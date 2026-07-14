بعد 16 عاماً... إسبانيا تبلغ النهائي المونديالي وتدنو من حلم النجمة الثانية

بعد 16 عاماً من حضوره الأخير في النهائي، وتحديداً في 2010 عندما تُوِّج باللقب، أعاد المنتخب الإسباني تأهله إلى الصراع الختامي المونديالي للمرة الثانية في تاريخه، بالفوز (2 - صفر) على فرنسا في الدور قبل النهائي لنسخة 2026.

سجَّل ميكيل أويارزابال وبيدرو بورو هدفَي إسبانيا في الدقيقتين 22 و58.

وينتظر الإسبان، في المباراة النهائية المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل، الفائز من مواجهة قبل النهائي الأخرى، بين الأرجنتين حاملة اللقب ضد إنجلترا، مساء الأربعاء.

رودري كان صمام الأمان في الوسط الإسباني (أ.ب)

وردَّ الإسبان اعتبارهم من الخسارة 1 - 3 أمام فرنسا في دور الـ16 لمونديال 2006 الذي أقيم في ألمانيا.

في المقابل، فشل المنتخب الفرنسي في فك عقدة قبل النهائي، بالخسارة أمام إسبانيا للعام الثالث على التوالي، بعد السقوط بنتيجة 1 - 2 في قبل نهائي يورو 2024 بألمانيا، وفوز إسبانيا 5 - 4 في قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية عام 2025.

وينتظر المنتخب الفرنسي، الفائز بكأس العالم مرتين، وصيف مونديال 2022، الخاسر من مواجهة الأرجنتين ضد إنجلترا للتنافس على الميدالية البرونزية، منتصف ليل السبت المقبل.

كان المنتخب الإسباني الأفضل والأقوى في الشوط الأول، الذي حسمه لصالحه بهدف سجله أويارزابال في الدقيقة 22 من ركلة جزاء.

ورفع أويارزابال رصيده إلى 5 أهداف ليصبح أفضل هداف لإسبانيا في نسخة واحدة، متساوياً مع إيمليو بوتراجينيو في مونديال 1986 بالمكسيك، وديفيد فيا في مونديال 2010 بجنوب أفريقيا.

صراع على الكرة بين هيرنانديز ولامال (رويترز)

وغلب التحفظ على أداء الفريقين؛ حيث اكتفى المنتخب الإسباني بمحاولات غير مؤثرة لكل من لامين يامال وداني أولمو وأويارزابال.

في المقابل، لم يستفد ديديه ديشان مدرب منتخب فرنسا من نجوم الفريق، عثمان ديمبلي وكيليان مبابي ومايكل أوليسيه وبرادلي باركولا.

لم يسدد المنتخب الفرنسي أي كرة على مرمى الحارس الإسباني، أوناي سيمون، ليخرج حارس مرمى أتلتيك بلباو بشباك نظيفة.

كما اضطر ديشان، بعد مرور 30 دقيقة، لاستبدال المدافع ويليام ساليبا بسبب الإصابة ليشارك مكانه ماكسينيس لاكروا.

مبابي يتحسر بعد نهاية المباراة (أ.ب)

ومع بداية الشوط الثاني، اضطر ديشان أيضاً لإشراك لاعب الوسط، مانو كونيه، بدلاً من أدريان رابيو الذي حصل على بطاقة صفراء في الشوط الأول، وكان مهدَّداً بالطرد.

لكن المنتخب الإسباني وجه ضربة قاضية جديدة، بهدف ثانٍ سجله بورو في الدقيقة 58، بعد تبادل رائع للكرة مع أولمو، وبعدها بثلاث دقائق سجل يامال هدفاً ثالثاً، لكن تقنية الفيديو أنقذت فرنسا، باحتساب تسلل ضد النجم الإسباني الشاب.

حاول الديوك تقليص الفارق بمحاولات غير مؤثرة من القائد مبابي، بينما أضاع البديل ديزيريه دوي أخطر المحاولات في الدقيقة 81، بعدما فشل في التسديدة من مسافة بعيدة في الشباك الخالية أثناء تقدم الحارس أوناي سيمون.

أويارزابال محتفلا بهدفه في فرنسا (أ.ب)

تحرك لويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا لتنشيط الصفوف خلال آخر ربع ساعة بإجراء أكثر من تبديل، حيث شارك فيران توريس مكان أويارزابال ثم فيران توريس وبيدري مكان أولمو وفابيان رويز، وأخيراً ماركوس يورينتي ونيكو ويليامز مكان بورو وأليكس بايينا.

وسدَّد مبابي ركلة حرة فوق العارضة بالدقيقة 89، بينما هدد ويليامز المرمى الفرنسي بتسديدة خطيرة في الدقيقة 94 ارتطمت بالشباك من الخارج قبل ثوان من تسديدة لديمبلي في أحضان سيمون الذي خرج بشباك نظيفة، بعد احتساب 7 دقائق وقتاً بدلاً من الضائع.