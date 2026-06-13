الخيبري: تأقلمنا سريعاً مع دونيس... الاجتماعات اختصرت الوقت

أكد عبدالله الخيبري لاعب المنتخب السعودي جاهزية الفريق قبل مواجهة الأوروغواي الأولى في افتتاح مشوار الأخضر في كأس العالم مبينا أن كافة اللاعبين مستشعرين المسؤولية لتنفيذ ما يطلبه الجهاز الفني.
وقال الخيبري في أحاديث إعلامية قبل المواجهة: «لدينا العديد من الاجتماعات مع المدرب داخل المعسكر ونعمل معه على فهم الأسلوب والخطة، هذه الاجتماعات تساعدنا لاختصار الوقت في فهم المدرب نظرًا لضيق الوقت ونطمح لتقديم مونديال مميز».
وأضاف: «الجهاز الطبي يساعدنا باستخدام تقنية عالية الجودة تساعدنا في الاسترجاع بشكل جيد».
وأشاد الخيبري بعمل المدرب دونيس وحول الاختلاف مع رينارد حيث قال: «دونيس متابع جيد للدوري ومنذ فترة طويلة ويعرف اللاعب السعودي وهذا يساعد في اختصار الوقت ويعرف مهام وقدرات كافة اللاعبين، مضيفاً: استطعنا التأقلم معه ذهنيا ونفسيا، وكل مدرب له فلسفة وطريقة لعب مختلفة ونحن نركز بعملنا مع دونيس ورينارد سابقاً أدى معنا بشكل جيد».
وعما إذا كان تطور الدوري السعودي ساهم في تراجع نتائج المنتخب قال: «تطور الدوري له العديد من الإيجابيات وعلى سبيل المثال في المواجهات الودية ظهرنا بصورة جيدة، والإيجابيات أكبر من السلبيات».