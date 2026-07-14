الهلال يتقدم بعرض رسمي لـ«صرنوخ» الفتح

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة نادي الهلال تقدمت بعرض رسمي إلى نظيرتها في نادي الفتح للتعاقد مع اللاعب محمد الصرنوخ، وذلك ضمن خطة الإدارة الرياضية لتعزيز مركز الظهير الأيمن استعداداً للموسم الجديد.
وحسب المصادر ذاتها، يأتي لاعب الفتح ضمن قائمة الأسماء المحلية التي يدرسها الهلال لتدعيم هذا المركز، إلى جانب محمد محزري، لاعب التعاون، الذي يحظى كذلك باهتمام الإدارة الزرقاء في إطار المفاضلة بين أكثر من خيار قبل حسم الصفقة.
وتسعى الإدارة الهلالية إلى تدعيم الجبهة اليمنى بلاعب محلي، تماشياً مع الرؤية الفنية التي يعمل عليها الجهاز الفني بقيادة سيموني إنزاغي، في ظل إعادة تشكيل القائمة للموسم المقبل، بما يحقق التوازن بين العناصر المحلية والأجنبية.
علمت «الشرق الأوسط»، من مصادر مطلعة، أن نادي الاتحاد دخل بقوة على خط مفاوضات الهلال مع ناصر الهليل مدافع نادي النجمة.
سعد السبيعي (الدمام)
بطولة «صعود الهضبة» تعود بـ10 فئات... وكأس للسيداتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5296050-%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B6%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%8010-%D9%81%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA
بطولة «صعود الهضبة» تعود بـ10 فئات... وكأس للسيدات
المنافسات ستقام يومي 17 و18 يوليو الحالي (الشرق الأوسط)
تعود منافسات بطولة السعودية صعود الهضبة 2026 إلى عقبة المحمدية بمنطقة الشفا في محافظة الطائف، مع إقامة الجولة الثانية يومي 17 و18 يوليو (تموز) الحالي.
وتنطلق الجولة الثانية بعد بداية قوية شهدتها الجولة الافتتاحية، التي حسم فيها مأمون عمرو القباني صدارة الترتيب العام بزمن بلغ 3 دقائق و28 ثانية و936 جزءاً من الثانية، متقدماً على فيصل سفيان القباني صاحب المركز الثاني بفارق 787 جزءاً من الثانية فقط، فيما حل أحمد القايدي ثالثاً بفارق 13 ثانية و292 جزءاً من الثانية عن المتصدر، في جولة افتتاحية عكست قوة المنافسة وتقارب المستويات بين المتسابقين.
وتقام منافسات الجولة الثانية ضمن 10 فئات، إلى جانب كأس السيدات، على مسار عقبة المحمدية الذي يمتد لمسافة 4.2 كيلومتر، ويتضمن 30 منعطفاً، صعوداً من ارتفاع 1900 متر إلى نحو 2150 متراً فوق سطح البحر، بما يضع المتسابقين أمام اختبار يجمع بين دقة القيادة، وحسن التعامل مع المنعطفات، والقدرة على الموازنة بين السرعة والسيطرة.
ويشهد الجمعة انطلاق برنامج الجولة بإجراءات التدقيق الإداري والفحص الفني للمركبات المشاركة، ثم يُعقد اجتماع السائقين بحضور الحكام والفرق التنظيمية والفنية، ثم تُقام التجارب الرسمية، قبل انطلاق السباق الأول. وتتواصل المنافسات يوم السبت بإقامة السباق الثاني، يليه السباقان الثالث والرابع، ثم يُقام حفل توزيع الجوائز.
وعلى مستوى التنظيم الميداني، كان لوجود 38 مارشالاً دور بارز في نجاح الجولة الأولى، من خلال تنظيم حركة المتسابقين والمركبات، ومتابعة جاهزية الموقع، ودعم تطبيق إجراءات السلامة، ما أسهم في سير المنافسات بصورة منظمة وآمنة.
وتُختتم بطولة السعودية صعود الهضبة 2026 بالجولة الثالثة والأخيرة، التي تقام على المسار نفسه خلال الفترة من 31 يوليو إلى 1 أغسطس (آب) المقبل، ليُسدل الستار على منافسات الموسم في الطائف.
