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العمري لـ«الشرق الأوسط»: أفكار دونيس تصلنا عبر الفيديو والتدريبات

عبد الإله العمري خلال الحصة التدريبية للأخضر (المنتخب السعودي)
عبد الإله العمري خلال الحصة التدريبية للأخضر (المنتخب السعودي)
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العمري لـ«الشرق الأوسط»: أفكار دونيس تصلنا عبر الفيديو والتدريبات

عبد الإله العمري خلال الحصة التدريبية للأخضر (المنتخب السعودي)
عبد الإله العمري خلال الحصة التدريبية للأخضر (المنتخب السعودي)

أكد عبد الإله العمري، مدافع المنتخب السعودي، أن جميع عناصر الأخضر يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026، مشيراً إلى أن مواجهة السنغال الودية تمثل محطة مهمة في ختام التحضيرات للمونديال.

وقال العمري لـ«الشرق الأوسط»: «الجميع يعمل ويجتهد داخل المعسكر، والكل على قدر عالٍ من المسؤولية، وبإذن الله تكون مواجهة السنغال جيدة ونحقق منها الفائدة الفنية المطلوبة قبل انطلاق البطولة».

وعن النهج الفني الذي يسعى المدرب اليوناني جورجيوس دونيس إلى تطبيقه مع المنتخب، أوضح العمري: «المدرب هو الأعرف بالأفكار والأسلوب الذي يريد تنفيذه، وما يرغب في تطبيقه سيصل إلينا بالتأكيد من خلال حصص الفيديو والتدريبات اليومية، وبإذن الله نظهر بالصورة التي تليق بالمنتخب السعودي».

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مندش لـ«الشرق الأوسط»: التركيز عنوان معسكر الأخضر قبل المونديال

سلطان مندش قال إن معسكر الأخضر يسير وسط أجواء من التركيز والانضباط (المنتخب السعودي)
سلطان مندش قال إن معسكر الأخضر يسير وسط أجواء من التركيز والانضباط (المنتخب السعودي)
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مندش لـ«الشرق الأوسط»: التركيز عنوان معسكر الأخضر قبل المونديال

سلطان مندش قال إن معسكر الأخضر يسير وسط أجواء من التركيز والانضباط (المنتخب السعودي)
سلطان مندش قال إن معسكر الأخضر يسير وسط أجواء من التركيز والانضباط (المنتخب السعودي)

أكد سلطان مندش، لاعب المنتخب السعودي، أن معسكر الأخضر يسير وسط أجواء من التركيز والانضباط، مشيراً إلى أن اللاعبين استفادوا كثيراً من المباراتين الوديتين السابقتين في إطار التحضيرات لكأس العالم 2026.

وقال مندش لـ«الشرق الأوسط»: «الجميع داخل المعسكر يعيش حالة من التركيز العالي، وخضنا مباراتين وديتين خرجنا منهما بفوائد فنية عديدة، كما حرصنا على تطبيق تعليمات المدرب والعمل وفق النهج الذي يريده».

وأضاف لاعب خط وسط الأخضر: «كل لاعب يعرف دوره داخل الملعب من الناحية التكتيكية والانضباطية، وكل مباراة لها ظروفها وأهميتها المختلفة، لذلك نسعى للاستفادة من كل مواجهة بالشكل المطلوب».

وختم مندش حديثه قائلاً: «لا تزال أمامنا مواجهة مهمة أمام منتخب السنغال، وبإذن الله نظهر خلالها بصورة جيدة قبل بداية مشوارنا في كأس العالم».

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الرياضة رياضة سعودية

كيسيه يرفض عرض الأهلي... ويقترب من العودة للدوري الإيطالي

الإيفواري فرانك كيسيه (النادي الأهلي)
الإيفواري فرانك كيسيه (النادي الأهلي)
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كيسيه يرفض عرض الأهلي... ويقترب من العودة للدوري الإيطالي

الإيفواري فرانك كيسيه (النادي الأهلي)
الإيفواري فرانك كيسيه (النادي الأهلي)

يقترب الإيفواري فرانك كيسيه المحترف في صفوف النادي الأهلي السعودي من العودة إلى منافسات الدوري الإيطالي، وذلك بعد رفضه العرض المقدم من النادي الأهلي، حسبما أفاد الصحافي الإيطالي الشهير جيانلوكا دي مارزيو.

