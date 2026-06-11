إقبال جماهيري كبير على التذاكر الموسمية للأهلي

تواصل جماهير النادي الأهلي، المنافِس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، إقبالها اللافت على شراء التذاكر الموسمية الخاصة بالموسم الرياضي الجديد، في مشهد يعكس حجم الشعبية التي يتمتَّع بها الفريق، والدعم المستمر من أنصاره، حيث بلغ عدد التذاكر المبيعة حتى الآن نحو 5500 تذكرة موسمية.

وتتضمَّن التذاكر الموسمية عدداً من المزايا الحصرية للمشتركين، من أبرزها فرصة التصوير مع لقبَي دوري أبطال آسيا للنخبة اللذين حققهما الأهلي، وهي المبادرة التي حظيت بتفاعل واسع من الجماهير الأهلاوية.

وشهد متحف النادي، مساء الأربعاء، حضور أعداد كبيرة من المشجِّعين الذين توافدوا لالتقاط الصور التذكارية مع الكأسين، بينما حرص كثير من الجماهير على الحضور برفقة عائلاتهم للمشارَكة في الفعالية، وتوثيق هذه اللحظات المرتبطة بأحد أبرز إنجازات النادي القارية.

كما خَصَّصت إدارة النادي جداريةً خاصةً لتوقيع الجماهير وكتابة رسائلهم وعباراتهم الداعمة للفريق، في خطوة لاقت استحسان الحضور، وأسهمت في إضفاء أجواء تفاعلية على الحدث.

ومن المقرَّر أن تستمر الفعالية خلال الأيام المقبلة، وسط توقعات بزيادة أعداد الزوار والمشتركين في التذاكر الموسمية، في ظلِّ الإقبال الجماهيري المتواصل والرغبة في الاستفادة من المزايا المُقدَّمة.

ويؤكد هذا الحراك الجماهيري حجم الثقة التي تحظى بها إدارة النادي ومشروعه الرياضي، إلى جانب رغبة أنصار الأهلي في مواصلة دعم فريقهم من المدرجات خلال الموسم الجديد.