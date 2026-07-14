ماكرون يهنئ إسبانيا على التأهل لنهائي المونديال

وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة لمنتخب بلاده وإسبانيا بعد مباراة الفريقين في قبل نهائي كأس العالم 2026 التي انتهت بفوز الإسبان بنتيجة 2 - صفر، مساء الثلاثاء.

كتب ماكرون عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «أهنئ إسبانيا على التأهل للمباراة النهائية، وأشكر منتخب فرنسا على تمثيله لنا بشكل جيد للغاية».

وأضاف: «بالتأكيد هذه الخسارة مؤلمة، ولكن لدينا فريق واعد وشاب، وينتظره مستقبله مشرق للغاية».

ويتطلع المنتخب الإسباني لتحقيق لقبه الثاني بعد الفوز بكأس العالم 2010، في جنوب أفريقيا، بالفوز (1 - صفر) على هولندا في النهائي.

ويلتقي منتخبا الأرجنتين وإنجلترا مساء الأربعاء؛ حيث يسعى راقصو التانغو لمواصلة المشوار نحو اللقب الرابع، بينما يحلم الإنجليز بلقب ثانٍ، بعد التتويج بكأس العالم في عام 1966.