استحداث مسابقات سعودية للفئات العمرية تحت 5 و7 و9 أعوام
البطولات الجديدة تستهدف صناعة جيل يمثل كرة القدم السعودية مستقبلاً (أكاديمية مهد)
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم استحداث مسابقات جديدة للفئات العمرية تحت 5 و7 و9 أعوام، للمرة الأولى، ضمن خطته الاستراتيجية لتطوير مسابقات الفئات السنية، واستكمال منظومة المنافسات التي تمتد حتى تحت 21 عاماً.
يأتي إطلاق هذه المسابقات في إطار مسار تطوير المواهب الوطنية، الذي يهدف إلى توسيع قاعدة الممارسين، وإتاحة فرص أكبر للأندية والأكاديميات والمدارس والجهات الرياضية للمشاركة في المنافسات الرسمية، إلى جانب توفير بيئة منظمة تسهم في تعليم اللاعبين، وتنمية مهاراتهم الأساسية، وتعزيز شغفهم بكرة القدم منذ المراحل العمرية المبكرة.
وستقام مسابقات الفئات المستحدَثة بنظام التجمعات (المهرجانات) داخل المدن، بما يسهم في تقليل مسافات التنقل، وزيادة عدد المباريات، ورفع معدلات المشاركة، في حين تستمر مسابقات الفئات تحت 11 و12 و13 و14 عاماً وفق الهيكلة المطورة، من خلال نظام الدوري داخل المدن والمناطق، مع التوسع في عدد المدن والمناطق المستضيفة، بما يعزز الاحتكاك الفني ويدعم عملية اكتشاف وتطوير المواهب.
وتهدف المسابقات المستحدَثة إلى تحقيق مستهدفات فنية طموحة تشمل 50 مدينة حول المملكة، وإتاحة أكثر من 20 مباراة لكل فريق خلال الموسم، مع استهداف مشاركة أكثر من 1300 فريق، وإقامة ما يزيد عن 13 ألف مباراة، إلى جانب استهداف مشاركة أكثر من 24 ألف لاعب، بما يسهم في توسيع قاعدة الممارسين، وتوفير عدد أكبر من دقائق اللعب، وتطوير مهارات اللاعبين في المراحل السنية المبكرة.
وشهد الموسم الماضي إقامة 3248 مباراة ضِمن مسابقات الواعدين (البراعم سابقاً)، بمشاركة أكثر من 12 ألف لاعب من 488 فريقاً، في مؤشر يعكس اتساع قاعدة المشاركة واستمرار تطور المنافسات على مستوى المملكة.
ولا يقتصر أثر هذه المسابقات على تطوير اللاعبين، بل يمتد إلى تنمية المنظومة الكُروية، بشكل متكامل، من خلال توفير فرص أكبر لتطوير الحكام والمراقبين والمنظمين، حيث شهد الموسم الماضي مشاركة أكثر من 6500 حكم و3065 مراقباً في إدارة وتنظيم مسابقات الفئات السنية، في انعكاس مباشر للنمو المتواصل الذي تشهده المنافسات على مختلف المستويات.
ويدعو الاتحاد السعودي لكرة القدم المبادرة بالتسجيل واستكمال متطلبات الحصول على الرُّخَص اللازمة وعضوية الاتحاد، خلال الفترة التي تنتهي في 13 أغسطس (آب) المقبل، بما يضمن استكمال الإجراءات النظامية والاستعداد للمشاركة في منافسات الموسم الجديد.
ويأتي تطوير مسابقات البراعم والواعدين ضِمن مستهدفات الاتحاد السعودي لكرة القدم الرامية إلى بناء مسار متكامل لتطوير اللاعبين، يبدأ من المراحل العمرية المبكرة، ويمتد وصولاً إلى المنتخبات الوطنية، بما يسهم في إعداد جيل جديد من المواهب القادرة على تمثيل الكرة السعودية مستقبلاً.
مصادر لـ«الشرق الأوسط»: تريزيغيه يرتدي شعار الرياض لموسمينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5296015-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D9%87-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D8%AF%D9%8A-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85%D9%8A%D9%86