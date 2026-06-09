تحضيرات مونديال 2026: قبل ودية السنغال... دونيس يركز على الاستحواذ والبناء السريع

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تحضيراته الميدانية الأخيرة في معسكره الإعدادي بمدينة أوستن، استعداداً لخوض مواجهته الودية المرتقبة أمام نظيره منتخب السنغال، والتي تأتي في ختام المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد الطويل لنهائيات كأس العالم 2026.

وميدانياً، احتضن مركز تدريب نادي أوستن الرياضي الحصة التدريبية الأخيرة للصقور تحت إشراف المدير الفني اليوناني جورجيوس دونيس، حيث بدأت الحصة بتمارين الإحماء اللياقية المتنوعة، تلتها مناورات تكتيكية مكثفة ركزت على أسلوب الاستحواذ والبناء السريع للهجمات من خلال مباريات مصغرة، قبل أن يختتم دونيس المران بتمارين خاصة ودقيقة لتنفيذ الكرات الثابتة في الشقين الهجومي والدفاعي.

وشهدت التدريبات الجماعية خبراً ساراً تمثل في مشاركة حارس المرمى نواف العقيدي في كامل الحصة التدريبية بفاعلية كبيرة بعد تعافيه التام، وتحت متابعة دقيقة من الجهاز الطبي، ليصبح أمر مشاركته بصفة أساسية في ودية السنغال بيد المدرب دونيس وحده بعد الجاهزية الطبية الكاملة، وهو مما يعزز خيارات الجهاز الفني قبل هذا المحك القوي.

الأخضر يختتم تحضيراته لودية السنغال ️جاهزية لكافة لاعبي المنتخب السعودي ✅ كم ستستغرق رحلة حافلة المنتخب السعودي من مقر الإقامة إلى ملعب المباراة؟ سعد السبيعي موفد «الشرق الأوسط» يتحدث عن المستجدات ⬇️ ️ #كأس_العالم2026 pic.twitter.com/fQD3vmIX8v — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) June 9, 2026

وعلى الصعيد اللوجستي وبرنامج التنقلات، تقرر أن تغادر بعثة الأخضر برّاً عبر الحافلة الرسمية متجهةً إلى مدينة سان أنطونيو.

وحسب البرنامج المعتمد، ستنطلق الحافلة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً، على أن تصل إلى الملعب خلال ساعة وفقاً للترتيبات الزمنية والدقيقة المقررة للبعثة، على أن تعود البعثة مباشرة إلى مقر إقامتها في أوستن فور نهاية المواجهة.

وبانتهاء هذه المباراة، يكون الأخضر قد طوى صفحة التدريبات على ملاعب نادي أوستن، ليبدأ فوراً معسكره الرسمي المعتمد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على ملعب تدريبات «كيو تو»، والذي سيكون المقر التدريبي الثابت والمنشأة الحصرية للمنتخب طوال فترة منافسات كأس العالم.

وسعياً لتوفير أعلى درجات الراحة والتسهيلات اللوجستية، أمنّت منظومة الفيفا طائرة خاصة ستتولى نقل بعثة الأخضر بين المدن الثلاث التي ستحتضن مبارياته في دور المجموعات وهي ميامي وأتلانتا وهيوستن، وهو إجراء تنظيمي موحد يشمل المنتخبات الثمانية والأربعين المشاركة في هذه النسخة التاريخية.