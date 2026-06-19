«الفتح» يطلق منطقة مشجعين لمتابعة مباريات «المونديال» في ميدان الأولى

أطلقت إدارة نادي الفتح منطقة المشجعين «فان زون» في ميدان تمويل الأولى؛ لإتاحة الفرصة أمام الجماهير «الفتحاوية» وعشاق كرة القدم في الأحساء لمتابعة مباريات المنتخب السعودي في «كأس العالم 2026»، إلى جانب مباريات المنتخبات العربية المشارِكة في البطولة.
وتهدف المبادرة إلى توفير تجربة جماهيرية متكاملة تجمع مُحبي كرة القدم في مكان واحد، وسط أجواء تفاعلية تعزز روح التشجيع والمؤازرة للمنتخب الوطني، من خلال شاشات عرض عملاقة، وبرامج ترفيهية متنوعة، وخدمات مخصصة للزوار.
تأتي هذه الخطوة امتداداً لدور نادي الفتح في دعم المنتخبات الوطنية وتعزيز ارتباط الجماهير بالأحداث الرياضية الكبرى، وإتاحة الفرصة لأهالي الأحساء وزوارها للاستمتاع بمتابعة الحدث الكُروي الأبرز عالمياً في أجواء جماهيرية مميزة.
وتُقام منطقة المشجعين في إطار الجهود الرامية لتقديم تجربة استثنائية لعشاق كرة القدم خلال منافسات «كأس العالم 2026».