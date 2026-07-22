مخزونات النفط الأميركية ترتفع على غير التوقعات مع انخفاض عمليات التكرير

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، مع انخفاض عمليات التكرير.

وذكرت الإدارة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة واسعة، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار مليوني برميل لتصل إلى 411.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 يوليو، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، التي أشارت إلى انخفاض قدره 1.1 مليون برميل.

وأشارت الإدارة إلى أن مخزونات النفط الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما، مركز التسليم، انخفضت بمقدار 674 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 19.4 مليون برميل، وهو ما يقل عن الحد الأدنى لمستويات التشغيل.

كما ذكرت الإدارة أن عمليات تكرير النفط الخام انخفضت بمقدار 58 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع.

وانخفضت معدلات تشغيل المصافي بنسبة 0.1 نقطة مئوية لتصل إلى 96.1 في المائة.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 765 ألف برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 211.3 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 1.5 مليون برميل.

وأظهرت البيانات أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت بمقدار 1.4 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 109.6 مليون برميل، مقابل توقعات بارتفاع قدره 738 ألف برميل.

وأضافت إدارة معلومات الطاقة أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 485 ألف برميل يومياً.