العراق: اتفاقات الطاقة الأميركية تقدر بـ200 مليار دولار

قال وزير النفط العراقي باسم محمد، إن قيمة الاتفاقات الموقعة بين الوزارة وشركات أميركية خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى الولايات المتحدة تقدر بنحو 200 مليار دولار.

وفي مقابلة مع التلفزيون العراقي الرسمي، مساء الثلاثاء، ذكر الوزير أن هذه الاتفاقات ستضيف طاقة إنتاجية كبيرة للنفط وستزيد الاستثمارات في مشروعات الغاز المصاحب.

وأضاف أن الطاقة الإنتاجية للنفط في العراق تبلغ حاليا 4.8 مليون برميل يومياً.

ويواجه العراق التحدي الذي تواجهه دول كثيرة منتجة للنفط، وهو جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج.

وعلى الرغم من امتلاك العراق بعضاً من أكبر احتياطيات النفط الخام في العالم، فإن تحديات زيادة الإنتاج تحد من طموحاته في زيادة الإيرادات.