بعد توقف طويل بسبب الطقس... الأخضر السعودي يكسب ودية بورتوريكو بثلاثية

كسب المنتخب السعودي المباراة الودية أمام نظيره منتخب بورتوريكو بنتيجة 3 - 0، في إطار تحضيراته لكأس العالم 2026، في مواجهة امتدت لساعات طويلة، بعد أن توقفت المواجهة مع الدقيقة 21 بسبب تحذيرات تتعلق بالطقس، ثم تم استئنافها بعد نحو ساعتين من توقفها.

وتأتي مواجهة بورتوريكو بوصفها ثانية الوديات للأخضر في معسكره الإعدادي الحالي المقام في مدينة أوستن بالولايات المتحدة، تأهباً لخوض منافسات نهائيات كأس العالم المقرر انطلاقها يوم الأربعاء المقبل.

وسجل أهداف اللقاء كل من سلطان مندش وعبد الله الحمدان وسالم الدوسري.

وأجرى اليوناني دونيس جملة من التغيرات في قائمته الأساسية، مفضلاً تجربة كثير من الأسماء الذين لم يشاركوا في الودية الأولى أمام الإكوادور، حيث شارك في حراسة المرمى أحمد الكسار، ومن أمامه رباعي الدفاعي سعود عبد الحميد وعلي لاجامي وجهاد ذكري وحسن كادش، وفي وسط الميدان ناصر الدوسري وزياد الجهني ومحمد كنو الذي كان حاضراً في قائمة المواجهة الماضية، وكذلك حضر سلطان مندش بصفة أساسية وخالد الغنام، ووجد عبد الله الحمدان وحيداً في خط الهجوم.

سلطان مندش يواصل حضوره التهديفي للمباراة الثانية (المنتخب السعودي)

وبدأت المواجهة رتيبة في دقائقها الأولى دون أي خطورة تذكر، قبل توقف اللقاء مع الدقيقة 21، حيث كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي (0 - 0) عند توقف المباراة، قبل أن يطلب الحكم من لاعبي المنتخبين التوجه إلى غرف الملابس بوصف ذلك إجراءً احترازياً.

وفي الوقت ذاته، بثت الشاشات العملاقة في ملعب «كيو 2» رسائل للجماهير دعت فيها إلى توخي الحذر واتباع تعليمات المنظمين، بسبب سوء الأحوال الجوية والتحذيرات المرتبطة بالعاصفة المتوقعة.

وعادت المواجهة للاستئناف بعد أن طلب الحكم من لاعبي الفريقين إجراء عمليات الإحماء مجدداً لمدة 15 دقيقة.

ما هو مصير المواجهة الودية بين المنتخب السعودي ونظيره بورتوريكو؟ ️ وماذا عن بروتوكول الولايات المتحدة بشأن العواصف المطرية في الملاعب؟ ⚡️ ️️ | مراسل «الشرق الأوسط» يكشف التفاصيل ⬇️ #السعودية_بورتوريكو pic.twitter.com/3ewKtbMdVI — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) June 6, 2026

وقبل نهاية الشوط الأول بدقائق قليلة، اقتنص سلطان مندش كرة من دفاعات منتخب بورتوريكو بمجهود فردي داخل منطقة الجزاء وواجه حارس المرمى وركن الكرة في الشباك، معلناً الهدف الأول للأخضر.

وفي مطلع الشوط الثاني، أجرى اليوناني دونيس تبديلاً بإشراك أيمن يحيى على حساب علي لاجامي.

جانب من حضور جماهير المنتخب السعودي (رويترز)

وفي الدقيقة 51، تابع عبد الله الحمدان الكرة ونجح في اقتطاعها من بين دفاعات الفريق، ليستثمر تقدم الحارس ويرسل الكرة ساقطة بصورة جمالية سكنت الشباك، وعزز معها تقدم الأخضر بهدف ثانٍ.

وشهد منتصف الشوط الثاني، إجراء اليوناني دونيس جملة من التغييرات بإشراك كل من سالم الدوسري وصالح الشهري وعبد الإله العمري ومصعب الجوير ومتعب الحربي وعلاء آل حجي ومحمد أبو الشامات وعلي مجرشي وعبد الله الخيبري وعبد القدوس عطية، على حساب محمد كنو وسعود عبد الحميد وجهاد ذكري وحسن كادش وناصر الدوسري وأحمد الكسار وزياد الجهني وخالد الغنام وسلطان مندش وعبد الله الحمدان.

وقبل أن تكتب المباراة نهايتها، تمكن سالم الدوسري قائد الأخضر من تعزيز تقدم فريقه بهدف ثالث في الدقيقة 88.