارية والعدلية في القطاع الرياضي.
ويأتي نشر هذه التعديلات استناداً إلى المادة السابعة والأربعين من النظام الأساسي للمركز، التي تقضي بأن ينشر المجلس النظام، أو أي تعديل يطرأ عليه، على الموقع الإلكتروني للمركز خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تبليغه بالموافقة عليه، وأن يكون النظام نافذاً من اليوم التالي لنشره على الموقع الإلكتروني للمركز.
رابطة الدوري السعودي تكشف عن آلية توزيع مخصصات برنامج الاستقطاب للمرحلة الثانيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5288113-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%A8
رابطة الدوري السعودي تكشف عن آلية توزيع مخصصات برنامج الاستقطاب للمرحلة الثانية
الدوري السعودي للمحترفين (رابطة الدوري)
أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الأربعاء، عن توفر دليل آلية توزيع مخصصات برنامج الاستقطاب للمرحلة الثانية عبر موقعها الإلكتروني، والذي يوضح المعايير المعتمدة وآلية احتساب المخصصات، وذلك قبل الإعلان عن ترتيب الأندية في كل معيار.
وأوضحت الرابطة أن الدليل يهدف إلى تمكين الأندية والمهتمين من الاطلاع على تفاصيل آلية الاحتساب، وفهم الأسس التي يتم بناءً عليها تحديد ترتيب الأندية ضمن معايير المرحلة الثانية، بما يعزز الوضوح حول آلية البرنامج قبل إعلان النتائج.
وتقوم آلية توزيع مخصصات المرحلة الثانية من برنامج الاستقطاب على أربعة معايير رئيسية، تشمل الأداء التجاري، والمشاهدات التلفزيونية، والأداء الرياضي، والنسبة المتساوية بين الأندية. وتعتمد الآلية في احتساب المعايير القابلة للقياس على بيانات ثلاثة مواسم، بما يعكس استمرارية الأداء ولا يحصر التقييم في نتائج موسم واحد فقط.
ويمثل معيار الأداء التجاري 28 في المائة من آلية التوزيع، ويقيس قدرة النادي على تنمية موارده التجارية، بما يشمل مبيعات التذاكر، والرعايات، والإعلانات، والمنتجات التجارية، وحقوق الصور من اللاعبين، وحقوق التراخيص، مما يمنح الأندية مساحة أكبر للتأثير على مخصصاتها عبر تطوير أدائها التجاري والجماهيري. ويتم احتساب هذا المعيار بناءً على المستندات الرسمية والبيانات المصادق عليها، كما هو موضح في اللائحة المالية لأندية رابطة الدوري السعودي للمحترفين.
كما يمثل معيار المشاهدات التلفزيونية 28 في المائة من آلية التوزيع، ويشير إلى إجمالي عدد المشاهدين لمباريات أندية الدوري السعودي للمحترفين عبر البث المباشر ومنصات البث الرقمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك لضمان مقارنة عادلة بين جميع الأندية ضمن نطاق بث تتوفر فيه مباريات الدوري، على أن يُحسب إجمالي المشاهدات للناديين في كل مباراة، وذلك وفقاً للتقرير الرسمي الصادر من شركة «نيلسن»، المدقق المعتمد لرابطة الدوري السعودي للمحترفين.
ويمثل معيار الأداء الرياضي 22 في المائة من آلية التوزيع، ويقيس نتائج النادي الرياضية من خلال قياس متوسط ترتيب النادي في جدول الدوري خلال ثلاثة مواسم، ليحصل كل نادٍ على نسبته من المخصص للمعيار الرياضي حسب ترتيبه النهائي، مما يحفز الأندية على الارتقاء بمستواها التنافسي.
أما معيار النسبة المتساوية، فيمثل 22 في المائة من آلية التوزيع، ويتم من خلاله تخصيص حصة متساوية لجميع أندية دوري روشن السعودي، بما يضمن وجود قاعدة مشتركة لجميع الأندية ضمن البرنامج.
وأوضحت الرابطة أن ترتيب الأندية الذي سيتم الإعلان عنه يعكس نتائج الاحتساب وفق هذه المعايير، ولا يمثل ترتيباً رياضياً لموسم واحد، أو تقييماً منفرداً لأي نادٍ، بل نتيجة لآلية معلنة تجمع بين الأداء الرياضي، والأداء التجاري، وحجم المتابعة التلفزيونية، والنسبة المتساوية.
كما أكدت الرابطة أن الآلية المعتمدة للمرحلة الثانية تختلف في طبيعتها عن المرحلة الأولى، من خلال الانتقال إلى نموذج يمنح الأندية مساحة أكبر للتأثير على مخصصاتها عبر تطوير أدائها الرياضي والتجاري والجماهيري.
وبيّنت الرابطة أن الأندية واصلت خلال السنوات الماضية تطوير مستوياتها الرياضية بصورة واضحة، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع أثر هذا التطور ليشمل الجوانب التجارية والجماهيرية، باعتبارها عناصر أساسية في رفع قيمة الدوري وتعزيز تنافسيته واستدامته. ويأتي ربط جزء من المخصصات بهذه الجوانب لمعالجة الفجوة في تطويرها، ودفع الأندية إلى الاستثمار بشكل أكبر في مصادر دخلها، وقاعدتها الجماهيرية، وأدائها التجاري.