وبحسب دي مارزيو، قدم الأهلي عرضاً لكيسيه يتضمن تمديد عقده لمدة موسمين إضافيين مقابل راتب سنوي يبلغ 12 مليون يورو، إلا أن اللاعب فضّل عدم الموافقة على العرض في الوقت الحالي، مع تركيزه على دراسة مستقبله المهني وخياراته القادمة.

وأشار التقرير إلى أن كيسيه يضع العودة إلى الدوري الإيطالي ضمن أولوياته، وسط اهتمام متجدد من نادي يوفنتوس الذي يراقب موقف اللاعب عن كثب ويدرس إمكانية التحرك لضمه خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ويُعد كيسيه أحد أبرز نجوم الأهلي منذ انضمامه للفريق في صيف 2023، حيث قدّم مستويات مميزة وأسهم بشكل كبير في نجاحات الفريق محلياً وقارياً، ما جعل ملف تجديد عقده يحظى باهتمام واسع من الجماهير الأهلاوية.

وتبقى جميع الاحتمالات قائمة في ظل عدم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن، بانتظار ما ستسفر عنه المفاوضات خلال الأيام المقبلة بشأن مستقبل اللاعب.

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بعد تعثر شاموسكا… الفيصلي يقترب من المدرب فوك رازوفيتش

الصربي فوك رازوفيتش كانت آخر تجاربه المحلية مع الفيحاء (الدوري السعودي)
الصربي فوك رازوفيتش كانت آخر تجاربه المحلية مع الفيحاء (الدوري السعودي)
  • الرياض : «الشرق الأوسط»
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  • الرياض : «الشرق الأوسط»
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بعد تعثر شاموسكا… الفيصلي يقترب من المدرب فوك رازوفيتش

الصربي فوك رازوفيتش كانت آخر تجاربه المحلية مع الفيحاء (الدوري السعودي)
الصربي فوك رازوفيتش كانت آخر تجاربه المحلية مع الفيحاء (الدوري السعودي)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة نادي الفيصلي لا تزال في مفاوضات متقدمة مع المدرب الصربي فوك رازوفيتش من أجل تولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، استعداداً لعودة النادي إلى منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين الموسم المقبل.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن إدارة الفيصلي وضعت رازوفيتش في مقدمة خياراتها بعد تعثر محاولاتها للتعاقد مع المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا، الذي توصل إلى اتفاق لتدريب نادي الوحدة الإماراتي، وفقاً لما أوردته وسائل إعلام إماراتية.

وأشارت المصادر إلى أن المفاوضات بين الطرفين لا تزال جارية، وسط مناقشات تتعلق بعدد من البنود الفنية والتعاقدية، إذ اشترط المدرب الصربي أن يكون له دور في اختيار اللاعبين الأجانب الذين سيضمهم الفيصلي خلال فترة الانتقالات الصيفية، ضمن خطة إعداد الفريق للموسم الجديد.

ومن المتوقع أن يعلن الفيصلي تعاقده مع رازوفيتش في حال توصل الطرفان إلى اتفاق نهائي بشأن جميع الشروط المتعلقة بالعقد.

ويملك المدرب الصربي معرفة سابقة بالنادي، بعدما تولى تدريبه في موسم 2017-2018، ونجح حينها في قيادة الفريق إلى المركز السادس في دوري المحترفين السعودي، كما بلغ معه نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين قبل أن يخسر المباراة النهائية أمام الاتحاد.

ويُعد رازوفيتش من الأسماء المعروفة في الكرة السعودية، إذ كانت آخر تجاربه مع الفيحاء، حيث قاد الفريق إلى إنهاء موسم 2024 في المركز التاسع بدوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 44 نقطة، جمعها من 11 انتصاراً و11 تعادلاً مقابل 12 هزيمة.

وتسعى إدارة الفيصلي إلى حسم ملف الجهاز الفني خلال الأيام المقبلة، من أجل تسريع خطوات الإعداد للموسم الجديد، ووضع التصورات الفنية الخاصة بقائمة الفريق، خصوصاً على مستوى اللاعبين الأجانب والمحليين، قبل انطلاق منافسات دوري روشن السعودي.

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