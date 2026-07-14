دي لا فوينتي يشيد بإسبانيا «أفضل فريق في العالم»

أشاد مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي بلاعبيه، واصفاً إياهم بـ«أفضل منتخب في العالم» الثلاثاء، بعد الفوز اللافت على فرنسا 2 - 0 في نصف نهائي كأس العالم.

وكرر دي لا فوينتي كرر مراراً أن إسبانيا هي أفضل منتخب في البطولة، وبدا فخوراً للغاية بعدما تفوقت «لا روخا» على فرنسا، وحجزت مقعدها في نهائي كأس العالم المقرر الأحد.

ومثَّل هذا الفوز تحفة تكتيكية جديدة للمدرب الإسباني الذي قاد «لا روخا» إلى إحراز لقب كأس أوروبا عام 2024، وحقق الآن انتصاره الثالث توالياً على فرنسا في المباريات الرسمية.

وقال دي لا فوينتي: «بدأنا قبل نحو أربع سنوات بفكرة، وظللنا أوفياء لهذه الفكرة، وقد أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم».

وأضاف: «واجهنا اليوم أحد أفضل المنتخبات الوطنية في العالم، لكنهم وجدوا أمامهم أفضل فريق في العالم. وهذا أمر مختلف».

وسيخوض دي لا فوينتي أول ظهور لإسبانيا في نهائي كأس العالم منذ عام 2010.

وقال عن لاعبيه: «هؤلاء اللاعبون يستحقون كل شيء. يوماً بعد يوم أظهروا التزامهم وتضامنهم وكرمهم وموهبتهم. إنهم يجعلون الصعب يبدو سهلاً».