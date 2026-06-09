العمري لـ«الشرق الأوسط»: أفكار دونيس تصلنا عبر الفيديو والتدريبات

أكد عبد الإله العمري، مدافع المنتخب السعودي، أن جميع عناصر الأخضر يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026، مشيراً إلى أن مواجهة السنغال الودية تمثل محطة مهمة في ختام التحضيرات للمونديال.

وقال العمري لـ«الشرق الأوسط»: «الجميع يعمل ويجتهد داخل المعسكر، والكل على قدر عالٍ من المسؤولية، وبإذن الله تكون مواجهة السنغال جيدة ونحقق منها الفائدة الفنية المطلوبة قبل انطلاق البطولة».

️ | عبدالإله العمري لاعب #المنتخب_السعودي في حديث لـ«الشرق الأوسط»:- الجميع يعمل ويجتهد، والكل هُنا على قدر المسؤولية وبإذن الله نخرج بصورة جيدة في ودية السنغال. #كأس_العالم2026 pic.twitter.com/drsV92GAGG — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) June 8, 2026

وعن النهج الفني الذي يسعى المدرب اليوناني جورجيوس دونيس إلى تطبيقه مع المنتخب، أوضح العمري: «المدرب هو الأعرف بالأفكار والأسلوب الذي يريد تنفيذه، وما يرغب في تطبيقه سيصل إلينا بالتأكيد من خلال حصص الفيديو والتدريبات اليومية، وبإذن الله نظهر بالصورة التي تليق بالمنتخب السعودي».