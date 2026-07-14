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الرياضة رياضة عالمية

ماك أليستر: إنجلترا لم تظهر «حماس البريمرليغ»

لاعب الوسط الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر (أ.ب)
لاعب الوسط الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر (أ.ب)
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ماك أليستر: إنجلترا لم تظهر «حماس البريمرليغ»

لاعب الوسط الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر (أ.ب)
لاعب الوسط الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر (أ.ب)

لم تظهر إنجلترا في كأس العالم الحالية الحماس ذاته الذي اعتاد لاعبوها إظهاره أسبوعاً بعد آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن لاعب الوسط الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر أكد أنه لا يزال يتوقع مواجهة قوية بدنياً عندما يلتقي المنتخبان في الدور قبل النهائي الأربعاء.

ويقضي ماك أليستر (27 عاماً) موسمه السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما توج باللقب مع ليفربول العام الماضي، وقال إنه لاحظ اختلافاً في أداء المنتخب الإنجليزي خلال البطولة المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وقال الثلاثاء، بينما كانت الأرجنتين تستعد لمواجهة إنجلترا على ملعب أتلانتا: «ألعب ضد معظم هؤلاء اللاعبين كل أسبوع، ومن الواضح أنهم يتمتعون بقوة بدنية كبيرة للغاية». وأضاف: «لكنني أعتقد أننا لاحظنا خلال كأس العالم الحالية - ولا أعرف إن كان يمكن وصف ذلك بالإرهاق - أنهم لم يلعبوا بالحماس نفسه الذي يميز الدوري الإنجليزي الممتاز. لا أعرف ما إذا كان ذلك يعود إلى الحرارة أو الظروف الجوية أو عوامل أخرى، لكن من الواضح أنهم فريق عظيم. نحن نكن لهم احتراماً كبيراً، كما نفعل مع كل منتخب واجهناه».

وقال ماك أليستر إن حسم المواجهة مع إنجلترا قد يعتمد على الجانب الذهني بالقدر ذاته الذي يعتمد فيه على الجانب البدني. وأضاف: «من الواضح أن العامل الذهني مهم للغاية. أعتقد أن العقلية هي أهم شيء بالنسبة لنا وبالنسبة للاعبين بشكل عام. هناك بالطبع جوانب تكتيكية وفنية تحدد طبيعة هذه الرياضة، لكن الأهم هو القدرة على الجمع بين هذه العناصر كلها. لدينا ثقة كبيرة بأنفسنا. نحن نعرف تماماً ما الذي نقوم به، ولن نغير نهجنا».

وخاضت الأرجنتين عدة مواجهات صعبة في طريقها إلى الدور قبل النهائي، إذ تجاوزت منتخب الرأس الأخضر بصعوبة في دور الـ32، ثم عادت من تأخرها بهدفين لتفوز على مصر في دور الـ16، قبل أن تحتاج إلى وقت إضافي للتغلب على سويسرا، التي لعبت بعشرة لاعبين، في دور الثمانية. وقال ماك أليستر: «صحيح أننا ربما عانينا أكثر قليلاً مما كنا نأمل، لكن هذه هي طبيعة كأس العالم. يحدث ذلك دائماً لأنك تواجه منتخبات قوية ومميزة. أتوقع أن تكون مباراة الغد شديدة الندية والإيقاع، وبالطبع ستشهد قدراً كبيراً من التوتر من جميع الأطراف».

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فنربخشه يتعاقد مع غرينوود قادماً من مرسيليا

الإنجليزي ميسون غرينوود إلى فنربخشه (رويترز)
الإنجليزي ميسون غرينوود إلى فنربخشه (رويترز)
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فنربخشه يتعاقد مع غرينوود قادماً من مرسيليا

الإنجليزي ميسون غرينوود إلى فنربخشه (رويترز)
الإنجليزي ميسون غرينوود إلى فنربخشه (رويترز)

أعلن نادي فنربخشه التركي الثلاثاء تعاقده مع المهاجم الإنجليزي ميسون غرينوود قادماً من أولمبيك مرسيليا الفرنسي، في صفقة بلغت قيمتها 39 مليون يورو (44.5 مليون دولار) لضم اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً.

وأوضح فنربخشه أنه توصل إلى اتفاق مع كل من اللاعب والنادي الفرنسي بشأن انتقاله، على أن تُسدَّد قيمة الصفقة على ثلاث دفعات متساوية خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأضاف النادي، الذي يتخذ من إسطنبول مقراً له، أنه سيتحمل أي مدفوعات أخرى قد تترتب بموجب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وكان غرينوود قد انضم إلى مرسيليا، في يوليو (تموز) 2024، قادماً من مانشستر يونايتد بعقد يمتد لخمس سنوات، منهياً بذلك مسيرته الطويلة مع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأمل فنربخشه أن يعزز غرينوود قوته الهجومية في مسعاه لإحراز أول لقب في الدوري التركي الممتاز منذ عام 2014.

