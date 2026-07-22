ارتفاع أرباح «إكوينور» النرويجية خلال الربع الثاني

أعلنت شركة إكوينور النرويجية للطاقة، الأربعاء، ارتفاع أرباحها، خلال الربع الثاني، جراء ارتفاع أسعار النفط والغاز.

وقال رئيس الشركة ومديرها التنفيذي أندريس أوبيدال: «الإنتاج القوي، خلال الربع الثاني، مكّننا من الاستفادة من ارتفاع الأسعار، مما أسهم في تحقيق تدفقات نقدية ومالية قوية».

وارتفع صافي الدخل التشغيلي إلى 12.99 مليار دولار، مقارنة بـ5.72 مليار دولار العام الماضي.

وارتفع صافي الأرباح إلى 4.84 مليار دولار، أو 1.99 دولار للسهم، مقارنة بـ1.31 مليار دولار أو 0.50 دولار للسهم خلال العام الماضي.

وارتفعت الإيرادات، بعد حساب المتغيرات، لتصل إلى 3.22 مليار دولار أو 1.33 دولار للسهم، مقارنة بـ1.67 مليار دولار أو 0.64 دولار للسهم خلال العام الماضي.

وتعتزم «إكوينور» تدشين الدفعة الثالثة من برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة 3 مليارات دولار لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 1.125 مليون، ما بين 23 يوليو (تموز) الحالي و26 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.