الكسار: تصريحات الإسبانيين لا تهمنا

أكد أحمد الكسار، حارس المنتخب السعودي، أن لاعبي «الأخضر» يركزون بشكل كامل على تقديم الأداء المنتظر أمام المنتخب الإسباني في كأس العالم 2026، مشدداً على أن الهدف هو الظهور بصورة تعكس تطلعات الجماهير السعودية والشارع الرياضي.

وقال الكسار في حديثه لوسائل الإعلام: «نسعى للظهور بالصورة المطلوبة التي ينتظرها منا الشارع الرياضي السعودي أمام إسبانيا، ولدينا ثقة كبيرة بإمكانات المجموعة وقدرتها على تقديم مباراة قوية».

وأضاف أن المنتخب يضع كامل تركيزه داخل أرض الملعب، مؤكداً أن أي تصريحات تصدر من لاعبي المنافس لا تشغل اللاعبين، وقال: «لا تهمنا أي تصريحات من لاعبي المنتخب المنافس؛ لأنها تبقى أموراً خارج الملعب، وتركيزنا منصبٌّ على ما سنقدمه داخل المستطيل الأخضر».

️| أحمد الكسار لاعب #المنتخب_السعودي في حديثه لوسائل الإعلام:-نسعى للظهور بالصورة المطلوبة التي ينتظرها منا الشارع الرياضي أمام إسبانيا، ولا تهمنا أي تصريحات من لاعبي المنافس لأنها نظرياً خارج الملعب.#السعودية_إسبانيا #كأس_العالم2026 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/KpiTwBtp2s — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) June 20, 2026

وأشاد حارس الأخضر بالدعم الجماهيري الكبير الذي يحظى به المنتخب خلال مشواره في المونديال، مؤكداً أن الجماهير السعودية تمثل أحد أهم مصادر التحفيز للاعبين.

وقال الكسار: «الجمهور السعودي يقف خلفنا دائماً في كل الظروف، ويمنحنا دعماً استثنائياً أينما لعبنا. الحقيقة أن الكلمات تعجز عن تقديم الشكر الكافي لهم، فهم السند الحقيقي لنا، ونتمنى أن نكون عند حسن ظنهم، وأن نسعدهم بما نقدمه في كأس العالم».

واختتم الكسار حديثه بالتأكيد على أن لاعبي المنتخب يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وأنهم سيبذلون كل ما لديهم من أجل تمثيل الكرة السعودية بأفضل صورة وتحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب الإسباني.