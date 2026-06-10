«الأخضر» يستعد لكأس اتحاد غرب آسيا للناشئات

«الأخضر» يستعد لكأس اتحاد غرب آسيا للناشئاتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5282528-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%A6%D8%A7%D8%AA
المنتخب السعودي للناشئات تحت 17 عاماً للمشاركة في بطولة (الاتحاد السعودي لكرة القدم)
يستعد المنتخب السعودي للناشئات تحت 17 عاماً للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا السادسة للناشئات، والتي يستضيفها الاتحاد الأردني لكرة القدم خلال الفترة من 17 إلى 27 من شهر يوليو (تموز) المقبل، بمشاركة 8 منتخبات، وهي: الأردن، والإمارات، والبحرين، والعراق، والسعودية، وسوريا، وفلسطين، ولبنان.
وأجريت قرعة البطولة اليوم (الأربعاء) وأسفرت عن وجود منتخب الأخضر في المجموعة (إي) إلى جانب منتخبات سوريا، ولبنان، والإمارات في مجموعة يتطلع خلالها المنتخب لتقديم مستويات تنافسية مميزة.
وتهدف البطولة إلى رفع مستوى الاحتكاك الفني وتطوير كرة القدم النسائية في منطقة غرب آسيا، إضافة إلى اكتساب اللاعبات المزيد من الخبرة الدولية.
من ناحيتها، أكَّدت عالية الرشيد مديرة إدارة كرة القدم النسائية أهمية المشاركة، مشيرة إلى أن البطولة تمثل محطة مهمة في إعداد المنتخب الوطني وقالت: «تأتي مشاركتنا في هذه البطولة ضمن خطة إعداد طويلة تهدف إلى تطوير مستوى اللاعبات وصقل قدراتهن من خلال الاحتكاك مع منتخبات مميزة في المنطقة، بما يعزز جاهزية المنتخب للاستحقاقات المقبلة».
ويأمل الجهاز الفني للمنتخب الوطني للناشئات في تحقيق أقصى استفادة فنية من هذه المشاركة، وتقديم أداء يعكس تطور كرة القدم النسائية السعودية.
من ميامي إلى أتلانتا وهيوستن... 3 ملاعب عملاقة ترسم طريق «الأخضر» في كأس العالم 2026https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5282467-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7-%D9%88%D9%87%D9%8A%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86-3-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%A3%D8%B3
من ميامي إلى أتلانتا وهيوستن... 3 ملاعب عملاقة ترسم طريق «الأخضر» في كأس العالم 2026
ملعب «مرسيدس-بنز» في أتلانتا (رويترز)
لن يخوض المنتخب السعودي رحلته في كأس العالم 2026 عبر ثلاث مباريات فقط، بل عبر ثلاث مدن أميركية مختلفة وثلاث تجارب جماهيرية وهندسية متباينة، في رحلة تمتد من شواطئ فلوريدا شرقاً إلى جورجيا ثم إلى قلب ولاية تكساس. ومن ملعب استضاف «السوبر بول» و«الفورمولا 1»، وآخر يُعد من أكثر الملاعب تطوراً في العالم، وثالث كان أول ملعب أميركي بسقف متحرك بالكامل، سيجد «الأخضر» نفسه أمام تحديات متنوعة داخل المستطيل الأخضر وخارجه خلال سعيه لعبور دور المجموعات.
ويبدأ المنتخب السعودي مشواره في البطولة يوم 16 يونيو (حزيران) بمواجهة الأوروغواي على ملعب «هارد روك» في ميامي، قبل أن يواجه إسبانيا في 21 يونيو على ملعب «مرسيدس-بنز» في أتلانتا، ثم يختتم مبارياته في دور المجموعات أمام الرأس الأخضر في 27 يونيو على ملعب «إن آر جي» في هيوستن.
وسيكون ملعب «هارد روك» المحطة الأولى في رحلة المنتخب السعودي. ويقع الملعب في مدينة ميامي غاردنز بولاية فلوريدا، ويُعدّ واحداً من أشهر الملاعب الرياضية في الولايات المتحدة. افتُتح عام 1987، وخضع لعملية تحديث ضخمة عام 2015 بتكلفة تجاوزت 350 مليون دولار، قبل أن يتحول إلى منشأة رياضية وترفيهية متكاملة.
ويتسع الملعب لنحو 65 ألف متفرج، ويتميز بسقف ضخم يغطّي معظم المدرجات ويوفّر حماية للجماهير من الحرارة والأمطار، وهي ميزة مهمة في أجواء ميامي الرطبة خلال فصل الصيف. كما استضاف ست نسخ من «السوبر بول»، ونهائي «كوبا أميركا 2024»، ومباريات كأس العالم للأندية 2025، بالإضافة إلى سباقات «الفورمولا 1» التي تُقام سنوياً حول الملعب ضمن حلبة ميامي الدولية.
