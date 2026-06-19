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الرياضة رياضة سعودية

«الفتح» يطلق منطقة مشجعين لمتابعة مباريات «المونديال» في ميدان الأولى

منطقة المشجعين «فان زون» في ميدان تمويل الأولى (نادي الفتح)
منطقة المشجعين «فان زون» في ميدان تمويل الأولى (نادي الفتح)
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«الفتح» يطلق منطقة مشجعين لمتابعة مباريات «المونديال» في ميدان الأولى

منطقة المشجعين «فان زون» في ميدان تمويل الأولى (نادي الفتح)
منطقة المشجعين «فان زون» في ميدان تمويل الأولى (نادي الفتح)

أطلقت إدارة نادي الفتح منطقة المشجعين «فان زون» في ميدان تمويل الأولى؛ لإتاحة الفرصة أمام الجماهير «الفتحاوية» وعشاق كرة القدم في الأحساء لمتابعة مباريات المنتخب السعودي في «كأس العالم 2026»، إلى جانب مباريات المنتخبات العربية المشارِكة في البطولة.

وتهدف المبادرة إلى توفير تجربة جماهيرية متكاملة تجمع مُحبي كرة القدم في مكان واحد، وسط أجواء تفاعلية تعزز روح التشجيع والمؤازرة للمنتخب الوطني، من خلال شاشات عرض عملاقة، وبرامج ترفيهية متنوعة، وخدمات مخصصة للزوار.

تأتي هذه الخطوة امتداداً لدور نادي الفتح في دعم المنتخبات الوطنية وتعزيز ارتباط الجماهير بالأحداث الرياضية الكبرى، وإتاحة الفرصة لأهالي الأحساء وزوارها للاستمتاع بمتابعة الحدث الكُروي الأبرز عالمياً في أجواء جماهيرية مميزة.

وتُقام منطقة المشجعين في إطار الجهود الرامية لتقديم تجربة استثنائية لعشاق كرة القدم خلال منافسات «كأس العالم 2026».

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الرياضة رياضة سعودية

دونيس يركز على «الثابتة» قبل مواجهة إسبانيا

لاعبو الأخضر خلال عمليات الإحماء (الشرق الأوسط)
لاعبو الأخضر خلال عمليات الإحماء (الشرق الأوسط)
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دونيس يركز على «الثابتة» قبل مواجهة إسبانيا

لاعبو الأخضر خلال عمليات الإحماء (الشرق الأوسط)
لاعبو الأخضر خلال عمليات الإحماء (الشرق الأوسط)

واصل المنتخب السعودي تدريباته في مدينة أوستن، استعداداً لمواجهة منتخب إسبانيا الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2026.

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب «كيو تو» بمدينة أوستن، تحت إشراف المدير الفني جورجيوس دونيس، حيث بدأت بالإحماء، ثم تمارين الاستحواذ على الكرة، ثم طُبّقت الجوانب التكتيكية، قبل أن تُختتم الحصة التدريبية بمران على الكرات الثابتة.

على صعيد متصل، واصل اللاعب عبد الرحمن الصانبي برنامجه العلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي.

ويختتم الأخضر، مساء يوم السبت، استعداداته لمواجهة منتخب إسبانيا بحصة تدريبية على ملعب «جامعة كينيساو»، على أن تكون متاحة لوسائل الإعلام خلال ربع الساعة الأخيرة منها.

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كأس العالم أميركا
الرياضة رياضة سعودية

من هو حكم مباراة السعودية وإسبانيا؟

الحكم البرازيلي رافائيل كلاوس (رويترز)
الحكم البرازيلي رافائيل كلاوس (رويترز)
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من هو حكم مباراة السعودية وإسبانيا؟

الحكم البرازيلي رافائيل كلاوس (رويترز)
الحكم البرازيلي رافائيل كلاوس (رويترز)

مغامرة جديدة يدخلها المنتخب السعودي في كأس العالم 2026، وهذه المرة أمام إسبانيا، بطل أوروبا، في مواجهة لا تحتمل الكثير من الأخطاء داخل الملعب.. ولا خارجه. وبينما تتجه الأنظار إلى نجوم «الأخضر» و«لاروخا»، يظهر اسم ثالث في قلب الحدث: الحكم البرازيلي رافائيل كلاوس.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم إسناد مباراة السعودية وإسبانيا، المقررة على ملعب «مرسيدس بنز» في مدينة أتلانتا، إلى طاقم برازيلي بقيادة كلاوس، ويعاونه دانيلو مانيس ورودريغو فيغيريدو، فيما يتولى الكولومبي أندريس روخاس مسؤولية تقنية الفيديو، بمساعدة مواطنه ألكسندر جوزمان كلاوس، المولود في 6 سبتمبر (أيلول) 1979 بمدينة سانتا باربارا دويستي في ولاية ساو باولو.

الحكم رافائيل كلاوس لم يهبط على التحكيم من فراغ، فقد نشأ في عائلة كروية؛ والده أنطونيو كارلوس كلاوس كان لاعباً محترفاً في الستينات، وشقيقه نيلتينيو لعب مهاجماً في البرازيل وكولومبيا.

