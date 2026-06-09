تحضيرات مونديال 2026: تذاكر ودية الأخضر والسنغال بأسعار من 49 إلى 191 دولاراً

تحظى المواجهة الودية الأخيرة للمنتخب السعودي أمام نظيره السنغالي باهتمام وإقبال ملحوظ من الجاليات العربية وعشاق اللعبة في مدينة سان أنطونيو، حيث تأكد رسمياً أن أسعار تذاكر اللقاء تبدأ من 49.95 دولاراً للفئات الاقتصادية، وتتدرج لتصل إلى 191.65 دولاراً للفئات المتميزة والمنصات الرئيسية؛ وستدور رحى هذه المواجهة على أرضية ملعب «تويوتا فيلد»، المعقل الرسمي لنادي سان أنطونيو الرياضي.

ويتميز هذا الملعب الذي تم تدشينه عام 2013 والمُشيّد خصيصاً لمباريات كرة القدم بطاقة استيعابية تتسع لنحو 8300 متفرج لكن يمكن أن تصل إلى نحو 9000 متفرج أو أكثر عند استخدام مناطق الوقوف والمساحات الإضافية المخصصة للأحداث الكبيرة.

والملعب قابل للتوسعة مستقبلاً ليتسع لأكثر من 18 ألف متفرج وفق التصميم الأصلي للمشروع، فضلاً عن امتلاكه لأرضية عشبية طبيعية من الفئة العالية وقرب مدرجاته من خطوط المستطيل الأخضر.

وسبق وأن أبدى خوسيه ليزاردو، المدير التنفيذي لملعب «تويوتا فيلد» ومجمع «ريكوس ستار» لكرة القدم، حماسه لمواجهة السعودية والسنغال.

وقال ليزاردو للموقع الرسمي لنادي سان أنطونيو: «نحن متحمسون لجلب مواجهة دولية رفيعة المستوى إلى تويوتا فيلد، لكي نستعرض من خلالها ليس فقط منشآت نادينا، بل لنسلط الضوء أيضاً على مدينة سان أنطونيو أمام الجمهور العالمي».

وأضاف: «إن كوننا جزءاً من حدث مرتبط بكأس العالم يمثل فرصة هائلة لمنظمتنا ومجتمعنا. نتطلع لرؤية جماهيرنا تحتشد بكامل قوتها لتُظهر الروح الترحيبية والشغوفة التي تجعل من سان أنطونيو مكاناً فريداً لاستضافة مثل هذه الأحداث. هذا نموذج رائع آخر يجسد التزامنا بجلب فعاليات رفيعة المستوى إلى ملعبنا، ومواصلة الارتقاء بمدينتنا على الساحة الدولية».

وتعد هذه المواجهة الودية الدولية الثالثة من نوعها التي يشهدها ملعب «تويوتا فيلد»؛ حيث سبق للملعب أن استضاف مباراة ودية بين الولايات المتحدة وسلوفينيا في يناير (كانون الثاني) 2024، كما استضاف منتخبي أستراليا والمكسيك للسيدات في أبريل (نيسان) من العام نفسه.