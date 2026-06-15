الخليج يتعاقد مع عبد الله العمار حتى 2028

أعلن نادي الخليج، المنافس في الدوري السعودي لكرة القدم، اليوم (الاثنين)، تعاقده مع اللاعب عبد الله العمار، لدعم صفوف الفريق الأول بعقد يمتد حتى 2028.

جاء التعاقد مع العمار بعد أقل من 24 ساعة من التعاقد مع المالي كيكي كوياتي.

ويلعب العمار في مركز الظهير الأيسر، وهو من اللاعبين المدعمين بتجربة كبيرة في الأندية السعودية، حيث لعب لأندية كبيرة في مقدمتها الهلال والاتحاد والأهلي وكذلك الفتح وضمك والحزم.

وتتركز صفقات الخليج حالياً على خط الدفاع الذي أظهر ضعفاً كبيراً خصوصاً في الجولات الأخيرة من دوري الموسم الماضي، فيما لا يزال الفريق يحتفظ بأسماء هجومية مميزة يتقدمهم النرويجي جواشوا كينغ الذي بات الهداف التاريخي للخليج في الدوري السعودي للمحترفين.