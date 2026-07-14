ماك أليستر: إنجلترا لم تظهر «حماس البريمرليغ»

لم تظهر إنجلترا في كأس العالم الحالية الحماس ذاته الذي اعتاد لاعبوها إظهاره أسبوعاً بعد آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن لاعب الوسط الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر أكد أنه لا يزال يتوقع مواجهة قوية بدنياً عندما يلتقي المنتخبان في الدور قبل النهائي الأربعاء.

ويقضي ماك أليستر (27 عاماً) موسمه السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما توج باللقب مع ليفربول العام الماضي، وقال إنه لاحظ اختلافاً في أداء المنتخب الإنجليزي خلال البطولة المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وقال الثلاثاء، بينما كانت الأرجنتين تستعد لمواجهة إنجلترا على ملعب أتلانتا: «ألعب ضد معظم هؤلاء اللاعبين كل أسبوع، ومن الواضح أنهم يتمتعون بقوة بدنية كبيرة للغاية». وأضاف: «لكنني أعتقد أننا لاحظنا خلال كأس العالم الحالية - ولا أعرف إن كان يمكن وصف ذلك بالإرهاق - أنهم لم يلعبوا بالحماس نفسه الذي يميز الدوري الإنجليزي الممتاز. لا أعرف ما إذا كان ذلك يعود إلى الحرارة أو الظروف الجوية أو عوامل أخرى، لكن من الواضح أنهم فريق عظيم. نحن نكن لهم احتراماً كبيراً، كما نفعل مع كل منتخب واجهناه».

وقال ماك أليستر إن حسم المواجهة مع إنجلترا قد يعتمد على الجانب الذهني بالقدر ذاته الذي يعتمد فيه على الجانب البدني. وأضاف: «من الواضح أن العامل الذهني مهم للغاية. أعتقد أن العقلية هي أهم شيء بالنسبة لنا وبالنسبة للاعبين بشكل عام. هناك بالطبع جوانب تكتيكية وفنية تحدد طبيعة هذه الرياضة، لكن الأهم هو القدرة على الجمع بين هذه العناصر كلها. لدينا ثقة كبيرة بأنفسنا. نحن نعرف تماماً ما الذي نقوم به، ولن نغير نهجنا».

وخاضت الأرجنتين عدة مواجهات صعبة في طريقها إلى الدور قبل النهائي، إذ تجاوزت منتخب الرأس الأخضر بصعوبة في دور الـ32، ثم عادت من تأخرها بهدفين لتفوز على مصر في دور الـ16، قبل أن تحتاج إلى وقت إضافي للتغلب على سويسرا، التي لعبت بعشرة لاعبين، في دور الثمانية. وقال ماك أليستر: «صحيح أننا ربما عانينا أكثر قليلاً مما كنا نأمل، لكن هذه هي طبيعة كأس العالم. يحدث ذلك دائماً لأنك تواجه منتخبات قوية ومميزة. أتوقع أن تكون مباراة الغد شديدة الندية والإيقاع، وبالطبع ستشهد قدراً كبيراً من التوتر من جميع الأطراف».