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الرياضة رياضة سعودية

هتان السيف قبل مواجهة الجزائرية دانية: الفوز هدفي الدائم

قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها جاهزة لخوض أول نزال احترافي في مسيرتها القتالية

هتان السيف (الشرق الأوسط)
هتان السيف (الشرق الأوسط)
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هتان السيف قبل مواجهة الجزائرية دانية: الفوز هدفي الدائم

هتان السيف (الشرق الأوسط)
هتان السيف (الشرق الأوسط)

أكدت المقاتلة السعودية هتان السيف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» جاهزيتها لخوض أول نزال احترافي في مسيرتها ضمن منافسات رابطة المقاتلين المحترفين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عندما تواجه الجزائرية دانية أوحاشي يوم 19 يونيو (حزيران) الجاري في صالة مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

وأوضحت هتان السيف أن الفترة الماضية شهدت تركيزاً كبيراً على تطوير مستواها في مختلف الجوانب الفنية والبدنية، مشيرة إلى أن المعسكر التدريبي كان المحطة الأهم في استعداداتها لهذه المواجهة.

وقالت: «حاولت خلال الفترة الماضية تحسين مستواي في جميع النواحي، والعمل على تطوير مختلف المهارات التي أحتاجها داخل القفص، من أجل الوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة قبل هذا النزال المهم».

وأضافت أن مواجهة أوحاشي تمثل اختباراً مهماً أمام منافسة تمتلك مستوى جيداً، مؤكدة أنها تتوقع مواجهة متنوعة تجمع بين القتال وقوفاً والقتال الأرضي.

وتابعت: «أرى أنها خصمة جيدة، وأتوقع أن ينقسم النزال إلى جزأين بين الوقوف والأرضي، وهو ما قد يجعل المواجهة ممتعة للجماهير».

وأشارت إلى أن تنظيم الوقت ووضع جدول زمني واضح ساعداها على تحقيق التوازن بين حياتها اليومية ومتطلبات التدريب، مؤكدة أن التعلم المستمر يمثل جزءاً أساسياً من رحلة تطورها كونها مقاتلة.

وذكرت: «أحب مشاهدة مختلف المقاتلين والاستفادة من خبراتهم، وأحرص دائماً على التعلم واكتساب المزيد من المعرفة داخل الرياضة».

وأكدت أن المعسكر التدريبي كان التحدي الأكبر خلال مرحلة التحضير، لما يتطلبه من التزام وانضباط يومي للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية البدنية والفنية.

وشددت هتان السيف على أن هدفها يبقى تحقيق الفوز في كل مواجهة تخوضها، قائلة: «الفوز هو هدفي الدائم، سواء في هذا النزال أو أي نزال آخر».

وعبّرت هتان السيف عن فخرها بالمرحلة التي وصلت إليها في مسيرتها الرياضية، قائلة: «أنا فخورة جداً بنفسي، وممتنة على الوصول إلى هذه المرحلة. وبالتأكيد ما زلت أرغب في تطوير نفسي ومهاراتي في رياضة الفنون القتالية المختلطة».

وحول إمكانية استمرارها في منافسات المواي تاي مستقبلاً، أضافت: «لا أعلم إذا كنت سأواصل المنافسة في رياضة المواي تاي أم لا، فلا أحد يعلم ما الذي يخبئه المستقبل لي».

واختتمت هتان تصريحاتها بالتأكيد على جاهزيتها الكاملة لخوض أول اختبار احترافي في مسيرتها، مضيفة: «أعتقد أن الجماهير ستكون على موعد مع نزال ممتع، وأنا دائماً جاهزة للقتال».

ويترقب عشاق الفنون القتالية المختلطة في السعودية الظهور الاحترافي الأول لهتان السيف، التي تعد من أبرز المواهب النسائية الصاعدة في المنطقة، وذلك ضمن أمسية الفنون القتالية المختلطة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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الرياضة رياضة سعودية

«الاتحاد الدولي لكرة اليد» يمنح السعودية بطاقة المشاركة في «مونديال 2027»

المنتخب السعودي الأول لكرة اليد (الاتحاد السعودي)
المنتخب السعودي الأول لكرة اليد (الاتحاد السعودي)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
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  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

«الاتحاد الدولي لكرة اليد» يمنح السعودية بطاقة المشاركة في «مونديال 2027»

المنتخب السعودي الأول لكرة اليد (الاتحاد السعودي)
المنتخب السعودي الأول لكرة اليد (الاتحاد السعودي)

أعلن «الاتحاد الدولي لكرة اليد» عن منح المنتخب السعودي الأول بطاقة التأهل «وايلد كارد» للمشاركة في «بطولة العالم للرجال 2027»، المقررة إقامتها في ألمانيا، ليحجز بذلك «الأخضر» مقعده في النسخة الـ30 من البطولة.