وسيحظى المنتخب السعودي في ميامي ببداية مونديالية على أرضية اعتادت استضافة أكبر الأحداث الرياضية في العالم، وسط أجواء جماهيرية صاخبة ومشهد مختلف تماماً عن الملاعب التقليدية.
أما المحطة الثانية فستكون على ملعب «مرسيدس-بنز» في أتلانتا، حيث يلتقي المنتخب السعودي نظيره الإسباني يوم 21 يونيو في واحدة من أصعب مباريات دور المجموعات.
ويُعدّ «مرسيدس-بنز» من أكثر الملاعب تطوراً وحداثة على مستوى العالم. افتُتح عام 2017 بتكلفة تجاوزت 1.6 مليار دولار، ويشتهر بسقفه المتحرك الفريد الذي يتكون من ثمانية ألواح ضخمة تفتح وتغلق بطريقة تشبه عدسة الكاميرا، في تصميم هندسي يُعد من أكثر التصاميم ابتكاراً في عالم الرياضة.
ويتسع الملعب لأكثر من 71 ألف متفرج في مباريات كرة القدم، كما يضم واحدة من أكبر الشاشات الرياضية في العالم، وهي شاشة «هالو» الدائرية التي تحيط بحافة السقف بطول يزيد على 335 متراً، مما يسمح للجماهير بمتابعة تفاصيل المباراة من أي مقعد داخل المدرجات.
وخلال السنوات الماضية استضاف الملعب نهائي «السوبر بول» وعدداً من أهم الأحداث الرياضية في الولايات المتحدة، قبل أن يتحول في صيف 2026 إلى إحدى أبرز واجهات كأس العالم. وبالنسبة إلى المنتخب السعودي، ستكون مواجهة إسبانيا على أرضية هذا الملعب واحدة من أبرز اختبارات البطولة.
وفي 27 يونيو، تنتقل بعثة «الأخضر» إلى ولاية تكساس لخوض المباراة الثالثة أمام الرأس الأخضر على ملعب «إن آر جي» في مدينة هيوستن.
ويحمل هذا الملعب مكانة خاصة في تاريخ الملاعب الأميركية؛ إذ أصبح عند افتتاحه عام 2002 أول ملعب في تاريخ دوري كرة القدم الأميركية يمتلك سقفاً متحركاً بالكامل. وتبلغ سعته أكثر من 72 ألف متفرج، مع إمكانية زيادتها إلى نحو 80 ألفاً في المناسبات الكبرى.
ويتكون السقف من لوحَين عملاقَين ينفتحان من المنتصف خلال دقائق معدودة، مما يمنح المنظمين مرونة كبيرة في التعامل مع الظروف الجوية. كما يضم 196 جناح ضيافة وآلاف المقاعد المخصصة لكبار الشخصيات، فضلاً عن مرافق حديثة جعلته واحداً من أكثر الملاعب استخداماً في الولايات المتحدة.
واستضاف ملعب هيوستن مباراتي «السوبر بول» عامَي 2004 و2017، كما احتضن العديد من مباريات المنتخبين الأميركي والمكسيكي، بالإضافة إلى بطولات «الكونكاكاف» والحفلات الموسيقية العالمية والمهرجانات الجماهيرية الكبرى.
وما يميز رحلة المنتخب السعودي في دور المجموعات أنها لن تكون مجرد انتقال بين ثلاث مدن، بل بين ثلاث هويات مختلفة تماماً. ففي ميامي، ينتظر الأخضر أجواء فلوريدا الساحلية، وملعباً يجمع بين كرة القدم و«الفورمولا 1». وفي أتلانتا سيظهر الوجه الأكثر حداثة للتكنولوجيا الرياضية داخل «مرسيدس-بنز». أما في هيوستن فسيخوض مباراته الأخيرة على أحد أكثر الملاعب الأميركية ارتباطاً بتاريخ الأحداث الكبرى.
وبين «هارد روك» و«مرسيدس-بنز» و«إن آر جي» سيكون المنتخب السعودي أمام فرصة لكتابة فصل جديد من تاريخه المونديالي على ملاعب تمثّل نخبة البنية التحتية الرياضية في الولايات المتحدة. ومع اقتراب صافرة البداية، لن تكون الأنظار موجهة فقط نحو المنافسين داخل الملعب، بل أيضاً نحو الملاعب العملاقة التي ستحتضن رحلة «الأخضر» في واحدة من أكبر نسخ كأس العالم عبر التاريخ.
