وكيل وزارة الرياضة لـ«الشرق الأوسط»: تخصيص الشباب والاتفاق قيد المفاوضات... ولن نغامر بالمستثمرين

أكد عادل الزهراني، ‏وكيل وزارة الرياضة للإعلام والتسويق والمتحدث الرسمي للوزارة، أن مشروع تخصيص الأندية السعودية يشهد اهتماماً متزايداً من المستثمرين، كاشفاً عن تلقي أكثر من 80 طلب اهتمام من شركات محلية ودولية، بالتزامن مع إعلان طرح خمسة أندية جديدة للتخصيص، ليرتفع عدد الأندية المدرجة ضمن المسار إلى 18 نادياً.

وقال الزهراني لـ«الشرق الأوسط» على هامش المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي، إن طرح أندية الرياض والفتح والطائي وأبها والشعلة، يمثل خطوة جديدة ضمن برنامج التخصيص، مشيراً إلى أن حجم الاهتمام الاستثماري يعكس جاذبية القطاع الرياضي السعودي والفرص المتاحة فيه.

️| عادل الزهراني، المتحدث الرسمي لوزارة الرياضة، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»:-- عدم خصخصة ناديي الشباب والاتفاق لا يتعلق بالديون أو الأمور المالية، وإنما هو أمر مرتبط بالشركات, وعقدنا عدداً من الاجتماعات مع شركات بشأن الاستحواذ على الناديين، لكنها لم تكتمل. pic.twitter.com/Gm0LTCGwT8 — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) June 8, 2026

وأوضح أن عدم اكتمال تخصيص ناديَي الشباب والاتفاق لا يرتبط بوجود التزامات مالية أو ديون، مبيناً أن الأمر يتعلق بعدم اكتمال المفاوضات مع الشركات الراغبة في الاستحواذ على الناديين.

وأضاف: «عُقدت اجتماعات ومفاوضات مع مستثمرين مهتمين بالشباب والاتفاق، لكن هذه المفاوضات لم تصل إلى مراحلها النهائية حتى الآن، ولذلك لم تُستكمل إجراءات التخصيص».

وشدد الزهراني على أن وزارة الرياضة لن تمضي في أي عملية تخصيص ما لم تتأكد بشكل كامل من ملاءة المستثمر المالية، وقدرته على تطوير النادي، وضمان استدامته على المدى الطويل.

وقال: «لن نغامر بتخصيص أي نادٍ قبل التأكد من قدرة المستثمر على الوفاء بالتزاماته وتنفيذ خططه التطويرية؛ فنجاح المشروع واستدامته يمثلان أولوية بالنسبة لنا».

| عادل الزهراني المتحدث الرسمي لوزارة الرياضة خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»:-- طرح 5 أندية للتخصيص أمر نفتخر به في وزارة الرياضة وسعداء أن يوجد رغبات من الشركات للاستثمار في الأندية حيث وصلنا أكثر من 80 طلب على 22 نادٍ pic.twitter.com/d3ANNMaXuf — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) June 8, 2026

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الرياضة أن جميع الأندية السعودية متاحة حالياً أمام المستثمرين، موضحاً أن بإمكان أي جهة راغبة التقدم بطلب اهتمام عبر القنوات الرسمية، على أن يتم تقييم الجدية والخطط الاستثمارية قبل الانتقال إلى المراحل التالية.

وفيما يتعلق بمقار الأندية وهويتها بعد التخصيص، أوضح الزهراني أن الأصل هو استمرار الأندية في مقراتها الحالية، مشيراً إلى أن أي نقاشات تتعلق بالجوانب التشغيلية أو مواقع التدريبات تتم بصورة منفردة مع المستثمرين وفق ما يخدم النادي.