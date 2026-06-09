هولندا تحتضن معسكر الخليج

أعلنت إدارة نادي الخليج برنامج الإعداد للفريق الأول لكرة القدم تأهباً للموسم المقبل.

وتقرر أن تنطلق التدريبات على ملعب النادي يوم 3 يوليو (تموز) المقبل، بينما تغادر البعثة إلى هولندا يوم 8 يوليو لإقامة معسكر خارجي يمتد لمدة 20 يوماً.

ويتضمن المعسكر برنامجاً فنياً وبدنياً متكاملاً، إلى جانب خوض 5 مباريات ودية، بهدف رفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية والوصول إلى أفضل درجات الاستعداد قبل انطلاق الموسم الجديد.

وتشهد المرحلة الحالية عملاً متواصلاً واجتماعات دورية مع المدير الفني البرتغالي جوزيه غوميز، بقيادة المدير الرياضي الدكتور صادق آل هويدي، وبمتابعة مباشرة من المهندس أحمد خريدة رئيس مجلس الإدارة والمشرف العام على الفريق الأول ، لمناقشة احتياجات الفريق الفنية، ودراسة ملفات اللاعبين المحليين والمحترفين، واختيار العناصر التي تتوافق مع رؤية الجهاز الفني ومتطلبات الموسم المقبل.

وعلى صعيد التعاقدات، أكدت إدارة النادي أن العمل يسير وفق خطة فنية واضحة وبالتنسيق المستمر مع الجهاز الفني، حيث وصلت المفاوضات مع عدد من اللاعبين المستهدفين إلى مراحل متقدمة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النهائية والإعلان عنها رسمياً خلال الفترة المقبلة، بما يلبي احتياجات الفريق، ويعزز خياراته الفنية استعداداً للموسم الجديد.