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كارماندو مازحاً: هدف مارادونا بيده أمام إنجلترا سجله برأسه

هدف دييغو أرماندو مارادونا الشهير في مرمى إنجلترا (د.ب.أ)
هدف دييغو أرماندو مارادونا الشهير في مرمى إنجلترا (د.ب.أ)
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كارماندو مازحاً: هدف مارادونا بيده أمام إنجلترا سجله برأسه

هدف دييغو أرماندو مارادونا الشهير في مرمى إنجلترا (د.ب.أ)
هدف دييغو أرماندو مارادونا الشهير في مرمى إنجلترا (د.ب.أ)

كشف سلفاتوري كارماندو، المدلك الخاص للأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو أرماندو مارادونا، كواليس الأداء الاستثنائي لقائد التانغو خلال مواجهة إنجلترا في مونديال 1986، وذلك قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين، الأربعاء، في قبل نهائي كأس العالم 2026.

وسجل مارادونا هدفين في شباك الإنجليز، أولهما وصفه بأنه جاء «بيد الرب» والثاني عرف إعلامياً بأنه «هدف القرن»، حيث سجله النجم الأرجنتيني الراحل بعدما راوغ أكثر من مدافع إنجليزي بعد انطلاقة رائعة من منتصف الملعب.

وأقيمت هذه المباراة وسط أجواء متوترة، وحسمها النجم الراحل بثنائية، ووصفه كارماندو بأنه أعظم لاعب في التاريخ.

ولا يبقى سلفاتوري كارماندو اسماً معروفاً للكثيرين، لكنه كان من أبرز الشخصيات المؤثرة في مسيرة مارادونا، حيث عمل أكثر من 30 عاماً ضمن الأجهزة الفنية لفريق نابولي الإيطالي، وكان مارادونا لا يستغني عنه لدرجة طلب الاستعانة به كمدلك لمنتخب الأرجنتين في مونديال 1986.

كشف كارماندو في مقابلة عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): «في يناير (كانون الثاني) 1986، قال لي مارادونا جهز كل شيء ستذهب معنا إلى كأس العالم، وبالفعل ذهبنا معاً إلى المكسيك، وقضينا هناك شهرين رائعين».

أضاف: «لا أنسى مثل هذه الذكريات رغم مرور 40 عاماً عليها، لذا فإن تجدد المواجهة بين إنجلترا والأرجنتين يبقى حدثاً تاريخياً».

وأضاف المدلك السابق لنادي نابولي: «لقد جاء مارادونا إليّ بعد تسجيل هدفه الثاني، وقال لي لقد أخبرتك بأنني سأفعلها، وقد فعلت».

أوضح كارماندو: «قبل المباراة جاء لي مارادونا وقال إنه يجب أن يسجل هدفاً استثنائياً، لا أعرف كيف، ولكن علي أن أفعلها بطريقة ما، وهذا ما فعله بالفعل أمام الإنجليز».

واصل: «مارادونا يفي بكل شيء يعد به، وكرر ذلك في مباراة نابولي ويوفنتوس بتسجيله هدفاً رائعاً من ركلة حرة غير مباشرة خارج منطقة الجزاء».

وختم سلفاتوري كارماندو تصريحاته مازحاً عندما سئل عن هدف «يد الرب»، قائلاً: «الجميع يقول إنه سجل الهدف بيده، ولكنه أحرزه برأسه».

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فنربخشه يتعاقد مع غرينوود قادماً من مرسيليا

الإنجليزي ميسون غرينوود إلى فنربخشه (رويترز)
الإنجليزي ميسون غرينوود إلى فنربخشه (رويترز)
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فنربخشه يتعاقد مع غرينوود قادماً من مرسيليا

الإنجليزي ميسون غرينوود إلى فنربخشه (رويترز)
الإنجليزي ميسون غرينوود إلى فنربخشه (رويترز)

أعلن نادي فنربخشه التركي الثلاثاء تعاقده مع المهاجم الإنجليزي ميسون غرينوود قادماً من أولمبيك مرسيليا الفرنسي، في صفقة بلغت قيمتها 39 مليون يورو (44.5 مليون دولار) لضم اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً.

وأوضح فنربخشه أنه توصل إلى اتفاق مع كل من اللاعب والنادي الفرنسي بشأن انتقاله، على أن تُسدَّد قيمة الصفقة على ثلاث دفعات متساوية خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأضاف النادي، الذي يتخذ من إسطنبول مقراً له، أنه سيتحمل أي مدفوعات أخرى قد تترتب بموجب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وكان غرينوود قد انضم إلى مرسيليا، في يوليو (تموز) 2024، قادماً من مانشستر يونايتد بعقد يمتد لخمس سنوات، منهياً بذلك مسيرته الطويلة مع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأمل فنربخشه أن يعزز غرينوود قوته الهجومية في مسعاه لإحراز أول لقب في الدوري التركي الممتاز منذ عام 2014.