وجاء اختيار المنتخب السعودي ضمن بطاقتين منحهما «الاتحاد الدولي» كلاً من السعودية وتركيا، بعد دراسة ملفات 13 اتحاداً تقدمت بطلبات للمشاركة، حيث أكد «الاتحاد الدولي» أن معايير الاختيار استندت إلى إسهامات الاتحادات الوطنية في تطوير اللعبة وتعزيز انتشارها على المستوى العالمي، إضافة إلى الجهود المستمرة في تنمية كرة اليد داخل بلدانها.

ويعدّ المنتخب السعودي أحد أبرز المنتخبات الآسيوية الداعمة لتطور كرة اليد في القارة؛ إذ أشار «الاتحاد الدولي» إلى أن مشاركة السعودية تعكس مكانتها الرياضية والتقدم المتواصل الذي تشهده اللعبة في المملكة خلال السنوات الأخيرة.

وسيمثل «مونديال 2027» الظهور الـ11 للمنتخب السعودي في تاريخ بطولة العالم، بعدما كانت آخر مشاركاته في نسخة عام 2023، حيث يواصل الأخضر تعزيز حضوره الدولي واكتساب مزيد من الخبرات على أعلى المستويات العالمية.

ومن المقرر أن تُجرى قرعة البطولة يوم الأربعاء 10 يونيو (حزيران) 2026 في مدينة ميونيخ الألمانية، لتحديد مواجهات الدور التمهيدي للمنتخبات الـ32 المشاركة.

وجاء المنتخب السعودي في التصنيف الرابع إلى جانب منتخبات قطر والكويت واليابان والجزائر وأنغولا وأوروغواي وتركيا.

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الرياضة رياضة سعودية السعودية
الرياضة رياضة سعودية

نادي ضمك يعلن استقالة مجلس إدارته رسمياً

خالد بن مشعط (نادي ضمك)
خالد بن مشعط (نادي ضمك)
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نادي ضمك يعلن استقالة مجلس إدارته رسمياً

خالد بن مشعط (نادي ضمك)
خالد بن مشعط (نادي ضمك)

أعلنت إدارة نادي ضمك، الهابط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، استقالتها رسمياً من قيادة النادي.

جاء الإعلان عبر بيان، نشرته عبر الحساب الرسمي في منصة «إكس»، أكدت فيه أن القرار جاء عقب اجتماع غير عادي ناقش أوضاع النادي ومتطلبات المرحلة المقبلة، وعدَّت أن هذه الخطوة تصب في مصلحة الكيان وتُمهد الطريق أمام مجلس إدارة منتخب لتولِّي المسؤولية وقيادة المرحلة المقبلة.

وأوضح البيان أن مجلس الإدارة قرر تقديم استقالته عن المدة المتبقية من دورته الحالية، مشيراً إلى أن القرار يأتي انطلاقاً من الحرص على مصلحة النادي، والرغبة في تمكين إدارة جديدة من مباشرة أعمالها مبكراً، بما يتيح لها الإعداد الأمثل للموسم المقبل واتخاذ القرارات الفنية والإدارية والمالية اللازمة لتعزيز استقرار النادي وتحقيق مستهدفاته.

وأكد المجلس أن الاستقالة جاءت استشعاراً للمسؤولية تجاه مستقبل النادي، وإيماناً بأهمية منح الإدارة المقبلة الوقت الكافي للتخطيط والإعداد، بما يخدم مصلحة «ضمك» ويواكب تطلعات جماهيره وأعضائه.

كما وجّه مجلس الإدارة الإدارةَ التنفيذية باستكمال الإجراءات النظامية ذات العلاقة والتنسيق مع الجهات المختصة وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها، قبل أن يختتم بيانه بتوجيه الشكر لوزارة الرياضة، والأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، وأعضاء الجمعية العمومية ومنسوبي النادي، وجماهيره، والداعمين، والشركاء.

يُذكر أن الإدارة الحالية، برئاسة المهندس خالد بن مشعط، كانت تنتهي دورتها الانتخابية بنهاية عام 2026، إلا أن قرار الاستقالة جاء بهدف إتاحة الفرصة أمام إدارة جديدة لتولّي زمام الأمور مبكراً والعمل على إعداد الفريق بعد الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، ويطمح المحبون لانتشال النادي في المرحلة المقبلة، والعمل بكل جد خلال هذه المرحلة الانتقالية في تاريخ النادي.

