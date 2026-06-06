الاتحاد السعودي يكشف روزنامة تسجيل اللاعبات للموسم الجديد

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم مواعيد فترات تسجيل اللاعبات للموسم الرياضي 2026- 2027 في مختلف مسابقات كرة القدم النسائية، وذلك ضمن استعداداته لتنظيم الموسم الجديد وتعزيز جاهزية الأندية للمنافسات المقبلة.

وحدد الاتحاد فترتين للتسجيل في الدوري الممتاز للسيدات ودوري الدرجة الأولى للسيدات؛ إذ تنطلق الفترة الصيفية في 18 يوليو (تموز) وتستمر حتى 31 أغسطس (آب) 2026، بينما تبدأ الفترة الشتوية في 3 يناير (كانون الثاني) 2027 وتُختتم في 31 من الشهر نفسه.

وفي دوري الدرجة الثانية للسيدات، تبدأ فترة التسجيل الصيفية في 1 أغسطس وتستمر حتى 5 أكتوبر (تشرين الأول) 2026، على أن تقام فترة التسجيل الشتوية خلال المدة من 3- 31 يناير 2027.

وعلى صعيد مسابقات الفئات السنية، تنطلق فترة التسجيل الصيفية في الدوري الممتاز للناشئات تحت 17 عاماً في 18 يوليو وتستمر حتى 31 أغسطس 2026، بينما تقام الفترة الشتوية من 3- 31 يناير 2027.

أما دوري الدرجة الأولى للناشئات تحت 17 عاماً، فتبدأ فترة التسجيل الصيفية في 1 أغسطس وتستمر حتى 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، بينما تمتد الفترة الشتوية من 3 يناير وحتى 16 مارس (آذار) 2027.

فترات تسجيل اللاعبات في الموسم الجديد (الاتحاد السعودي)

وفي بطولة الاتحاد السعودي للفتيات تحت 15 عاماً، حُددت فترة التسجيل الصيفية من 1 أغسطس حتى 30 نوفمبر 2026، على أن تستمر فترة التسجيل الشتوية من 3 يناير وحتى 16 مارس 2027.

وتأتي هذه المواعيد ضمن خطة الاتحاد السعودي لكرة القدم لتنظيم مسابقات الكرة النسائية، وتوفير الأوقات الزمنية المناسبة للأندية، لإبرام التعاقدات وتسجيل اللاعبات، بما يسهم في رفع مستوى التنافسية ودعم مسيرة تطور كرة القدم النسائية السعودية.