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تحضيرات مونديال 2026: تذاكر ودية الأخضر والسنغال بأسعار من 49 إلى 191 دولاراً

يتوقع أن تشهد مواجهة الأخضر الودية إقبالاً جماهيريا كبيرا (المنتخب السعودي)
يتوقع أن تشهد مواجهة الأخضر الودية إقبالاً جماهيريا كبيرا (المنتخب السعودي)
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تحضيرات مونديال 2026: تذاكر ودية الأخضر والسنغال بأسعار من 49 إلى 191 دولاراً

يتوقع أن تشهد مواجهة الأخضر الودية إقبالاً جماهيريا كبيرا (المنتخب السعودي)
يتوقع أن تشهد مواجهة الأخضر الودية إقبالاً جماهيريا كبيرا (المنتخب السعودي)

تحظى المواجهة الودية الأخيرة للمنتخب السعودي أمام نظيره السنغالي باهتمام وإقبال ملحوظ من الجاليات العربية وعشاق اللعبة في مدينة سان أنطونيو، حيث تأكد رسمياً أن أسعار تذاكر اللقاء تبدأ من 49.95 دولاراً للفئات الاقتصادية، وتتدرج لتصل إلى 191.65 دولاراً للفئات المتميزة والمنصات الرئيسية؛ وستدور رحى هذه المواجهة على أرضية ملعب «تويوتا فيلد»، المعقل الرسمي لنادي سان أنطونيو الرياضي.

ويتميز هذا الملعب الذي تم تدشينه عام 2013 والمُشيّد خصيصاً لمباريات كرة القدم بطاقة استيعابية تتسع لنحو 8300 متفرج لكن يمكن أن تصل إلى نحو 9000 متفرج أو أكثر عند استخدام مناطق الوقوف والمساحات الإضافية المخصصة للأحداث الكبيرة.

والملعب قابل للتوسعة مستقبلاً ليتسع لأكثر من 18 ألف متفرج وفق التصميم الأصلي للمشروع، فضلاً عن امتلاكه لأرضية عشبية طبيعية من الفئة العالية وقرب مدرجاته من خطوط المستطيل الأخضر.

وسبق وأن أبدى خوسيه ليزاردو، المدير التنفيذي لملعب «تويوتا فيلد» ومجمع «ريكوس ستار» لكرة القدم، حماسه لمواجهة السعودية والسنغال.

وقال ليزاردو للموقع الرسمي لنادي سان أنطونيو: «نحن متحمسون لجلب مواجهة دولية رفيعة المستوى إلى تويوتا فيلد، لكي نستعرض من خلالها ليس فقط منشآت نادينا، بل لنسلط الضوء أيضاً على مدينة سان أنطونيو أمام الجمهور العالمي».

وأضاف: «إن كوننا جزءاً من حدث مرتبط بكأس العالم يمثل فرصة هائلة لمنظمتنا ومجتمعنا. نتطلع لرؤية جماهيرنا تحتشد بكامل قوتها لتُظهر الروح الترحيبية والشغوفة التي تجعل من سان أنطونيو مكاناً فريداً لاستضافة مثل هذه الأحداث. هذا نموذج رائع آخر يجسد التزامنا بجلب فعاليات رفيعة المستوى إلى ملعبنا، ومواصلة الارتقاء بمدينتنا على الساحة الدولية».

وتعد هذه المواجهة الودية الدولية الثالثة من نوعها التي يشهدها ملعب «تويوتا فيلد»؛ حيث سبق للملعب أن استضاف مباراة ودية بين الولايات المتحدة وسلوفينيا في يناير (كانون الثاني) 2024، كما استضاف منتخبي أستراليا والمكسيك للسيدات في أبريل (نيسان) من العام نفسه.

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اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تحضيراته الميدانية الأخيرة في معسكره الإعدادي بمدينة أوستن، استعداداً لخوض مواجهة ودية المرتقبة أمام نظيره منتخب السنغال.

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تحضيرات مونديال 2026: قبل ودية السنغال... دونيس يركز على الاستحواذ والبناء السريع

جانب من التحضيرات الأخيرة للأخضر السعودي قبل ودية السنغال (المنتخب السعودي)
جانب من التحضيرات الأخيرة للأخضر السعودي قبل ودية السنغال (المنتخب السعودي)
TT
TT

تحضيرات مونديال 2026: قبل ودية السنغال... دونيس يركز على الاستحواذ والبناء السريع

جانب من التحضيرات الأخيرة للأخضر السعودي قبل ودية السنغال (المنتخب السعودي)
جانب من التحضيرات الأخيرة للأخضر السعودي قبل ودية السنغال (المنتخب السعودي)

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تحضيراته الميدانية الأخيرة في معسكره الإعدادي بمدينة أوستن، استعداداً لخوض مواجهته الودية المرتقبة أمام نظيره منتخب السنغال، والتي تأتي في ختام المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد الطويل لنهائيات كأس العالم 2026.

وميدانياً، احتضن مركز تدريب نادي أوستن الرياضي الحصة التدريبية الأخيرة للصقور تحت إشراف المدير الفني اليوناني جورجيوس دونيس، حيث بدأت الحصة بتمارين الإحماء اللياقية المتنوعة، تلتها مناورات تكتيكية مكثفة ركزت على أسلوب الاستحواذ والبناء السريع للهجمات من خلال مباريات مصغرة، قبل أن يختتم دونيس المران بتمارين خاصة ودقيقة لتنفيذ الكرات الثابتة في الشقين الهجومي والدفاعي.