وسجَّل المهاجم الإنجليزي، الذي يجيد اللعب في أكثر من مركز هجومي، 37 هدفاً في الدوري الفرنسي خلال 66 مباراة خاضها على مدار موسمين مع مرسيليا.

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إسبانيا تكسر غرور الديك الفرنسي... وتحلق إلى النهائي المونديالي

بيدرو بورو محتفلاً بهدفه في فرنسا (أ.ب)
بيدرو بورو محتفلاً بهدفه في فرنسا (أ.ب)
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إسبانيا تكسر غرور الديك الفرنسي... وتحلق إلى النهائي المونديالي

بيدرو بورو محتفلاً بهدفه في فرنسا (أ.ب)
بيدرو بورو محتفلاً بهدفه في فرنسا (أ.ب)

تأهل منتخب إسبانيا لنهائي كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بالفوز 2 - صفر على فرنسا في الدور قبل النهائي لمونديال 2026 مساء الثلاثاء.

وسجل ميكيل أويارزابال وبيدرو بورو هدفي إسبانيا في الدقيقتين 22 و58.

وينتظر الإسبان في المباراة النهائية المقررة إقامتها مساء الأحد المقبل الفائز من مواجهة قبل النهائي الأخرى بين الأرجنتين حاملة اللقب ضد إنجلترا، مساء الأربعاء.

ويسعى المنتخب الإسباني لتحقيق لقبه الثاني بعد التتويج بكأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا بالفوز 1 - صفر على هولندا في النهائي.

كما رد الإسبان اعتبارهم من الخسارة 1 - 3 أمام فرنسا في دور الـ16 لمونديال 2006 الذي أقيم في ألمانيا.

في المقابل، فشل المنتخب الفرنسي في فك عقدة قبل النهائي بالخسارة أمام إسبانيا للعام الثالث على التوالي بعد السقوط بنتيجة 1 - 2 في قبل نهائي يورو 2024 بألمانيا، وفوز إسبانيا 5 - 4 في قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية عام 2025.

وينتظر المنتخب الفرنسي، الفائز بكأس العالم مرتين، ووصيف مونديال 2022، الخاسر من مواجهة الأرجنتين ضد إنجلترا للتنافس على الميدالية البرونزية منتصف ليل السبت المقبل.

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أوليفر كان يدعم توخيل

أوليفر كان إلى جوار مواطنه توماس توخيل إبان عملهما في بايرن ميونيخ (د.ب.أ)
أوليفر كان إلى جوار مواطنه توماس توخيل إبان عملهما في بايرن ميونيخ (د.ب.أ)
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أوليفر كان يدعم توخيل

أوليفر كان إلى جوار مواطنه توماس توخيل إبان عملهما في بايرن ميونيخ (د.ب.أ)
أوليفر كان إلى جوار مواطنه توماس توخيل إبان عملهما في بايرن ميونيخ (د.ب.أ)

أظهر حارس المرمى الألماني السابق أوليفر كان دعمه لمواطنه توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا بعد انتقاد الأخير لأداء لاعبيه رغم التأهل لقبل نهائي كأس العالم.

سلط توخيل الضوء على أخطاء فريقه بعد الفوز 2 - 1 على النرويج بعد التمديد للوقت الإضافي ضمن منافسات دور الثمانية.

وتسببت تصريحات المدرب الألماني في حالة استياء واسعة، وأغضبت النجم الإنجليزي جود بيلينغهام.

لكن أوليفر كان قال عبر موقع لينكد: «ردود الفعل على تصريحات توخيل تبرز ملامح عصرنا أكثر مما تكشف عن كرة القدم».

وأضاف: «لم يزعجني ما قاله توخيل بل طرح مثل هذه الأسئلة، لأنها تكشف عن حالة غريبة تتجاوز حدود الرياضة».

وأوضح: «مقتنع بأن الهزائم هي أخطر لحظة أمام تطور أي فريق، بل إنها أخطر لحظة في مسيرة النجاح، لأن الخسائر تدفعنا نحو تحليل الأسباب والبحث عن تفسيرات، أما الانتصارات فتجنبنا كل ذلك».

وأضاف: «لذا القائد الحقيقي يظهر بعد الانتصارات وليس الهزائم».

واستطرد أوليفر كان: «توخيل لم يخلق أجواء سيئة بل هو رد فعل بدهي في الرياضة، فقد منع ظاهرة أن يكون الفوز أهم من الحقيقة».

وختم تصريحاته في هذا الشأن: «الفارق بين الفرق الجيدة والاستثنائية لا يظهر بعد الهزائم بل الانتصارات».

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