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لاجامي: نمتلك جهازاً فنياً على مستوى عالٍhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5282292-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%86%D9%85%D8%AA%D9%84%D9%83-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8D
علي لاجامي شارك كلاعب بديل في ودية السنغال (المنتخب السعودي)
أشاد علي لاجامي، مدافع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بالنجاح التنظيمي والفني لمعسكر «الأخضر» الإعدادي، مؤكدًا أن القيمة الفنية للمباريات الودية الثلاث التي خاضها المنتخب أمام الإكوادور، بورتوريكو، والسنغال، أسهمت بشكل كبير في تسريع وتيرة انسجام اللاعبين مع أفكار الجهاز الفني الجديد.
جاء ذلك في حديثه لوسائل الإعلام عقب نهاية المواجهة الودية أمام السنغال في مدينة سان أنطونيو الأمريكية التي انتهت بالتعادل السلبي، حيث قال لاجامي: «الحمد لله، لقد قدمنا مباراة طيبة وممتازة جدًا أمام السنغال. ونحن كلاعبين نشكر الاتحاد السعودي لكرة القدم على التنظيم الأكثر من رائع لهذا المعسكر، وإن شاء الله نواصل تقديم الأفضل في الاستحقاقات المقبلة».
وعن التأثير السريع للجهاز الفني بقيادة اليوناني جورجيوس دونيس، أوضح لاجامي: «المدرب يقود جهازًا فنيًا على مستوى عالٍ، وعلى الرغم من قصر الفترة الزمنية، إلا أننا تمكنا من استيعاب النهج التكتيكي الذي يطلبه منا، بفضل المحاضرات الفنية المستمرة وتحليل الفيديوهات، بجانب التنظيم والانضباط داخل أرضية الملعب».
وحول ما إذا كانت الوديات الثلاث الماضية كافية لمعرفة الأسلوب الفني بالكامل قبل خوض غمار المونديال، اعترف مدافع الأخضر قائلًا: «بصراحة، ثلاث مباريات غير كافية للوصول إلى الجاهزية التامة، ولكننا عازمون مع توالي المباريات الرسمية في كأس العالم على ظهور المنتخب بالمستوى المأمول، لا سيما وأن لدينا تطبيقات وتدريبات تكتيكية إضافية سنعمل عليها في الأيام المقبلة».
وفي ختام تصريحاته، حرص لاجامي على توجيه رسالة شكر خاصة للجماهير السعودية، قائلًا: «الله يعطيهم العافية، شكرًا جزيلًا على دعمهم المتواصل، والجمهور الذي حضر وساندنا اليوم في الملعب لم يقصر أبدًا، ونحن ننتظر وقفتهم ودعمهم المعتاد في المباريات القادمة».
المفرج: لم نأتِ إلى المونديال للمشاركة فقطhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5282291-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%AC-%D9%84%D9%85-%D9%86%D8%A3%D8%AA%D9%90-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%82%D8%B7
فهد المفرج يقف إلى جوار الجهاز الفني في ودية الأخضر أمام السنغال (المنتخب السعودي)
أكد فهد المفرج، المدير التنفيذي لكرة القدم في المنتخب السعودي، أن «الأخضر» لا يتواجد في نهائيات كأس العالم 2026 من أجل المشاركة فقط، مشدداً على أن الطموح يتمثل في تحقيق نتائج تليق بتطلعات الجماهير السعودية، وذلك خلال حديثه لوسائل الإعلام عقب مباراة السنغال الودية في ختام المعسكر الإعدادي للمنتخب في الولايات المتحدة.
واستهل فهد المفرج المدير التنفيذي لكرة القدم في المنتخب السعودي حديثه لممثلي وسائل الإعلام: جزيل الشكر لقيادتنا وما نجده من دعم لرياضتنا ومنتخبنا، والذي تجسد في تحقيق الأندية بطولات ووجود المنتخب السعودي في أكبر محفل كروي، والشكر موصول لوزير الرياضة لتوديعه البعثة في الرياض ونقل تحيات ولي العهد الذي كان له الأثر الكبير علينا في المنتخب، والشكر لاتحاد القدم ورئيسه ياسر المسحل لتواجده ومتابعته الدقيقة للمعسكر وكذلك اللاعبين وكافة الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، مضيفًا المفرج: أمامنا أيام قليلة تفصلنا عن أول مباراة لنا في المونديال، سنفكر بالمباريات الثلاثة وبعدها نبدأ التفكير بالخطوات التي تليها.
