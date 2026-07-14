فنربخشه يتعاقد مع غرينوود قادماً من مرسيليا

أعلن نادي فنربخشه التركي الثلاثاء تعاقده مع المهاجم الإنجليزي ميسون غرينوود قادماً من أولمبيك مرسيليا الفرنسي، في صفقة بلغت قيمتها 39 مليون يورو (44.5 مليون دولار) لضم اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً.

وأوضح فنربخشه أنه توصل إلى اتفاق مع كل من اللاعب والنادي الفرنسي بشأن انتقاله، على أن تُسدَّد قيمة الصفقة على ثلاث دفعات متساوية خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأضاف النادي، الذي يتخذ من إسطنبول مقراً له، أنه سيتحمل أي مدفوعات أخرى قد تترتب بموجب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وكان غرينوود قد انضم إلى مرسيليا، في يوليو (تموز) 2024، قادماً من مانشستر يونايتد بعقد يمتد لخمس سنوات، منهياً بذلك مسيرته الطويلة مع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأمل فنربخشه أن يعزز غرينوود قوته الهجومية في مسعاه لإحراز أول لقب في الدوري التركي الممتاز منذ عام 2014.

وسجَّل المهاجم الإنجليزي، الذي يجيد اللعب في أكثر من مركز هجومي، 37 هدفاً في الدوري الفرنسي خلال 66 مباراة خاضها على مدار موسمين مع مرسيليا.