ديشان: الحكم لم يكن على مستوى نصف نهائي المونديال

انتقد ديديه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا التحكيم، بعد توديع كأس العالم بالخسارة بهدفين دون رد أمام إسبانيا في الدور قبل النهائي، مساء الثلاثاء.

وصرح ديشان عبر قناتي «بي إن سبورتس» و«إم 6» الفرنسيتين: «بالتأكيد لاعبونا محبطون، ولكن نعترف بأننا كنا أقل فنياً، وارتكبنا أخطاء».

وتساءل المدرب الفرنسي: «ولكن هل كان الحكم على مستوى إدارة مباراة في قبل نهائي كأس العالم...؟ لن أجيب عن هذا السؤال بعد عدد من القرارات العكسية».

واستدرك: «لكن السبب الأساسي في الخسارة أننا كنا أقل من المستوى المطلوب، وارتكبنا أخطاء فنية، وتمريرات كان من الممكن أن تؤدي إلى فرص».

وأشار مدرب الديوك إلى أن «الخسارة في المراحل المتقدمة بالبطولات الكبرى تكون مؤلمة، والآن علينا التركيز على مباراة الميدالية البرونزية، ولا أريد التقليل مما حققنا، لكن في هذه المباراة، كان منتخب إسبانيا أفضل وقدم أداء مميزاً».

وواصل: «لا أفكر في نفسي. لقد جهزنا أنفسنا للمباراة، وكان هدفنا بذل أقصى جهد ممكن للوصول للمباراة النهائية، ولكن لم يحالفنا التوفيق، ونشعر بخيبة أمل كبيرة».

وختم ديديه ديشان تصريحاته بالقول: «افتقرنا إلى الدقة الفنية والحيوية، والمنتخب الإسباني مميز للغاية في إحباط الهجمات بالتوقع والتمريرات والاستحواذ. كنا نتمنى أن نخلق لهم المزيد من المشكلات الهجومية».