وتستعد الرابطة للإعلان عن ترتيب الأندية في كل معيار من معايير آلية توزيع مخصصات المرحلة الثانية، وذلك استكمالاً للنهج المعتمد في توضيح آلية البرنامج ونتائج الاحتساب المرتبطة بها.
وأكدت رابطة الدوري السعودي للمحترفين أن برنامج الاستقطاب كان ولا يزال برنامجاً استثمارياً يهدف إلى تطوير الدوري ككل، وليس مجرد آلية لتوزيع المخصصات. كما أن ربط المخصصات بالأداء يمنح الأندية فرصة للتأثير على مخصصاتها من خلال نتائج يمكن تطويرها وقياسها، بدلاً من الاعتماد على توزيع لا يعكس مساهمة كل نادٍ في نمو المنظومة.
العدّاءة السعودية مريم محجب تحقق برونزية البطولة العربيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5287961-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%91%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%AC%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
العدّاءة السعودية مريم محجب تحقق برونزية البطولة العربية
مريم محجب (ألعاب القوى السعودية)
حققت العدّاءة السعودية مريم محجب، لاعبة المنتخب السعودي ونادي الاتحاد، الميدالية البرونزية في منافسات 80 متر حواجز في النسخة الأولى من البطولة العربية لفئة تحت 16 عاماً، التي أُقيمت مؤخراً في مدينة الإسماعيلية المصرية، خلال الفترة من 20 إلى 24 يونيو (حزيران) الحالي، بمشاركة 14 دولة عربية.
ونجحت مريم بتحقيق رقم شخصي قوي بزمن 12.87 ثانية، وسط تنافس قريب جداً من المركزين الأول والثاني.
من جهته، أبدى حمود الصوعان، مدرب المنتخب السعودي للسيدات، والمدير الفني في نادي الاتحاد، سعادته بالإنجاز التاريخي لمريم، قائلاً: «إنجاز يعطي مؤشراً قوياً للمشاركات الدولية المقبلة، ومستقبلاً للوطن واللاعبة مريم محجب في هذا العمر الصغير، موهبة اكتُشفت في سن التاسعة، وجرى تأسيسها في اللعبة ما يُقارب سنتين، ومن ثم التحقت بمشاركات الأندية، ومن أول موسم حققت المركز الأول على مستوى المملكة بأرقام ممتازة، والآن برونزية عربية».
وأضاف، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «نَعِد الجميع بالوصول إلى محافل دولية أكبر. مريم تمتاز بالشغف والطموح والإرادة الكبيرة، ونُوجه شكرنا لاتحاد اللعبة، ولنادي الاتحاد ورئيس الألعاب المختلفة سلطان الذيب، والداعم الدكتور محمد البخاري، وأسرة اللاعبة على الاهتمام والدعم المستمر لنجاحها في المستقبل».
يُذكر أن المنتخبات العربية شاركت في بطولتين هما العربية الثالثة تحت 23 عاماً، والنسخة الأولى لفئة تحت 16 عاماً، في خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة واكتشاف المواهب الشابة في ألعاب القوى العربية.
الفيصل وبجواره المسحل خلال لقاء اللاعبين (وزارة الرياضة)
واصل المنتخب السعودي، الثلاثاء، تدريباته على ملعب «Q2» في مدينة أوستن الأميركية، استعداداً لمواجهة منتخب الرأس الأخضر ضمن منافسات كأس العالم 2026.
وشهدت الحصة التدريبية حضور الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، الذي التقى اللاعبين قبل بدء الحصة التدريبية، بحضور ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وقسّم المدير الفني للمنتخب السعودي، جورجيوس دونيس، اللاعبين إلى مجموعتين؛ حيث خضعت المجموعة التي شارك عناصرها بصفة أساسية في مواجهة إسبانيا لبرنامج استرجاعي داخل الصالة الرياضية، وعلى أرضية الملعب، بهدف استعادة الجاهزية البدنية.
في المقابل، أدَّت المجموعة الأخرى حصة تدريبية متكاملة، بدأت بتمارين الإحماء، تلتها تدريبات الاستحواذ على الكرة، قبل الانتقال إلى الجوانب التكتيكية، فيما اختُتمت الحصة بمناورة فنية على نصف مساحة الملعب.
وشهدت التدريبات غياب المدافع حسان تمبكتي، الذي اكتفى ببرنامج علاجي تحت إشراف الجهاز الطبي، بعد شعوره بآلام في القدم، عقب المباراة الماضية أمام إسبانيا.
ومن المقرَّر أن يختتم «الأخضر» تحضيراته في أوستن، عصر الأربعاء، من خلال حصة تدريبية مغلقة تُقام عند الرابعة مساءً على ملعب «Q2»، قبل أن تغادر البعثة مساءً إلى هيوستن بولاية تكساس، استعداداً لخوض ثالث مبارياته في المونديال.