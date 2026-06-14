دونيس يستقر على تشكيلة الأوروغواي... كنو أساسياً ومفاضلة بين مندش وأبو الشامات

علمت مصادر «الشرق الأوسط» الخاصة أن المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوناني جورجيوس دونيس، استقر بشكل كبير على ملامح القائمة الرئيسية التي سيخوض بها الموقعة التاريخية المنتظرة أمام الأوروغواي؛ في افتتاحية مشوار الأخضر بكأس العالم 2026.

كشفت المصادر عن استقرار الجهاز الفني على الدفع بالحارس الخبير محمد العويس لحماية العرين الأخضر بصفة أساسية، كما ارتفعت حظوظ محمد كنو في الدخول بالتشكيل الأساسي لفرض العمق والصلابة في منطقة المناورات.

دونيس يستقر على إشراك العويس ويُفاضل بين مندش وأبو الشامات ️مدرب المنتخب السعودي يواجه الإعلام غداً... والحصة الأخيرة في ملعب انتر ميامي ️ سعد السبيعي موفد «الشرق الأوسط» يتحدث عن مستجدات الأخضر ⬇️ ️ #كأس_العالم2026 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/EnHMtHzwra — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) June 13, 2026

في المقابل، لا يزال الغموض يكتنف مركز الجناح الأيمن؛ إذ لم يحسم دونيس قراره النهائي بعد، موازناً خياراته الفنية في الحصص الأخيرة بين الثنائي محمد أبو الشامات وسلطان مندش، بانتظار المفاضلة النهائية بينهما قبيل انطلاق اللقاء.

وعلى الصعيد الميداني، واصل الصقور يوم السبت تحضيراتهم الجادة والمركزة في مدينة أوستن بولاية تكساس الأميركية، مواصلين رفع وتيرة التأهب لتأمين أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية قبل تدشين المشوار المونديالي الرسمي يوم الاثنين المقبل (فجر الثلاثاء بتوقيت المملكة)، في افتتاح مباريات المجموعة الثامنة لنهائيات كأس العالم 2026.

دونيس يستقر على إشراك العويس ويُفاضل بين مندش وأبو الشامات ️مدرب المنتخب السعودي يواجه الإعلام غداً... والحصة الأخيرة في ملعب انتر ميامي ️ سعد السبيعي موفد «الشرق الأوسط» يتحدث عن مستجدات الأخضر ⬇️ ️ #كأس_العالم2026 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/EnHMtHzwra — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) June 13, 2026

واحتضن ملعب «كيو تو»، الحصة التدريبية المسائية تحت إشراف دونيس وطاقمه المساعد؛ حيث استهل اللاعبون المران بتمارين الإحماء اللياقية المتنوعة، تلتها تدريبات تكتيكية خاصة بالاستحواذ على الكرة والتحرك الذكي في المساحات الضيقة تحت الضغط، ليعقبها تطبيق جمل فنية صارمة في الشقين الهجومي والدفاعي، قبل أن تُختتم الحصة بمناورة تكتيكية مطولة على كامل مساحة الملعب، وضع من خلالها المدرب اللمسات ما قبل الأخيرة على الأسلوب الفني الذي سيعتمده أمام «السيليستي».

دونيس يستقر على إشراك العويس ويُفاضل بين مندش وأبو الشامات ️مدرب المنتخب السعودي يواجه الإعلام غداً... والحصة الأخيرة في ملعب انتر ميامي ️ سعد السبيعي موفد «الشرق الأوسط» يتحدث عن مستجدات الأخضر ⬇️ ️ #كأس_العالم2026 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/EnHMtHzwra — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) June 13, 2026

وفي سياق متصل، يختتم الأخضر تحضيراته الفنية واللوجستية مساء يوم الأحد بإجراء الحصة التدريبية الأخيرة والنهائية على أرضية ملعب مركز تدريب نادي إنتر ميامي بمدينة ميامي، التي ستنتقل إليها البعثة رسمياً، وتقرر أن تكون الحصة الختامية متاحة أمام مختلف وسائل الإعلام والقنوات الفضائية لمتابعة ورصد الاستعدادات الأخيرة للأخضر خلال ربع الساعة الأول منها، قبل أن يتم إغلاق المران لفرض السرية المطلقة والتركيز الكامل على الخطط الفنية الموجهة للمعركة الافتتاحية.