️| هُناك عتب من الجماهير الحاضرة على اللاعبين لماذا لم يتجهوا للتصوير ولقاء الجماهير كما فعل لاعبي منتخب السنغال؟️| فهد المفرج المدير التنفيذي للمنتخب السعودي لممثلي وسائل الإعلام:- جمهورنا داعم، ومتواجد في كل مكان، لهم كل المحبة والتقدير على حضورهم في كافة مبارياتنا... pic.twitter.com/aOc8ODNTOI
وعن وجود عتب من الجماهير الحاضرة على اللاعبين لماذا لم يتجهوا للتصوير مع اللاعبين، ولقائهم كما فعل لاعبي منتخب السنغال، قال: جمهورنا داعم، ومتواجد في كل مكان، لهم كل المحبة والتقدير وحضورهم كافة مبارياتنا الودية، العتب على قد المحبة، وبإذن الله نأخذ ذلك في عين الاعتبار، اليوم كان هُناك عدة تبديلات وبعضهم اتجه لغرفة الملابس لأخذ الشور والاستعداد كون أمامنا مشوار بالحافلة لمدة ساعة ونصف.
وأضاف: هذا واجبنا مع الجماهير، وهم يحظون بمكانة كبيرة لدينا وبإذن الله في قادم الأيام تكون اللحمة أكثر.
️| بعد نهاية الجزء الأول من هذا المعسكر، مدى رضاكم كجهاز إداري؟️ | فهد المفرج المدير التنفيذي لكرة القدم في المنتخب السعودي لـ«الشرق الأوسط»:- إذا سنقوم بقياس المرحلة التي تولى فيها الجهازين الفني والطبي، هي فترة قصيرة، ولكن اليوم لدينا إمكانيات تضاهي منتخبات العالم، هناك... pic.twitter.com/9JVADsVbVC
وبعد نهاية الجزء الأول من هذا المعسكر، مدى رضاهم كجهاز إداري، قال المفرج: إذا سنقوم بقياس المرحلة التي تولى فيها الجهازين الفني والطبي، هي فترة قصيرة، ولكن اليوم لدينا إمكانيات تضاهي منتخبات العالم، هناك غرف استشفاء وكفاءات عالية في الجهاز الطبي، مضيفاً: الجهاز الإداري اليوم أكمل عشرين يوم مع المنتخب السعودي.
ومضى المفرج في حديثه: هُنا وعلى كافة الأصعدة العمل يسير بروح واحدة، وأوضح: أعتقد خير عودة للبطولات نعم البناء يكون من الفئات السنية، ولكن أتحدث عن جيل يمكنه أن يحقق البطولات، أمامنا استحقاقات في موسمنا القادم على أرضنا وبين جماهيرنا، واليوم نتواجد في أكبر تظاهرة كروية، ونعد أنفسنا للمرحلة المقبلة، مختتما حديثه في هذا الشأن: لم نتواجد هُنا للمشاركة فقط نتمنى أن يكون هنا أثر ونتائج وأمر يسر الجماهير السعودية.
️| شاهدنا المعسكر على أعلى مستوى رغم الشكاوى التي وصلت من بعض البعثات، ما سر ذلك؟️ | فهد المفرج المدير التنفيذي لكرة القدم في المنتخب السعودي لممثلي وسائل الإعلام:- أنا محظوظ كونني أخدم بلدي وأن تكون مهمتي الأولى في كأس العالم، والعمل الذي تم ترتيبه من فريق العمل الحالي،... pic.twitter.com/nz81MSQtKF
وعن كون المعسكر الذي أقامه المنتخب السعودي وظهر على أعلى مستوى رغم الشكاوى التي وصلت من بعض البعثات، والملاعب فما سر ذلك، قال: أنا محظوظ كونني أخدم بلدي وأن تكون مهمتي الأولى في كأس العالم، والعمل الذي تم ترتيبه من فريق العمل الحالي، أما الاختيار كان من فريق العمل السابق يجب ألا ننسى جهودهم، فنحن سلسلة متصلة، وبإذن الله نظهر بأفضل صورة.
️| أجواء إيجابية ونتائج مميزة في آخر وديتين، هل نتحدث عن تهيئة نفسية للاعبين؟️ | فهد المفرج المدير التنفيذي لكرة القدم في المنتخب السعودي لممثلي وسائل الإعلام:- سأتحدث من منظور لاعب، وشخص قريب من اللاعبين، إذا كان هناك نظام وعدل ومساواة وهناك أجواء تقوم بتهيئتها للاعب،... pic.twitter.com/IHoeSRdt1R
واختتم المفرج حديثه عن الأجواء الإيجابية التي بدأت بين اللاعبين، قال: سأتحدث من منظور لاعب، وشخص قريب من اللاعبين، إذا كان هناك نظام وعدل ومساواة وهناك أجواء تقوم بتهيئتها للاعب، تأكد أن اللاعب سيقدم كل ما يملكه، فهو يدرك حجم المنافسة والمسؤولية.