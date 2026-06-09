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الرياضة رياضة سعودية

هولندا تحتضن معسكر الخليج

تدريبات الخليج تنطلق يوم 3 يوليو المقبل في مقر النادي (نادي الخليج)
تدريبات الخليج تنطلق يوم 3 يوليو المقبل في مقر النادي (نادي الخليج)
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هولندا تحتضن معسكر الخليج

تدريبات الخليج تنطلق يوم 3 يوليو المقبل في مقر النادي (نادي الخليج)
تدريبات الخليج تنطلق يوم 3 يوليو المقبل في مقر النادي (نادي الخليج)

أعلنت إدارة نادي الخليج برنامج الإعداد للفريق الأول لكرة القدم تأهباً للموسم المقبل.

وتقرر أن تنطلق التدريبات على ملعب النادي يوم 3 يوليو (تموز) المقبل، بينما تغادر البعثة إلى هولندا يوم 8 يوليو لإقامة معسكر خارجي يمتد لمدة 20 يوماً.

ويتضمن المعسكر برنامجاً فنياً وبدنياً متكاملاً، إلى جانب خوض 5 مباريات ودية، بهدف رفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية والوصول إلى أفضل درجات الاستعداد قبل انطلاق الموسم الجديد.

وتشهد المرحلة الحالية عملاً متواصلاً واجتماعات دورية مع المدير الفني البرتغالي جوزيه غوميز، بقيادة المدير الرياضي الدكتور صادق آل هويدي، وبمتابعة مباشرة من المهندس أحمد خريدة رئيس مجلس الإدارة والمشرف العام على الفريق الأول ، لمناقشة احتياجات الفريق الفنية، ودراسة ملفات اللاعبين المحليين والمحترفين، واختيار العناصر التي تتوافق مع رؤية الجهاز الفني ومتطلبات الموسم المقبل.

وعلى صعيد التعاقدات، أكدت إدارة النادي أن العمل يسير وفق خطة فنية واضحة وبالتنسيق المستمر مع الجهاز الفني، حيث وصلت المفاوضات مع عدد من اللاعبين المستهدفين إلى مراحل متقدمة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النهائية والإعلان عنها رسمياً خلال الفترة المقبلة، بما يلبي احتياجات الفريق، ويعزز خياراته الفنية استعداداً للموسم الجديد.

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3 مدربين على طاولة النصر لخلافة خيسوس

يحيط النصر ملفات المدربين بالسرية التامة (نادي النصر)
يحيط النصر ملفات المدربين بالسرية التامة (نادي النصر)
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3 مدربين على طاولة النصر لخلافة خيسوس

يحيط النصر ملفات المدربين بالسرية التامة (نادي النصر)
يحيط النصر ملفات المدربين بالسرية التامة (نادي النصر)

بدأت إدارة نادي النصر فعلياً التحرك نحو ملف التعاقد مع مدرب جديد للفريق الأول لكرة القدم، خلفاً للمدرب البرتغالي خورخي خيسوس، وذلك ضمن استعداداتها للمرحلة المقبلة، واستكمال المشروع الفني للفريق.

وكشفت مصادر «الشرق الأوسط» أن المدير الرياضي سيماو يعمل بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية للنادي على درس عدد من الملفات التدريبية، وسط سرية تامة تحيط بالمفاوضات الجارية، بهدف حسم الملف خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأوضحت المصادر نفسها أن هناك أكثر من اسم مطروح على طاولة المفاوضات، حيث شرع المدير الرياضي في التواصل مع عدد من المدربين، يتقدمهم مدربان من الجنسية البرتغالية، إضافة إلى مدرب إسباني، في وقت تواصل فيه اللجنة التنفيذية تقييم الخيارات المتاحة، واختيار الأنسب لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وتسعى إدارة النصر إلى التوصل للقرار النهائي بعد دراسة الجوانب الفنية كافة، بما يضمن استمرار الاستقرار الفني للفريق والبناء على النجاحات التي حققها خلال الموسم الماضي، والذي تُوج فيه ببطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

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الرياضة رياضة سعودية

توني: انتقالي للدوري السعودي لم يُبعدني عن المونديال... أسجل الأهداف ولا أستمع للضجيج

توني قال إن مهمته تسجيل الأهداف (أ.ف.ب)
توني قال إن مهمته تسجيل الأهداف (أ.ف.ب)
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توني: انتقالي للدوري السعودي لم يُبعدني عن المونديال... أسجل الأهداف ولا أستمع للضجيج

توني قال إن مهمته تسجيل الأهداف (أ.ف.ب)
توني قال إن مهمته تسجيل الأهداف (أ.ف.ب)

أكد المهاجم الإنجليزي إيفان توني أن انتقاله إلى الدوري السعودي لم يؤثر على فرصه في تمثيل منتخب إنجلترا، مشيراً إلى أن الرد على الانتقادات جاء من خلال مواصلة التسجيل وتقديم المستويات التي قادته للعودة إلى صفوف المنتخب.

