كارماندو مازحاً: هدف مارادونا بيده أمام إنجلترا سجله برأسه

كشف سلفاتوري كارماندو، المدلك الخاص للأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو أرماندو مارادونا، كواليس الأداء الاستثنائي لقائد التانغو خلال مواجهة إنجلترا في مونديال 1986، وذلك قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين، الأربعاء، في قبل نهائي كأس العالم 2026.

وسجل مارادونا هدفين في شباك الإنجليز، أولهما وصفه بأنه جاء «بيد الرب» والثاني عرف إعلامياً بأنه «هدف القرن»، حيث سجله النجم الأرجنتيني الراحل بعدما راوغ أكثر من مدافع إنجليزي بعد انطلاقة رائعة من منتصف الملعب.

وأقيمت هذه المباراة وسط أجواء متوترة، وحسمها النجم الراحل بثنائية، ووصفه كارماندو بأنه أعظم لاعب في التاريخ.

ولا يبقى سلفاتوري كارماندو اسماً معروفاً للكثيرين، لكنه كان من أبرز الشخصيات المؤثرة في مسيرة مارادونا، حيث عمل أكثر من 30 عاماً ضمن الأجهزة الفنية لفريق نابولي الإيطالي، وكان مارادونا لا يستغني عنه لدرجة طلب الاستعانة به كمدلك لمنتخب الأرجنتين في مونديال 1986.

كشف كارماندو في مقابلة عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): «في يناير (كانون الثاني) 1986، قال لي مارادونا جهز كل شيء ستذهب معنا إلى كأس العالم، وبالفعل ذهبنا معاً إلى المكسيك، وقضينا هناك شهرين رائعين».

أضاف: «لا أنسى مثل هذه الذكريات رغم مرور 40 عاماً عليها، لذا فإن تجدد المواجهة بين إنجلترا والأرجنتين يبقى حدثاً تاريخياً».

وأضاف المدلك السابق لنادي نابولي: «لقد جاء مارادونا إليّ بعد تسجيل هدفه الثاني، وقال لي لقد أخبرتك بأنني سأفعلها، وقد فعلت».

أوضح كارماندو: «قبل المباراة جاء لي مارادونا وقال إنه يجب أن يسجل هدفاً استثنائياً، لا أعرف كيف، ولكن علي أن أفعلها بطريقة ما، وهذا ما فعله بالفعل أمام الإنجليز».

واصل: «مارادونا يفي بكل شيء يعد به، وكرر ذلك في مباراة نابولي ويوفنتوس بتسجيله هدفاً رائعاً من ركلة حرة غير مباشرة خارج منطقة الجزاء».

وختم سلفاتوري كارماندو تصريحاته مازحاً عندما سئل عن هدف «يد الرب»، قائلاً: «الجميع يقول إنه سجل الهدف بيده، ولكنه أحرزه برأسه».