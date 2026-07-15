كوبارسي: قدمنا أداء مثالياً أمام فرنسا

أعرب باو كوبارسي مدافع منتخب إسبانيا عن سعادته بالتأهل لنهائي كأس العالم لكرة القدم بالفوز 2 - صفر على فرنسا، مساء الثلاثاء.

صرح كوبارسي عبر قناة «بي إن سبورتس»: «كنا ندرك صعوبة المباراة، لأن منتخب فرنسا يضم مهاجمين ممتازين، وعلينا الانتباه طوال 90 دقيقة».

وأضاف مدافع برشلونة: «قدمنا عملاً مثالياً في كل الخطوط، وسعداء بالتأهل للنهائي».

وبسؤاله: «مَن تفضل مواجهته في النهائي الأرجنتين حاملة اللقب أم إنجلترا؟»، رد المدافع الإسباني: «لا يهم مَن سنواجه في النهائي، بل علينا أن نتعافى ونسافر إلى نيويورك ثم نركز على الاستعداد للمباراة المقبلة».

ويتطلع المنتخب الإسباني لتحقيق لقبه الثاني بعد الفوز بكأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا بالفوز 1 - صفر على هولندا في النهائي.

ويلتقي منتخبا الأرجنتين وإنجلترا مساء اليوم (الأربعاء)؛ حيث يسعى راقصو التانغو لمواصلة المشوار نحو اللقب الرابع، بينما يحلم الإنجليز بلقب ثان بعد التتويج بكأس العالم في عام 1966.