حاول رافائيل في البداية أن يسير في الطريق نفسه لاعباً، قبل أن يغيّر مساره في سن العشرين، ثم يلتحق عام 2002 بدورات التحكيم في اتحاد ساو باولو.

ظل الحكم البرازيلي سنواتٍ في الدرجات الأدنى والفئات السنية، قبل أن تبدأ نقلته الحقيقية في دوري باوليستا عام 2010، ثم الدوري البرازيلي منذ 2012. وبعد سنوات قليلة، فرض اسمه بين نخبة الحكام، ونال جائزة أفضل حكم في البرازيل 3 مرات متتالية أعوام 2016 و2017 و2018.

دولياً، دخل كلاوس قائمة حكام «فيفا» عام 2014، وظهر في بطولات كبرى بأميركا الجنوبية والعالم. وفي كأس العالم 2022 بقطر أدار مباراتين في دور المجموعات: فوز إنجلترا على إيران 6-2، وفوز المغرب على كندا 2-1. كما حضر في كوبا أميركا، وبلغ واحدة من أهم محطات مسيرته عندما أدار نهائي كوبا أميركا 2024 بين الأرجنتين وكولومبيا، الذي انتهى بتتويج جديد لليونيل ميسي ورفاقه. لكن العلاقة بين كلاوس وميسي لم تكن دائماً سعيدة. ففي تصفيات كأس العالم 2022، خلال مباراة الأرجنتين وباراغواي عام 2020، احتسب الحكم البرازيلي ركلة جزاء لباراغواي، ثم ألغى هدفاً للأرجنتين بعد العودة إلى تقنية الفيديو، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1 بدلاً من فوز محتمل للأرجنتين. يومها ظهر ميسي غاضباً بعد اللقاء وقال له: «لقد ظلمتنا مرتين».

وبعد 4 سنوات، كان كلاوس نفسه شاهداً على تتويج ميسي بكوبا أميركا للمرة الثانية. وللسعوديين أيضاً حكاية مع صافرة كلاوس. فقد أدار مباراتين للهلال في الدوري السعودي؛ الأولى أمام الاتحاد في 8 مارس (آذار) 2022، وانتهت بفوز الهلال 2-1، والثانية أمام القادسية في 29 يناير (كانون الثاني) 2026، وانتهت بالتعادل 2-2. وفي المباراتين احتسب ركلتَي جزاء للهلال، تولى سالم الدوسري تنفيذهما؛ سجل الأولى أمام الاتحاد، وأهدر الثانية أمام القادسية. لذلك يدخل كلاوس مواجهة السعودية وإسبانيا محاطاً بسيرة ثقيلة: حكم حازم، صاحب خبرة عالمية، يعرف ضغط النهائيات، وذاق حرارة الانتقادات من ميسي، كما يعرف جيداً قدم سالم الدوسري من علامة الجزاء. وبين خبرته وجدله، ستكون صافرته أحد مفاتيح ليلة سعودية إسبانية قد تكتب الكثير في سباق المجموعة الثامنة.

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الرياضة رياضة سعودية

أولمو قبل مواجهة السعودية: لا يهم مَن يسجل... المهم أن نستعيد أنيابنا الهجومية

داني أولمو نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا (إ.ب.أ)
داني أولمو نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا (إ.ب.أ)
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أولمو قبل مواجهة السعودية: لا يهم مَن يسجل... المهم أن نستعيد أنيابنا الهجومية

داني أولمو نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا (إ.ب.أ)
داني أولمو نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا (إ.ب.أ)

قبل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين السعودي والإسباني في كأس العالم 2026، تصدّر داني أولمو عناوين الصحافة الكاتالونية بعدما تحدّث إلى صحيفة «سبورت» عن الطريقة التي يجب أن تتعامل بها إسبانيا مع المباراة الحاسمة بعد التعادل المخيب أمام الرأس الأخضر في الجولة الأولى.

وحسبما نقلته وسائل إعلام إسبانية استناداً إلى تصريحات أولمو، فإن لاعب برشلونة شدّد على أن المشكلة لم تكن في صناعة الفرص، بل في اللمسة الأخيرة أمام المرمى، مؤكداً أن المنتخب الإسباني يحتاج إلى تحسين فاعليته الهجومية واستعادة قدرته على التسجيل.

وأضاف أن الفريق سيُحاول تسجيل أكثر من هدف أمام السعودية، في إشارة إلى ضرورة استغلال الفرص وعدم تكرار سيناريو المباراة الافتتاحية.

وتأتي تصريحات أولمو في وقت يتوقع فيه الإعلام الإسباني مشاركته أساسياً أمام السعودية، ضمن تغييرات هجومية يجهزها المدرب لويس دي لا فوينتي لإنعاش خط الهجوم بعد البداية الباهتة للماتادور في البطولة.

بكلمات أولمو، الرسالة تبدو واضحة: إسبانيا لا تبحث عن بطل فردي أمام السعودية، بل عن عودة ماكينة الأهداف للعمل.

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