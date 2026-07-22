عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:7 دقيقه
الاقتصاد

ارتفاع أرباح «إكوينور» النرويجية خلال الربع الثاني

منصة غاز تابعة لشركة «إكوينور» في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)
منصة غاز تابعة لشركة «إكوينور» في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)
TT
TT

ارتفاع أرباح «إكوينور» النرويجية خلال الربع الثاني

منصة غاز تابعة لشركة «إكوينور» في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)
منصة غاز تابعة لشركة «إكوينور» في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)

أعلنت شركة إكوينور النرويجية للطاقة، الأربعاء، ارتفاع أرباحها، خلال الربع الثاني، جراء ارتفاع أسعار النفط والغاز.

وقال رئيس الشركة ومديرها التنفيذي أندريس أوبيدال: «الإنتاج القوي، خلال الربع الثاني، مكّننا من الاستفادة من ارتفاع الأسعار، مما أسهم في تحقيق تدفقات نقدية ومالية قوية».

وارتفع صافي الدخل التشغيلي إلى 12.99 مليار دولار، مقارنة بـ5.72 مليار دولار العام الماضي.

وارتفع صافي الأرباح إلى 4.84 مليار دولار، أو 1.99 دولار للسهم، مقارنة بـ1.31 مليار دولار أو 0.50 دولار للسهم خلال العام الماضي.

وارتفعت الإيرادات، بعد حساب المتغيرات، لتصل إلى 3.22 مليار دولار أو 1.33 دولار للسهم، مقارنة بـ1.67 مليار دولار أو 0.64 دولار للسهم خلال العام الماضي.

وتعتزم «إكوينور» تدشين الدفعة الثالثة من برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة 3 مليارات دولار لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 1.125 مليون، ما بين 23 يوليو (تموز) الحالي و26 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

مواضيع
نفط الغاز الطبيعي غاز النرويج

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

الذهب يتراجع عن أعلى مستوى في أسبوعين مع صعود النفط وترقب اجتماع «الفيدرالي»

الاقتصاد أساور وقلائد ذهبية معروضة للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)

الذهب يتراجع عن أعلى مستوى في أسبوعين مع صعود النفط وترقب اجتماع «الفيدرالي»

استقرت أسعار الذهب، يوم الخميس، بعدما تراجعت قليلاً من أعلى مستوياتها في أسبوعين التي سجلتها في الجلسة السابقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ناقلة نفط ترسو في رصيف كيو البحري في سوديغاورا، محافظة تشيبا (أ.ف.ب)
الاقتصاد

النفط يلامس 96 دولاراً في أعلى مستوى منذ 6 أسابيع مع تصاعد التوترات البحرية

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2 في المائة خلال التعاملات الآسيوية، يوم الخميس، لتسجل أعلى مستوياتها في أكثر من ستة أسابيع.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد انخفضت عمليات تكرير النفط الخام بمقدار 58 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي (إكس)
الاقتصاد

مخزونات النفط الأميركية ترتفع على غير التوقعات مع انخفاض عمليات التكرير

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء ارتفاع مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي مع انخفاض عمليات التكرير

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
الاقتصاد

النفط يسجل ذروة 6 أسابيع مع تصاعد وتيرة حرب إيران

واصلت أسعار النفط الارتفاع لتتداول قرب ذروة ستة أسابيع، يوم الأربعاء، مع تزايد المخاوف من تعطل طرق الإمدادات في الشرق الأوسط بسبب تصاعد الحرب بين أميركا وإيران.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مصفاة نفط في كاواساكي بالقرب من طوكيو في اليابان (رويترز)
الاقتصاد

أسعار واردات النفط اليابانية بالين تسجل رقماً قياسياً في يونيو

أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية، الصادرة الأربعاء، أن أسعار واردات النفط الخام اليابانية سجلت مستوى قياسياً جديداً بالين في يونيو.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)