وشهدت التدريبات الجماعية خبراً ساراً تمثل في مشاركة حارس المرمى نواف العقيدي في كامل الحصة التدريبية بفاعلية كبيرة بعد تعافيه التام، وتحت متابعة دقيقة من الجهاز الطبي، ليصبح أمر مشاركته بصفة أساسية في ودية السنغال بيد المدرب دونيس وحده بعد الجاهزية الطبية الكاملة، وهو مما يعزز خيارات الجهاز الفني قبل هذا المحك القوي.

وعلى الصعيد اللوجستي وبرنامج التنقلات، تقرر أن تغادر بعثة الأخضر برّاً عبر الحافلة الرسمية متجهةً إلى مدينة سان أنطونيو.

وحسب البرنامج المعتمد، ستنطلق الحافلة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً، على أن تصل إلى الملعب خلال ساعة وفقاً للترتيبات الزمنية والدقيقة المقررة للبعثة، على أن تعود البعثة مباشرة إلى مقر إقامتها في أوستن فور نهاية المواجهة.

وبانتهاء هذه المباراة، يكون الأخضر قد طوى صفحة التدريبات على ملاعب نادي أوستن، ليبدأ فوراً معسكره الرسمي المعتمد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على ملعب تدريبات «كيو تو»، والذي سيكون المقر التدريبي الثابت والمنشأة الحصرية للمنتخب طوال فترة منافسات كأس العالم.

وسعياً لتوفير أعلى درجات الراحة والتسهيلات اللوجستية، أمنّت منظومة الفيفا طائرة خاصة ستتولى نقل بعثة الأخضر بين المدن الثلاث التي ستحتضن مبارياته في دور المجموعات وهي ميامي وأتلانتا وهيوستن، وهو إجراء تنظيمي موحد يشمل المنتخبات الثمانية والأربعين المشاركة في هذه النسخة التاريخية.

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مندش لـ«الشرق الأوسط»: التركيز عنوان معسكر الأخضر قبل المونديال

سلطان مندش قال إن معسكر الأخضر يسير وسط أجواء من التركيز والانضباط (المنتخب السعودي)
سلطان مندش قال إن معسكر الأخضر يسير وسط أجواء من التركيز والانضباط (المنتخب السعودي)
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مندش لـ«الشرق الأوسط»: التركيز عنوان معسكر الأخضر قبل المونديال

سلطان مندش قال إن معسكر الأخضر يسير وسط أجواء من التركيز والانضباط (المنتخب السعودي)
سلطان مندش قال إن معسكر الأخضر يسير وسط أجواء من التركيز والانضباط (المنتخب السعودي)

أكد سلطان مندش، لاعب المنتخب السعودي، أن معسكر الأخضر يسير وسط أجواء من التركيز والانضباط، مشيراً إلى أن اللاعبين استفادوا كثيراً من المباراتين الوديتين السابقتين في إطار التحضيرات لكأس العالم 2026.

وقال مندش لـ«الشرق الأوسط»: «الجميع داخل المعسكر يعيش حالة من التركيز العالي، وخضنا مباراتين وديتين خرجنا منهما بفوائد فنية عديدة، كما حرصنا على تطبيق تعليمات المدرب والعمل وفق النهج الذي يريده».

وأضاف لاعب خط وسط الأخضر: «كل لاعب يعرف دوره داخل الملعب من الناحية التكتيكية والانضباطية، وكل مباراة لها ظروفها وأهميتها المختلفة، لذلك نسعى للاستفادة من كل مواجهة بالشكل المطلوب».

وختم مندش حديثه قائلاً: «لا تزال أمامنا مواجهة مهمة أمام منتخب السنغال، وبإذن الله نظهر خلالها بصورة جيدة قبل بداية مشوارنا في كأس العالم».

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العمري لـ«الشرق الأوسط»: أفكار دونيس تصلنا عبر الفيديو والتدريبات

عبد الإله العمري خلال الحصة التدريبية للأخضر (المنتخب السعودي)
عبد الإله العمري خلال الحصة التدريبية للأخضر (المنتخب السعودي)
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العمري لـ«الشرق الأوسط»: أفكار دونيس تصلنا عبر الفيديو والتدريبات

عبد الإله العمري خلال الحصة التدريبية للأخضر (المنتخب السعودي)
عبد الإله العمري خلال الحصة التدريبية للأخضر (المنتخب السعودي)

أكد عبد الإله العمري، مدافع المنتخب السعودي، أن جميع عناصر الأخضر يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026، مشيراً إلى أن مواجهة السنغال الودية تمثل محطة مهمة في ختام التحضيرات للمونديال.

وقال العمري لـ«الشرق الأوسط»: «الجميع يعمل ويجتهد داخل المعسكر، والكل على قدر عالٍ من المسؤولية، وبإذن الله تكون مواجهة السنغال جيدة ونحقق منها الفائدة الفنية المطلوبة قبل انطلاق البطولة».

وعن النهج الفني الذي يسعى المدرب اليوناني جورجيوس دونيس إلى تطبيقه مع المنتخب، أوضح العمري: «المدرب هو الأعرف بالأفكار والأسلوب الذي يريد تنفيذه، وما يرغب في تطبيقه سيصل إلينا بالتأكيد من خلال حصص الفيديو والتدريبات اليومية، وبإذن الله نظهر بالصورة التي تليق بالمنتخب السعودي».

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