وسجَّل المهاجم الإنجليزي، الذي يجيد اللعب في أكثر من مركز هجومي، 37 هدفاً في الدوري الفرنسي خلال 66 مباراة خاضها على مدار موسمين مع مرسيليا.

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الرياضة كرة القدم الدوري الفرنسي أخبار تركيا تركيا
الرياضة رياضة عالمية

إسبانيا تكسر غرور الديك الفرنسي... وتحلق إلى النهائي المونديالي

بيدرو بورو محتفلاً بهدفه في فرنسا (أ.ب)
بيدرو بورو محتفلاً بهدفه في فرنسا (أ.ب)
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إسبانيا تكسر غرور الديك الفرنسي... وتحلق إلى النهائي المونديالي

بيدرو بورو محتفلاً بهدفه في فرنسا (أ.ب)
بيدرو بورو محتفلاً بهدفه في فرنسا (أ.ب)

تأهل منتخب إسبانيا لنهائي كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بالفوز 2 - صفر على فرنسا في الدور قبل النهائي لمونديال 2026 مساء الثلاثاء.

وسجل ميكيل أويارزابال وبيدرو بورو هدفي إسبانيا في الدقيقتين 22 و58.

وينتظر الإسبان في المباراة النهائية المقررة إقامتها مساء الأحد المقبل الفائز من مواجهة قبل النهائي الأخرى بين الأرجنتين حاملة اللقب ضد إنجلترا، مساء الأربعاء.

ويسعى المنتخب الإسباني لتحقيق لقبه الثاني بعد التتويج بكأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا بالفوز 1 - صفر على هولندا في النهائي.

كما رد الإسبان اعتبارهم من الخسارة 1 - 3 أمام فرنسا في دور الـ16 لمونديال 2006 الذي أقيم في ألمانيا.

في المقابل، فشل المنتخب الفرنسي في فك عقدة قبل النهائي بالخسارة أمام إسبانيا للعام الثالث على التوالي بعد السقوط بنتيجة 1 - 2 في قبل نهائي يورو 2024 بألمانيا، وفوز إسبانيا 5 - 4 في قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية عام 2025.

وينتظر المنتخب الفرنسي، الفائز بكأس العالم مرتين، ووصيف مونديال 2022، الخاسر من مواجهة الأرجنتين ضد إنجلترا للتنافس على الميدالية البرونزية منتصف ليل السبت المقبل.

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أوليفر كان يدعم توخيل

أوليفر كان إلى جوار مواطنه توماس توخيل إبان عملهما في بايرن ميونيخ (د.ب.أ)
أوليفر كان إلى جوار مواطنه توماس توخيل إبان عملهما في بايرن ميونيخ (د.ب.أ)
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أوليفر كان يدعم توخيل

أوليفر كان إلى جوار مواطنه توماس توخيل إبان عملهما في بايرن ميونيخ (د.ب.أ)
أوليفر كان إلى جوار مواطنه توماس توخيل إبان عملهما في بايرن ميونيخ (د.ب.أ)

أظهر حارس المرمى الألماني السابق أوليفر كان دعمه لمواطنه توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا بعد انتقاد الأخير لأداء لاعبيه رغم التأهل لقبل نهائي كأس العالم.

سلط توخيل الضوء على أخطاء فريقه بعد الفوز 2 - 1 على النرويج بعد التمديد للوقت الإضافي ضمن منافسات دور الثمانية.

وتسببت تصريحات المدرب الألماني في حالة استياء واسعة، وأغضبت النجم الإنجليزي جود بيلينغهام.

لكن أوليفر كان قال عبر موقع لينكد: «ردود الفعل على تصريحات توخيل تبرز ملامح عصرنا أكثر مما تكشف عن كرة القدم».

وأضاف: «لم يزعجني ما قاله توخيل بل طرح مثل هذه الأسئلة، لأنها تكشف عن حالة غريبة تتجاوز حدود الرياضة».

وأوضح: «مقتنع بأن الهزائم هي أخطر لحظة أمام تطور أي فريق، بل إنها أخطر لحظة في مسيرة النجاح، لأن الخسائر تدفعنا نحو تحليل الأسباب والبحث عن تفسيرات، أما الانتصارات فتجنبنا كل ذلك».

وأضاف: «لذا القائد الحقيقي يظهر بعد الانتصارات وليس الهزائم».

واستطرد أوليفر كان: «توخيل لم يخلق أجواء سيئة بل هو رد فعل بدهي في الرياضة، فقد منع ظاهرة أن يكون الفوز أهم من الحقيقة».

وختم تصريحاته في هذا الشأن: «الفارق بين الفرق الجيدة والاستثنائية لا يظهر بعد الهزائم بل الانتصارات».

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