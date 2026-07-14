الهلال يتقدم بعرض رسمي لـ«صرنوخ» الفتح

استحداث مسابقات سعودية للفئات العمرية تحت 5 و7 و9 أعوام

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم استحداث مسابقات جديدة للفئات العمرية تحت 5 و7 و9 أعوام، للمرة الأولى، ضمن خطته الاستراتيجية لتطوير مسابقات الفئات السنية، واستكمال منظومة المنافسات التي تمتد حتى تحت 21 عاماً.

يأتي إطلاق هذه المسابقات في إطار مسار تطوير المواهب الوطنية، الذي يهدف إلى توسيع قاعدة الممارسين، وإتاحة فرص أكبر للأندية والأكاديميات والمدارس والجهات الرياضية للمشاركة في المنافسات الرسمية، إلى جانب توفير بيئة منظمة تسهم في تعليم اللاعبين، وتنمية مهاراتهم الأساسية، وتعزيز شغفهم بكرة القدم منذ المراحل العمرية المبكرة.

وستقام مسابقات الفئات المستحدَثة بنظام التجمعات (المهرجانات) داخل المدن، بما يسهم في تقليل مسافات التنقل، وزيادة عدد المباريات، ورفع معدلات المشاركة، في حين تستمر مسابقات الفئات تحت 11 و12 و13 و14 عاماً وفق الهيكلة المطورة، من خلال نظام الدوري داخل المدن والمناطق، مع التوسع في عدد المدن والمناطق المستضيفة، بما يعزز الاحتكاك الفني ويدعم عملية اكتشاف وتطوير المواهب.

المنافسات ستقام بطريقة التجمع مع مشاركة الآلاف من اللاعبين (الاتحاد السعودي لكرة القدم)

وتهدف المسابقات المستحدَثة إلى تحقيق مستهدفات فنية طموحة تشمل 50 مدينة حول المملكة، وإتاحة أكثر من 20 مباراة لكل فريق خلال الموسم، مع استهداف مشاركة أكثر من 1300 فريق، وإقامة ما يزيد عن 13 ألف مباراة، إلى جانب استهداف مشاركة أكثر من 24 ألف لاعب، بما يسهم في توسيع قاعدة الممارسين، وتوفير عدد أكبر من دقائق اللعب، وتطوير مهارات اللاعبين في المراحل السنية المبكرة.

وشهد الموسم الماضي إقامة 3248 مباراة ضِمن مسابقات الواعدين (البراعم سابقاً)، بمشاركة أكثر من 12 ألف لاعب من 488 فريقاً، في مؤشر يعكس اتساع قاعدة المشاركة واستمرار تطور المنافسات على مستوى المملكة.

ولا يقتصر أثر هذه المسابقات على تطوير اللاعبين، بل يمتد إلى تنمية المنظومة الكُروية، بشكل متكامل، من خلال توفير فرص أكبر لتطوير الحكام والمراقبين والمنظمين، حيث شهد الموسم الماضي مشاركة أكثر من 6500 حكم و3065 مراقباً في إدارة وتنظيم مسابقات الفئات السنية، في انعكاس مباشر للنمو المتواصل الذي تشهده المنافسات على مختلف المستويات.

ويدعو الاتحاد السعودي لكرة القدم المبادرة بالتسجيل واستكمال متطلبات الحصول على الرُّخَص اللازمة وعضوية الاتحاد، خلال الفترة التي تنتهي في 13 أغسطس (آب) المقبل، بما يضمن استكمال الإجراءات النظامية والاستعداد للمشاركة في منافسات الموسم الجديد.

ويأتي تطوير مسابقات البراعم والواعدين ضِمن مستهدفات الاتحاد السعودي لكرة القدم الرامية إلى بناء مسار متكامل لتطوير اللاعبين، يبدأ من المراحل العمرية المبكرة، ويمتد وصولاً إلى المنتخبات الوطنية، بما يسهم في إعداد جيل جديد من المواهب القادرة على تمثيل الكرة السعودية مستقبلاً.