وفي حديثه لقناة «آي تي في سبورت»، قال مهاجم الأهلي السعودي: «الكثير تحدثوا عن أن انتقالي إلى السعودية دمر فرصتي في الوجود ضمن قائمة المنتخب، لكنني لا أستمع إلى هذا الضجيج. أركز فقط على ما أجيده، وهو تسجيل الأهداف ومساعدة فريقي على تحقيق الانتصارات».

وأضاف: «الجميع يعلم أنه عندما تواصل التسجيل فإن فرص اختيارك للمنتخب تصبح أكبر، وهذا ما حدث بالفعل».

وعن تصريحات مدرب المنتخب الإنجليزي توماس توخيل، الذي أبدى عدم رضاه عن مستواه خلال معسكر يونيو (حزيران) الماضي، أوضح توني أن الجانب الذهني كان العامل الأبرز في تحسن وضعه الحالي.

وقال: «أعتقد أن الأمر يتعلق بالحالة الذهنية. تحدثت مع المدرب وصفّينا الأجواء وحللنا الأمور. أنا الآن في حالة ذهنية أفضل وأكثر ثقة بكثير من تلك الفترة، وأشعر بأنني أنتمي إلى هنا وقادر على تقديم الكثير للفريق».

توني قال إنه في حالة ذهنية مثالية (أ.ف.ب)

وتابع توني: «عندما تشعر بالراحة والحرية والجاهزية البدنية وتواصل تسجيل الأهداف، فهذا أفضل وضع يمكن أن تكون فيه. أشعر بثقة كبيرة قبل بداية كأس العالم».

كما علّق توني على إشادة قائد المنتخب الإنجليزي هاري كين به، بعدما وصفه بأنه لاعب مؤثر ويمنح الفريق إضافة مختلفة.

وقال مهاجم إنجلترا: «عندما يأتي هذا الكلام من أحد أفضل المهاجمين في العالم، إن لم يكن الأفضل، فهو إطراء كبير للغاية. عندما يقول لاعب مثل هاري كين ذلك، فهذا يعني أنني أقوم بالأشياء بالشكل الصحيح».

وختم حديثه قائلاً: «إذا أتيحت لنا فرصة اللعب معاً فأنا متأكد من أن شيئاً مميزاً سيحدث. هاري دائماً يشكل خطورة على أرض الملعب، وهو من أفضل المهاجمين في العالم. إذا استطعت تشتيت المدافعين ومنحه بعض المساحة، فإنه قادر على التسجيل من أنصاف الفرص».

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الرياضة رياضة سعودية

37 لاعباً و6 أندية يطاردون بطاقات التأهل الأخيرة لنهائيات كأس العالم الإلكترونية

«تصفيات الفرصة الأخيرة» ستحسم بطاقات التأهل النهائية لكأس العالم للرياضات الإلكترونية (كأس العالم)
«تصفيات الفرصة الأخيرة» ستحسم بطاقات التأهل النهائية لكأس العالم للرياضات الإلكترونية (كأس العالم)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
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  • الرياض: «الشرق الأوسط»
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37 لاعباً و6 أندية يطاردون بطاقات التأهل الأخيرة لنهائيات كأس العالم الإلكترونية

«تصفيات الفرصة الأخيرة» ستحسم بطاقات التأهل النهائية لكأس العالم للرياضات الإلكترونية (كأس العالم)
«تصفيات الفرصة الأخيرة» ستحسم بطاقات التأهل النهائية لكأس العالم للرياضات الإلكترونية (كأس العالم)

أعلنت مؤسسة الرياضات الإلكترونية القائمة الرسمية والتفاصيل الخاصة بـ«تصفيات الفرصة الأخيرة»، التي ستحسم بطاقات التأهل النهائية لثماني منافسات مختلفة ضمن بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، المقرر إقامتها في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 6 يوليو (تموز) إلى 23 أغسطس (آب) المقبلين.