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مصادر: «شركة مالية» تقود صندوقاً يضم رونالدو والخريجي للاستحواذ على النصر السعودي

محمد الخريجي ورونالدو يحتفلان مع مسؤولي النصر بلقب الدوري السعودي (حساب الخريجي على إكس)
محمد الخريجي ورونالدو يحتفلان مع مسؤولي النصر بلقب الدوري السعودي (حساب الخريجي على إكس)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
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  • الرياض: «الشرق الأوسط»
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مصادر: «شركة مالية» تقود صندوقاً يضم رونالدو والخريجي للاستحواذ على النصر السعودي

محمد الخريجي ورونالدو يحتفلان مع مسؤولي النصر بلقب الدوري السعودي (حساب الخريجي على إكس)
محمد الخريجي ورونالدو يحتفلان مع مسؤولي النصر بلقب الدوري السعودي (حساب الخريجي على إكس)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن إبداء تكتل استثماري اهتماماً رسمياً بالاستحواذ على حصة تبلغ 70 في المائة من ملكية نادي النصر السعودي، في وقت يجري فيه العمل على تكتل آخر يدرس دخول السباق على النادي؛ مما يرفع عدد المجموعات الراغبة في تملك الحصة الاستثمارية إلى 3 تكتلات.

ووفق المصادر، فإن صندوقاً استثمارياً تديره شركة مالية معروفة في سوق الأسهم السعودية «أبدى رسمياً اهتمامه» بالاستحواذ على الحصة المخصصة للمستثمر الجديد، فيما تحتفظ «الشرق الأوسط» باسم الشركة في الوقت الحالي.

وأوضحت المصادر أن هذا التكتل يضم عدداً من رجال الأعمال والمستثمرين، يتقدمهم رجل الأعمال محمد الخريجي؛ مالك نادي ألميريا الإسباني، إلى جانب أسماء استثمارية أخرى، فيما يعدّ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أحد الشركاء في التحالف الاستثماري الذي أبدى اهتمامه بالاستحواذ على نادي النصر.

وأضافت المصادر أن القائمين على التكتل يخططون لدعوة إبراهيم المهيدب، الرئيس السابق لنادي النصر، إلى تولي رئاسة النادي والدخول ضمن المشروع الاستثماري في حال نجاح التحالف في الفوز بالحصة الاستثمارية المخصصة للمستثمر الجديد.

ويأتي ذلك بالتزامن مع ما نشرته «الشرق الأوسط»، الأحد الماضي، بشأن دراسة المهيدب، الرئيس السابق لنادي النصر، التقدم للاستحواذ على النادي عبر صندوق استثماري يضم 4 شخصيات بارزة؛ «بينها رئيس سابق للنادي»، في حين يتمثل التطور الجديد في تقدم التكتل الذي تقوده الشركة المالية بـ«إبداء اهتمام رسمي» للجهات المعنية.

ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن هناك تكتلاً ثالثاً قيد الترتيب تقوده شخصية نصراوية بارزة سبق لها الترشح لرئاسة النادي قبل عامين قبل أن تنسحب من السباق الانتخابي، في وقت يستند فيه المشروع إلى دعم عائلة نصراوية معروفة، يتقدمها والده الذي يعدّ من الشخصيات ذات الحضور التاريخي والتأثير الواسع داخل أروقة النادي، حيث تعمل المجموعة حالياً على دراسة إنشاء صندوق استثماري مستقل؛ بهدف المنافسة على الاستحواذ على الحصة الاستثمارية للنادي عند طرحها مستقبلاً.

وتعكس هذه التحركات حجم الاهتمام الاستثماري المتنامي بنادي النصر، الذي يعدّ من أعلى الأندية السعودية جاذبية للمستثمرين، بالنظر إلى قاعدته الجماهيرية الكبيرة وقيمته التجارية والتسويقية محلياً وخارجياً.

وتشير المعطيات الحالية إلى أن نادي النصر يتجه ليكون ثاني الأندية الكبرى التي يتخارج منها «صندوق الاستثمارات العامة» بعد الهلال، وذلك في حال سارت إجراءات الطرح وفق الخطط الزمنية المتوقعة، وتم استكمال المتطلبات التنظيمية الخاصة بعملية البيع والاستحواذ، حيث ستنتقل ملكية 70 في المائة من النادي إلى المستثمر الفائز، فيما ستبقى نسبة 30 في المائة مملوكة لـ«الصندوق» وفق الهيكلة المنتظرة لعملية الاستحواذ.

وكان نادي الهلال قد أصبح أول الأندية الأربعة الكبرى التي يتخارج منها «صندوق الاستثمارات العامة»، بعدما استحوذ الأمير الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة «شركة المملكة القابضة»، على 70 في المائة من ملكية النادي مقابل 840 مليون ريال، بناءً على تقييم إجمالي بلغ 1.4 مليار ريال لرأسمال شركة النادي.

ووفق المصادر، فإن الأشهر المقبلة قد تشهد تصاعداً في وتيرة المنافسة بين الراغبين في الاستحواذ على النصر، مع وجود 3 تكتلات تتابع الملف؛ تقدم أحدها بالفعل بـ«إبداء اهتمام رسمي»، فيما يواصل تكتل إبراهيم المهيدب دراسة خياراته الاستثمارية، بينما لا يزال التكتل الثالث في مرحلة الترتيب والتجهيز استعداداً لأي طرح رسمي للحصة الاستثمارية للنادي.

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