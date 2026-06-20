مصادر لـ«الشرق الأوسط»: النصر يفاوض غريب لـ«التجديد»

كشفت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن المفاوضات الجارية بين إدارة نادي النصر ولاعب الفريق عبد الرحمن غريب شهدت تطورات إيجابية خلال الأيام الماضية، وسط رغبة متبادلة بين الطرفين للوصول إلى اتفاق يقضي باستمرار اللاعب مع الفريق.
وأوضحت المصادر نفسها أن عقد غريب مع النصر انتهى بشكل رسمي خلال الفترة الماضية، في وقت حظي فيه اللاعب باهتمام عدد من الأندية الراغبة في التعاقد معه، إلا أن المفاوضات مع النصر لا تزال مستمرة، وتسير في اتجاه إيجابي.
وبحسب المصادر، فقد عقدت اللجنة الفنية في نادي النصر، بقيادة البرتغالي سيميدو، وبحضور المدير الرياضي سيماو، اجتماعاً مع اللاعب خلال الأيام الماضية، جرى خلاله بحث مستقبل اللاعب، ومناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالعقد الجديد.
وأكدت المصادر أن الأجواء الحالية بين الطرفين إيجابية، مع وجود تقدم في المفاوضات، وقد يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تجديد عقد اللاعب خلال الفترة المقبلة إذا سارت الأمور وفق المسار الحالي.