وتمثل هذه التصفيات المرحلة الأخيرة من رحلة التأهل إلى البطولة، لتسدل الستار على برنامج «الطريق إلى كأس العالم للرياضات الإلكترونية» الذي امتد عبر أكثر من 230 بطولة وحدثاً تأهيلياً حول العالم، وسط مشاركة قياسية متوقعة تتجاوز 350 ألف لاعب عبر بطولات الناشرين والبطولات الإقليمية والمسابقات الرسمية.

وتضم سلسلة «تصفيات الفرصة الأخيرة» ثماني بطولات مفتوحة تشمل ألعاب «كاونتر سترايك 2، وإي إيه إف سي، وروكيت ليغ، وتيكن 8، والشطرنج، وكول أوف ديوتي: بلاك أوبس 7، وفاتال فيوري: سيتي أوف ذا وولفز، وستريت فايتر 6».

وستقام التصفيات في باريس بين 5 يوليو و10 أغسطس، حيث ستمنح بطاقات التأهل الأخيرة إلى 37 لاعباً وستة أندية للمشاركة في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، وتتضمن المقاعد المخصصة للأندية أربعة مقاعد في منافسات كاونتر سترايك 2، ومقعداً واحداً في كل من روكيت ليغ وكول أوف ديوتي: بلاك أوبس 7. كما سيتأهل الفائزون في منافسات إي إيه إف سي إلى مرحلة التصفيات التمهيدية، فيما سيضمن جميع الفائزين الآخرين في «تصفيات الفرصة الأخيرة» التأهل المباشر إلى الحدث الرئيسي.

وتنطلق منافسات فاتال فيوري خلال الفترة من 4 إلى 6 أغسطس مع أربعة مقاعد مؤهلة، بينما تقام تصفيات إي إيه إف سي بين 9 و11 يوليو، حيث سيتأهل 14 لاعباً إلى مرحلة التصفيات التمهيدية. أما منافسات ستريت فايتر 6 فستقام بين 24 و26 يوليو مع ست بطاقات تأهل، فيما تستضيف باريس منافسات تيكن 8 من 31 يوليو إلى 2 أغسطس، مع أربعة مقاعد مؤهلة.

وفي الفترة ذاتها، ستقام منافسات كول أوف ديوتي: بلاك أوبس 7 لتحديد النادي المتأهل الوحيد، بينما تستضيف منافسات الشطرنج بين 4 و6 أغسطس مع أربعة مقاعد مؤهلة. وتختتم التصفيات بمنافسات كاونتر سترايك 2 من 7 إلى 9 أغسطس، حيث تتأهل أربعة أندية، ثم روكيت ليغ من 8 إلى 10 أغسطس لتحديد النادي الأخير المتأهل.

وشهدت «تصفيات الفرصة الأخيرة» عبر السنوات الماضية عدداً من أبرز القصص الملهمة في تاريخ البطولة. ففي عام 2024، شق المحترف البرتغالي جواو فاسكونسيلوس، المعروف باسم «جافونسو جي في»، طريقه بصعوبة عبر هذه التصفيات قبل أن يواصل مشواره الاستثنائي ويتوج بلقب بطولة إي إيه إف سي، ليسجل اسمه في تاريخ الرياضات الإلكترونية.

وألهم هذا الإنجاز إطلاق «جائزة جافونسو»، التي تمنح للفرق أو اللاعبين الذين ينجحون في التتويج بإحدى بطولات كأس العالم للرياضات الإلكترونية بعد تأهلهم عبر «تصفيات الفرصة الأخيرة».

وفي نسخة 2025، نجح فريق فالكونز في لعبة أوفرواتش 2 في تكرار الإنجاز، بعدما حصد أول نسخة من «جائزة جافونسو» وتوج ببطولة أو دبليو سي إس ميدسيزن تشامبيونشيب، في إنجاز ساهم أيضاً في تعزيز طريقه نحو الفوز بلقب بطولة الأندية للعام الثاني على التوالي.

وفي العام ذاته، تمكن أستاذا الشطرنج الدوليان نيهال سارين وليفون أرونيان من بلوغ الأدوار الإقصائية، بعد تأهلهما عبر «تصفيات الفرصة الأخيرة» إلى أول نسخة من بطولة الشطرنج ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية.

ومن المقرر أن تستضيف باريس البطولة في مركز معارض «بورت دو فرساي» بين 6 يوليو و23 أغسطس، حيث سيجتمع أكثر من ألفي لاعب يمثلون 200 نادٍ من أكثر من 100 دولة، للتنافس في 25 بطولة عبر 24 لعبة مختلفة، على مجموع جوائز يتجاوز 75 مليون دولار، وهو الأكبر في تاريخ قطاع الرياضات الإلكترونية.

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