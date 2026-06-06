الأخضر السعودي يشارك في ورشتي التحكيم والنزاهة قبل المونديال

شارك لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، إلى جانب أعضاء الجهازين الفني والطبي، في اجتماعين توعويين عُقدا عبر الاتصال المرئي، ضمن البرنامج المصاحب لمعسكر الأخضر الإعدادي لكأس العالم 2026، والمتوافق مع المتطلبات الإلزامية التي يفرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على المنتخبات المشاركة في البطولة.

وتناول الاجتماع الأول، الذي قدمه ممثل لجنة الحكام في «فيفا»، أبرز التعديلات والمستجدات المعتمدة في قوانين كرة القدم، إلى جانب شرح آليات تطبيقها وتفسيرها خلال المباريات والبطولات الدولية، بما يعزز إلمام اللاعبين والأجهزة الفنية بأحدث التحديثات التنظيمية الخاصة باللعبة.

أقيمت ورش العمل عن طريق الاتصال المرئي (المنتخب السعودي)

في المقابل، خُصص الاجتماع الثاني لبرنامج النزاهة التابع لـ«فيفا»، حيث استعرض عدداً من المحاور التوعوية المتعلقة بالنزاهة الرياضية، وآليات الإبلاغ عن المخالفات، وأهمية الالتزام بالأنظمة واللوائح المعتمدة، بما يضمن حماية المنافسات والحفاظ على مبادئ اللعب النظيف.